Bilanz-Tricks bei Barça! Beschließt die UEFA jetzt das Champions-League-Aus?

Besser verstecken: die Bilanzen des FC Barcelona seien ein "Chaos". © JOSE JORDAN / AFP

Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe! Der FC Barcelona steht kurz davor, seine Zulassung für die Königsklasse zu verlieren.

Wie die WELT am Sonntag in Berufung auf internen Quellen der UEFA und des spanischen Topklubs erfahren haben will, droht eine Sperre für mehrere Saisons. Grund ist das Bilanz-"Chaos" der Katalanen. Das immer verworrenere Finanz-Konstrukt steht seit Längerem auf dem Prüfstand.

Im Zuge des Financial Fairplays sind Vereine verpflichtet, Ausgaben durch Einnahmen über drei Jahre auszugleichen.

Wichtig: Die Einnahmen müssen aus dem Geschäftsbereich Fußball stammen. Genau da soll das hoch verschuldete Barça getrickst haben und Erlöse aus TV und Marketingrechten sowie anderen Sportarten angegeben haben.

Hinter verschlossenen Türen soll die Maßgabe lauten: "Je höher der Verlust, desto höher die Strafe." Im Sommer war der Klub von Nationalmannschafts-Kapitän İlkay Gündoğan (33) noch glimpflich davongekommen und wurde zu einer Geldstrafe von 500.000 Euro verurteilt.