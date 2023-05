Aufregung vor Türkei-Wahl: Muss das Champions-League-Finale verlegt werden?

Istanbul - Müssen etwa 75.000 Fans bald umplanen? Die UEFA soll befürchten, dass es im Fall einer Wahlniederlage am kommenden Sonntag des Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan (69), in Istanbul zu Unruhen kommt. Dort soll aber am 10. Juni das Champions-League-Finale stattfinden!