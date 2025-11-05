Er überflügelt sogar Moukoko! 15-Jähriger schreibt Champions-League-Geschichte

Prag (Tschechien) - Er ist erst 15 Jahre alt und steht seit Dienstagabend in den Geschichtsbüchern der Champions League : Max Robert Dowman vom FC Arsenal heißt der neue jüngste Königsklassen- Debütant aller Zeiten.

Das ist Max Robert Dowman (15), seit Dienstagabend jüngster Champions-League-Spieler aller Zeiten. © MICHAL CIZEK / AFP

In der 72. Minute betritt der Youngster beim Stand von 3:0 den Platz, darf im Auswärtsspiel bei Slavia Prag gut 20 Minuten Champions-League-Luft schnuppern.

Am Ergebnis ändert seine Einwechslung nichts mehr, an der Zeitrechnung schon!

Während die Gunners den Sieg locker nach Hause schaukeln, hat Dowman sich einen Eintrag in die Annalen gesichert: Der Offensivwirbler ist mit 15 Jahren und 308 Tagen fortan der jüngste Spieler, der jemals in dem kolossalen Wettbewerb auflief.

Und löst damit ausgerechnet Youssoufa Moukoko ab, der vor knapp fünf Jahren im Alter von 16 Jahren und 18 Tagen für Borussia Dortmund international debütierte.

Moukoko sammelte bis heute 16 Einsätze in der Königsklasse, ob Dowman die auch toppt?