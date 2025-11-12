Nach Rauswurf bei RB Leipzig: Marco Rose zurück in der Bundesliga?

Leipzig - Nach über zwei Jahren als Trainer von RB Leipzig war im März Schluss für Marco Rose (49) bei den Roten Bullen. Zu erfolglos verlief die letzte Saison der Sachsen. Der gebürtige Leipziger musste gehen. Seitdem gibt es immer wieder Gerüchte um den 49-Jährigen.

Marco Rose (49) ist auf dem Trainermarkt heiß begehrt. Zieht es ihn zum VfL Wolfsburg? © PICTURE POINT / S. Sonntag

Ganz neu in der Verlosung: der VfL Wolfsburg. Nach der Trennung von Paul Simonis (40) sind die Niedersachsen auf der Suche nach einem starken Mann an der Seitenlinie.

Laut "Sky" steht Rose mit auf der Liste. Auch Edin Terzic (43) und Enrico Maaßen (41) werden genannt.

Doch wie wahrscheinlich ist das, dass der 49-Jährige in die Bundesliga zurückkehrt?

Klar ist, dass Rose unbedingt auf die Trainerbank zurückwill, wie er zuletzt auf einem Charity-Event sagte. Dabei habe er aber keine Eile. Es müsse "nicht heute, nicht morgen und nicht übermorgen sein", sondern es müsse "einfach passen – und vielleicht ist es dann jetzt mal das Ausland", so der Trainer.

Oder eben auch Wolfsburg. Rose wohnt noch in Leipzig, gilt als Familienmensch und könnte mit einem Engagement bei den Wölfen auch zukünftig regelmäßig zu Hause sein. Sicherlich ein großer Aspekt bei der Zukunftsplanung.