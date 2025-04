Entlassungswelle geht weiter! Nächster Zweitligist wirft Trainer raus

Münster - Im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga steht Preußen Münster derzeit mit dem Rücken zur Wand. Deshalb soll drei Spieltage vor dem Saisonende jetzt ein neuer Impuls her: Der Aufsteiger trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Sascha Hildmann (53)!

Sascha Hildmann (53) muss nach über fünf Jahren an der Seitenlinie von Preußen Münster gehen. © Bernd Thissen/dpa

Bei neun noch zu vergebenen Punkten hat Preußen Münster aktuell fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer - und nach dem 1:1 gegen Darmstadt am Samstag, dem fünften sieglosen Spiel in Folge, sehen die Klubverantwortlichen keinen Weg, den Trend mit Hildmann noch umzukehren.

Dabei war Münster unter dem 53-Jährigen nach 33 Jahren wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen, hatte sogar den Durchmarsch aus der Regionalliga geschafft. Seit Anfang 2020 trug er die Verantwortung für das Team, war damit Rekordtrainer der Preußen.

"Sascha Hildmann und sein Trainerteam sind Teil eines der erfolgreichsten Kapitel unserer Vereinsgeschichte. Mit seiner emotionalen Art hat er die Menschen begeistert und ist mit der Mannschaft nach 33 Jahren wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Er wird in Münster und insbesondere an der Hammer Straße immer herzlich willkommen sein", sagte Sport-Geschäftsführer Ole Kittner (37).

Doch angesichts der drohenden Rückkehr in die 3. Liga waren die vergangenen Erfolge des Rekordtrainers aber zu wenig, um seinen Job zu retten. Auch sein Co-Trainer Louis Cordes und Analyst Janis Cordes müssen vorzeitig gehen.