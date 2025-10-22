Vogel-Rot in der Champions League: Deutscher Schiedsrichter sorgt für kuriose Szene

Eindhoven (Niederlande) - Bitteres Missverständnis oder faule Ausrede? Im Champions-League-Spiel am Dienstagabend zwischen der PSV Eindhoven und der SSC Neapel ging die Post ab. Neben zahlreichen Toren beim 6:2-Erfolg der Niederländer sorgte jedoch der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert (41) mit einer kuriosen Entscheidung um eine zweideutige Szene für Aufsehen.

Vogel oder nicht? Daniel Siebert (41, r.) fühlte sich offensichtlich von Lorenzo Lucca (25) beleidigt. © NICOLAS TUCAT / AFP

Nach einer Dreiviertelstunde ging Napoli-Angreifer Lorenzo Lucca (25) bei einem Zweikampf mit PSV-Verteidiger Armando Obispo (26) an der Torauslinie zu Boden und riss den Abwehrmann dabei noch mit.

Siebert entschied eigentlich sofort auf Stürmerfoul, doch davon bekam der Italiener vielleicht gar nichts mit. Jedenfalls klopfte er sich plötzlich mit dem Zeigefinger auf die Stirn und deutete mit der anderen Hand zeitgleich auf seinen Gegner.

Für den Unparteiischen aus Berlin ein Affront, in seiner Wahrnehmung hatte ihm der 25-Jährige offenbar gerade den Vogel gezeigt. Knallhart griff der Lichtenberger in die Tasche und zeigte Lucca die Rote Karte, mimte zur Begründung die scheinbar beleidigende Geste nach.

Doch der fünffache Nationalkicker der "Squadra Azzurra" verstand die Welt nicht mehr. Minutenlang redete er erst auf Siebert und später noch auf den Vierten Offiziellen Daniel Schlager (35) ein.

Bei mehrfacher Betrachtung der Bilder wird klar, dass Lucca dem Referee sehr wahrscheinlich gar kein piependes Haustier anhängen wollte, sondern vielmehr einen Eckball forderte.