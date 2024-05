Ist er etwa Real-Fan? Video mit CL-Skandal-Schiedsrichter sorgt für Wirbel!

Szymon Marciniak (43) pfiff zu früh und sorgte deshalb dafür, dass ein potenzieller Treffer des FC Bayern nicht zählen konnte. © Peter Kneffel/dpa

Es lief bereits die 14. Minute der Nachspielzeit, als Matthijs de Ligt (24) den Ball zum vermeintlichen Ausgleich im Tor von Real unterbrachte, doch der Treffer zählte nicht - wegen einer mutmaßlichen Abseitsstellung hatte Marciniak kurz zuvor abgepfiffen.

Auch wenn sich der Schiedsrichter umgehend bei Bayern München für seinen Fehler entschuldigte, wurden schnell Betrugs-Rufe laut.

Diese erhielten jetzt noch einmal Feuer - dank eines Videos, das neuerdings auf Social Media kursiert.

Ein dem FC Barcelona, also Real Madrids Erzrivalen, nahestehender X-Account kramte tief in der Erinnerungskiste und holte einen Clip hervor, der Marciniak in der Schiedsrichterkabine zeigt.

Dabei ebenfalls zu sehen: ein herumstehender Real-Madrid-Kulturbeutel! Ist der Unparteiische also heimlicher Fan des Champions-League-Finalisten?