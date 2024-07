Schock bei Fußball-Zweitligist: Zeugwart verstirbt im Trainingslager in Südtirol

Mals (Südtirol) - Schlimmer Schock beim 1. FC Kaiserslautern: Der Fußball -Klub aus der 2. Bundesliga hat nach einem tragischen Todesfall sein Trainingslager in Südtirol abgebrochen.

Wie " Die Rheinpfalz " berichtet, wird das Camp abgebrochen, das Team von Trainer Markus Anfang (50) fährt am Donnerstag nach Hause.

"Der FCK steht unter Schock: Peter Miethe, langjähriger Zeugwart und gute Seele des Vereins, ist am gestrigen Mittwochabend im Trainingslager in Mals bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Unsere Herzen sind gebrochen", schreibt der Verein auf der Plattform X.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verstarb nach einem tragischen Unfall Zeugwart Peter Miethe (†62) am Mittwochabend.

Peter Miethe (†62, r.) war seit 2012 für den Verein im Einsatz. © IMAGO / Fotostand

Unter dem Post des Vereins sammelten sich binnen weniger Minuten zahlreiche Kondolenz-Einträge der Konkurrenten aus der 2. Bundesliga.

Hertha BSC, der HSV, die SV Elversberg, der KSC und auch die Bundesliga-Vereine VfB Stuttgart und Holstein Kiel hinterließen eine Nachricht.

Auch ehemalige Spieler wie Terrence Boyd (33), der mittlerweile beim SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga spielt, sind geschockt. Der Stürmer schreibt auf Instagram: "Ruhe in Frieden mein Freund. Einer der großartigsten Menschen 🖤🖤🖤🖤".

Auch Ex-Spieler wie René Klingenburg (30) und Lex-Tyger Lobinger (25) sowie HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz (61) kondolierten.

Ursprünglich sollte das Team am Sonntag, dem 14. Juli, zum Abschluss des Camps ein Testspiel in Abtwil gegen den FC St. Gallen bestreiten.

Im Laufe des Tages bestätigte der Verein die Absage des Testspiels. Auf Instagram hieß es: "Der FCK bricht sein Trainingslager in Mals ab und reist zurück in die Pfalz. Die Profi-Trainings werden vorerst ausgesetzt, Medienanfragen zunächst nicht bearbeitet und die #Betze-Kanäle vorübergehend stillgelegt. Das am Sonntag geplante Testspiel wird nicht stattfinden."

Zum Auftakt der 2. Bundesliga trifft der 1. FC Kaiserslautern am 4. August auswärts auf den Aufsteiger SSV Ulm. Wie die Vorbereitung bis dahin nun weiter geht, werden die nächsten Tage zeigen müssen.

Erstmeldung um 10.41 Uhr, aktualisiert um 14.29 Uhr.