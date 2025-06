Emotionaler Rekord-Triumph: PSG-Coach Enrique rührt Moderatorin zu Tränen

München - 2015 feierte Luis Enrique (55) den Champions-League-Sieg als Barça-Coach noch gemeinsam mit seiner Tochter Xana (†9), die vier Jahre später an Knochenkrebs starb. Nach dem großen Triumph am Samstag war sie trotzdem an der Seite ihres Papas, was selbst bei einigen TV-Profis kein Auge trocken ließ.