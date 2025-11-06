 805

Auswärtscoup in Lissabon: Bayer-Sieg bringt Mourinho auf die Palme

Der Auswärtssieg der Leverkusener bei Benfica Lissabon stößt José Mourinho offenbar ganz bitter auf.

Von Nils Bastek

Lissabon/Leverkusen - Nach dem 1:0 (0:0) von Bayer 04 im Gastspiel bei Benfica Lissabon liefern Kasper Hjulmand (53) und José Mourinho (62) zwei völlig verschiedene Analysen. Der Portugiese hadert sogar mit der Bayer-Spielweise!

Stürmer Patrik Schick wurde durch seinen Treffer zum Mann des Abends.  © Ana Brigida/AP/dpa

Auch die eigene Chancenverwertung und die Leistung des Schiedsrichters stieß dem Kult-Trainer böse auf.

"Sie haben nichts für das Gewinnen getan", behauptete der 62-Jährige über die Herangehensweise der Leverkusener, ohne dies Bayer zum Vorwurf machen zu wollen. Die Gäste aber seien ein Team gewesen, "das komplett dominiert wurde". Und trotzdem gewann.

Weil zum einen Benfica seine zahlreichen Chancen etwa durch Dodi Lukébakio (11. Minute/44.), Vangelis Pavlidis (47./51.) oder Nicolas Otamendi (33./43.) vergab. Vor allem aber, weil der eingewechselte Patrik Schick (65.) per Kopfball nach einem Abwehrfehler der Gastgeber den Siegtreffer machte.

In den Fokus rückte Hjulmand nach Abpfiff aber andere. "Wahrscheinlich hatten wir das jüngste Team an diesem Champions-League-Spieltag", meinte der Däne angesichts der zahlreichen Top-Talente in der Startelf.

Bayer 04 träumt vom Weiterkommen

José Mourinho hatte schon während des Spiels gegen Bayer phasenweise den Kaffee auf.
José Mourinho hatte schon während des Spiels gegen Bayer phasenweise den Kaffee auf.  © Ana Brigida/AP/dpa

Der 19-jährige Ibrahim Maza etwa beeindruckte als zweikampfstarke Aushilfe im defensiven Mittelfeld. Und wenn Bayer im durchwachsenen ersten Durchgang den Gastgebern mal gefährlich wurde, dann durch den 21 Jahre jungen und pfeilschnellen Ernest Poku. "Wir haben gezeigt, dass wir es zusammen weit schaffen können", lobte Hjulmand.

Wie weit, wird sich nach dem ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison noch zeigen. Zumindest steht der Meister von 2024 nun deutlich besser da als Benfica, das nach vier Partien weiter null Punkte auf dem Konto hat.

Mourinho aber gibt sich längst nicht auf. "Die Mathematik sagt mir, dass es noch möglich ist", sagte er.

"Es sind noch zwölf Punkte zu vergeben und man braucht vielleicht neun, um nicht auszuscheiden." In knapp drei Wochen sind beide Teams wieder im Einsatz - bei Ajax Amsterdam und Manchester City.

