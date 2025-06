Italienisches Debakel in München: PSG demütigt Inter im Champions-League-Finale!

PSG hat Inter Mailand mit einem 5:0-Kantersieg im Finale der Champions League in alle Einzelteile zerlegt und damit einen neuen Endspiel-Rekord aufgestellt.

Von Florian Mentele

München - Historischer Abend in der Münchner Allianz Arena! Paris Saint-Germain hat Inter Mailand am Samstagabend mit einem 5:0-Kantersieg im Finale der Champions League in alle Einzelteile zerlegt und damit einen neuen Endspiel-Rekord aufgestellt.

Denn in dieser Höhe gewann zuvor noch keine andere Mannschaft ein CL-Finale. Die Tore beim phänomenalen und hochverdienten Triumph zum Triple erzielten Achraf Hakimi (12.), Desire Doue (20./63.), Khvicha Kvaratskhelia (73.) und Senny Mayulu (86.). Das Team von Star-Coach Luis Enrique gab sofort den Ton an und belohnte sich früh mit einem Doppelschlag. Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Nerazzurri kaum an der Überlegenheit der Pariser rütteln, ehe die Truppe von Simone Inzaghi in der Schlussphase völlig zerfiel. Maximal bitter lief das Endspiel zudem für den deutschen Nationalspieler Yann Bisseck. Der Innenverteidiger musste nur acht Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder verletzt raus. In unserem großen TAG24-Liveticker zum Champions-League-Finale könnt Ihr alle Highlights noch einmal nachlesen.

Das Champions-League-Finale zwischen PSG und Inter Mailand zum Nachlesen

Nach Abpfiff: Damit verabschieden wir uns von einem denkwürdigen Champions-League-Finale!

Nach Abpfiff: Die PSG-Anhänger haben mittlerweile den Platz gestürmt, um mit ihren Idolen zu feiern. Die Sicherheitskräfte finden das nicht ganz so wichtig und eskortieren die Profis mit vollem Einsatz in die Katakomben. Die Party der Profis wird zunächst nach drinnen verlegt.

Nach Abpfiff: Jetzt wird es emotional! Die Fans gedenken der verstorbenen Tochter ihres Triple-Trainers Luis Enrique mit einer Choreo. Xana starb 2019 im Alter von neun Jahren an Knochenkrebs.

Kapitän Marquinhos präsentiert die Trophäe. © Peter Kneffel/dpa

Nach Abpfiff: Jetzt ist es soweit: Die PSG-Helden stemmen den Henkelpott in die Höhe!

Die PSG-Stars feiern ihren Triple-Trainer Luis Enrique. © Peter Kneffel/dpa

Nach Abpfiff: Die Siegerehrung ist unterwegs, zunächst stehen die PSG-Spieler den Italienern Spalier. Die Nerazzurri nehmen ihre Medaillen sehr unglücklich, aber mit Anstand entgegen.

Nach Abpfiff: Bei den Italienern fließen die Tränen, während PSG feiert und der Henkelpott graviert wird.

PSG gewinnt die Champions League mit Final-Rekord!

Abpfiff: Das Spiel ist aus, PSG krönt sich hochverdient zum Champions-League-Sieger!

89. Minute: Mit dem 5:0 würde PSG übrigens einen neuen Rekord aufstellen: In dieser Höhe konnte noch keine Mannschaft ein CL-Endspiel gewinnen.

PSG demütigt Inter Mailand im Champions-League-Finale

86. Minute: TOOOOR für Paris, Mayulu trifft zum 5:0. Der eingewechselte 19-Jährige und Barcola kombinieren sich ohne große Gegenwehr durch den italienischen Sechzehner, am Ende knallt der französische U20-Nationalkicker das Leder zur endgültigen Demütigung unter die Latte.

84. Minute: Enrique gönnt auch Mayulu, Goncalo Ramos und Zaire-Emery noch ein paar Minuten, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz und Joao Neves gehen raus.

82. Minute: Das gelingt nur bedingt, denn der eingewechselte Bradley Barcola tanzt sich im Strafraum frei - und vergibt dann aus wenigen Metern ohne Not. Das muss das 5:0 sein, vielleicht hat der Youngster ja schon etwas Mitleid gehabt.

81. Minute: Das Spiel ist jetzt natürlich entschieden, Inter versucht den Schaden mit hängenden Köpfen noch irgendwie in Grenzen zu halten.

78. Minute: Nuno Mendes darf draußen feiern, Lucas Hernandez betritt sein altes Wohnzimmer in München.

Inter Mailand geht im Champions-League-Finale unter!

73. Minute: TOOOOR für PSG! Kvaratskhelia bestraft Inter gnadenlos mit dem 4:0. Der Georgier wird genau im richtigen Moment von Dembele mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte auf dei Reise geschickt und bleibt dieses Mal im Duell gegen Sommer eiskalt. Die Münchner Allianz Arena wird Zeuge eines italienischen Debakels.

70. Minute: Die Messe scheint aktuell gelesen, während die mitgereisten PSG-Fans in der Allianz Arena schon die Party starten.

Desire Doue ist bislang der Mann des CL-Endspiels! © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

67. Minute: Kurz darauf hat Matchwinner Doue Feierabend, Bradley Barcola kommt.

Desire Doue erzielt das 3:0 für PSG!

63. Minute: TOOOOOR für PSG, Doue macht wohl den Deckel drauf! Dembele zaubert im Mittelfeld gegen Acerbi nach Lust und Laune, dann nimmt er Vitinha mit. Der Portugiese bedient anschließend Doue, der seinen Doppelpack schnürt.

DFB-Akteur Yann Bisseck muss verletzt raus

62. Minute: Ist das bitter für Yann Bisseck! Das CL-Finale des deutschen Nationalspielers endet nach nur acht Minuten, der Innenverteidiger muss verletzt raus. Außerdem geht Mkhitaryan runter, Darmian und Carlos Augusto kommen rein.

61. Minute: PSG nutzt die Überzahl und zaubert einen hervorragenden Angriff aufs Tablett, am Ende scheitert Hakimi aber aus spitzem Winkel.

60. Minute: Yann Bisseck wagt den Vorstoß, vertritt sich aber nach einem Zweikampf gegen Kvaratskhelia und muss behandelt werden.

59. Minute: Donnarumma dreht bereits nach einer knappen Stunde ordentlich an der Uhr, Kovacs belässt es aber zunächst bei einer Ermahnung.

58. Minute: Simone Inzaghi tobt am Spielfeldrand und sieht die erste Gelbe Karte des Spiels von Kovacs.

Bringt DFB-Akteur Yann Bisseck die Wende für Inter Mailand?

54. Minute: Jetzt reagiert Inzaghi - und bringt mit dem deutschen Nationalspieler Yann Bisseck sowie Nicola Zalewski frischen Wind. Dimarco und Pavard haben Feierabend.

52. Minute: Dembele probiert es mit einem Schlenzer, der knapp vorbeirauscht. PSG lässt Inter noch am Leben.

Khvicha Kvaratskhelia ärgert sich über eine vergebene Chance. © Peter Kneffel/dpa

50. Minute: Auf der anderen Seite taucht Kvaratskhelia plötzlich völlig blank in der Gefahrenzone auf, verzieht aber erneut. Das ist mittlerweile schon ziemlicher Chancenwucher vom 70-Millionen-Mann und muss eigentlich das 3:0 sein.

50. Minute: Immerhin stimmt jetzt das italienische Engagement. Inter erzwingt mit hohem Pressing eine Ecke, bei der Lautaro Martinez das Leder dann aber an die Hand springt.

48. Minute: Ex-Frankfurter Pacho verliert das Leder leichtfertig und muss dann Thuram foulen, Calhanoglu schlägt den folgenden Freistoß von der rechten Seite aber ins Nichts. Bezeichnend.

47. Minute: PSG sucht sofort wieder die Offensive, Kvaratskhelia verzieht aber aus spitzem Winkel.

Die zweite Halbzeit im Champions-League-Finale läuft!

46. Minute: Weiter geht's in München! Gelingt Inter hier noch das Comeback? Inzaghi wechselt zumindest noch nicht.

Halbzeit: Die Zuschauer in der Allianz Arena sahen bislang eine 45-minütige Machtdemontration des französischen Double-Siegers. PSG gab nach einer kurzen Abtastphase sofort den Ton an und kombinierte sich allmählich in einen Rausch. Die Franzosen waren griffiger, spielerisch in einer ganz anderen Liga und beim Doppelschlag zum 2:0 zudem eiskalt vor dem Tor. Doue, Kvaratskhelia und Dembele dribbelten Bastoni und Co. praktisch nach Belieben Knoten in die Beine. Inter braucht jetzt ein ganz anderes Gesicht, doch spätestens seit dem Halbfinale ist auch klar, dass man die Nerazzurri nie abschreiben sollte.

PSG führt zur Halbzeit hochverdient gegen Inter Mailand

Halbzeit: Bei der anschließenden Ecke kommt der Georgier nochmal gefährlich zum Kopfball, direkt danach erlöst Schiri Kovacs die Italiener und pfeift zur Pause.

45. Minute +2: Kvaratskhelia geht links ins Dribbling, zieht in den Strafraum und schließt ab, ein Mailänder bekommt aber ein Bein dazwischen.

45. Minute: Zwei Minuten gibt es im ersten Durchgang obendrauf.

44. Minute: Fast das 3:0! Doue bringt den Ball von links an den langen Pfosten, wo ihn Dembele aber nicht richtig trifft und das Tor aus ganz kurzer Distanz verfehlt.

40. Minute: PSG verliert das Leder mal leichtsinnig im Aufbau, dann ist Thuram aber etwas zu verspielt, sein Hackenpass landet wieder beim Gegner.

Marcus Thuram verpasst den Anschluss für Inter Mailand

37. Minute: Na das ist doch mal eine gute Chance für die Italiener! Calhanoglu bringt eine Ecke von rechts zum langen Pfosten, wo sich Marcus Thuram im Kopdballduell durchsetzt. Der Abschluss geht aber knapp links am Kasten von Donnarumma vorbei.

36. Minute: Inzaghi dürfte bis jetzt der aktivste Mailänder sein, der Inter-Coach schimpft, schreit und dirigiert wie aufgezogen an der Seitenlinie, nur seine Schützlinge wollen einfach nicht hören.

33. Minute: Ohnehin scheinen die Franzosen aktuell alles unter Kontrolle zu haben. Mailand findet kaum Mittel, zieht in Zweikämpfen oft den Kürzeren. Sobald die Enrique-Elf in den Vorwärtsgang schaltet, wird zudem gefährlich.

32. Minute: Auf der anderen Seite lässt PSG nicht locker. Nach einer Ecke von links gerät eine Hakimi-Hereingabe aus dem Halbfeld aber zu ungenau.

29. Minute: Die Nerazzurri trauen sich mal nach vorn, doch Dimarco steht im Abseits. Das ist noch viel zu wenig vom Serie-A-Vizemeister.

24. Minute: Der Doppelschlag hatte sich fast schon angedeutet, Inter muss hier schleunigst mehrere Schalter umlegen, sonst werden die Italiener von den spielfreudigen Parisern in alle Einzelteile zerlegt. Der französische Meister kombiniert sich langsam aber sicher in einen Rausch.

Desire Doue lässt seinen Emotionen nach dem 2:0 freien Lauf. © Peter Kneffel/dpa

Doppelschlag für PSG! Desire Doue legt nach

20. Minute: TOOOOOR für Paris, die Franzosen erhöhen auf 2:0! Barella verliert den Ball vorn, dann geht es ganz schnell. PSG schaltet über Dembele um, der das Auge für Doue auf der anderen Seite hat. Dort nimmt der Youngster die Flanke mit der Brust an, zieht per Volley ab - und hat etwas Glück, denn Dimarco fälscht die Kugel unhaltbar für Sommer ab.

18. Minute: Die Franzosen bleiben am Drücker: Kvaratskhelia zieht von links in die Mitte und drückt den Abzug, der Schuss geht aber deutlich drüber. Trotzdem droht Inter hier der Super-GAU, wenn die Italiener sich weiter so bespielen lassen.

15. Minute: Kann sich Inter von dem frühen Schock erholen? Bislang bleibt die schnelle Antwort zumindest aus.

Achraf Hakimi trifft gegen seine Ex-Kollegen und spart sich selbst im CL-Finale den Jubel. © Peter Kneffel/dpa

PSG geht früh gegen Inter Mailand in Front!

12. Minute: TOOOOOOOR für PSG, ausgerechnet der ehemalige Mailänder Achraf Hakimi trifft zum 1:0! Vitinha erkennt die Lücke und setzt Doue im Strafraum in Szene, der viel zu viel Platz hat und den Algerier bedient. Der braucht das Leder nur noch über die Linie zu schieben. Das CL-Finale ist eröffnet!

10. Minute: Doue probiert es aus der Distanz, Sommer ist zur Stelle. PSG erhöht weiter die Schlagzahl.

Marquinhos (2.v.l.) im Luftduell mit Pavard. © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

8. Minute: Vitinha bringt einen Freistoß von der rechten Seite gefährlich in die Mitte, dort segeln allerdings alle Kollegen vorbei. Auch der zweite Anlauf landet nicht wirklich bei einem PSG-Akteur. Die Franzosen schnüren Mailand nun aber zum ersten Mal hinten ein.

6. Minute: Beide Mannschaften tasten sich erstmal ab, wollen keine Fehler begehen.

3. Minute: Barella verliert den Ball vor dem eigenen Sechzehner, doch Doue bekommt anschließend ein Offensivfoul gegen sich gepfiffen. Da hat Inter Glück, die Entscheidung ist aber korrekt.

1. Minute: PSG schenkt beim Anstoß direkt den Ball her, Vitinha haut ihn ins Seitenaus. Das hat Methode, so will Luis Enrique sofort ins Pressing kommen.

Los geht's, PSG stößt an. © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Das Champions-League-Finale zwischen PSG und Inter Mailand läuft!

1. Minute: Der Ball rollt!

Vor Anpfiff: Die ikonische CL-Hymne dröhnt jetzt aus den Lautsprechern - Gänsehaut!

Vor Anpfiff: Der Pokal steht für alle sichtbar bereit, nun kommen die Akteure aufs Feld.

Vor Anpfiff: Linkin Park hat die Allianz Arena mit alten und neuen Songs gerockt, jetzt darf David Garrett die Henkelpott-Träger Javier Pastore und Javier Zanetti mit seiner Geige noch auf den Rasen begleiten.