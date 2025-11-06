Auswärtscoup in Lissabon: Bayer-Sieg bringt Mourinho auf die Palme

Lissabon/Leverkusen - Nach dem 1:0 (0:0) von Bayer 04 im Gastspiel bei Benfica Lissabon liefern Kasper Hjulmand (53) und José Mourinho (62) zwei völlig verschiedene Analysen. Der Portugiese hadert sogar mit der Bayer-Spielweise!

Stürmer Patrik Schick wurde durch seinen Treffer zum Mann des Abends. © Ana Brigida/AP/dpa

Auch die eigene Chancenverwertung und die Leistung des Schiedsrichters stieß dem Kult-Trainer böse auf.

"Sie haben nichts für das Gewinnen getan", behauptete der 62-Jährige über die Herangehensweise der Leverkusener, ohne dies Bayer zum Vorwurf machen zu wollen. Die Gäste aber seien ein Team gewesen, "das komplett dominiert wurde". Und trotzdem gewann.

Weil zum einen Benfica seine zahlreichen Chancen etwa durch Dodi Lukébakio (11. Minute/44.), Vangelis Pavlidis (47./51.) oder Nicolas Otamendi (33./43.) vergab. Vor allem aber, weil der eingewechselte Patrik Schick (65.) per Kopfball nach einem Abwehrfehler der Gastgeber den Siegtreffer machte.

In den Fokus rückte Hjulmand nach Abpfiff aber andere. "Wahrscheinlich hatten wir das jüngste Team an diesem Champions-League-Spieltag", meinte der Däne angesichts der zahlreichen Top-Talente in der Startelf.