Champions-League-Finale im Liveticker: BVB-Fans nehmen Londoner Wahrzeichen ein!

Welche Erfolgsstory schreibt ein Happy End und wo platzt der Champions-League-Traum auf den letzten Metern? In unserem Liveticker bleibt Ihr am Ball!

"Ein Finale spielt man nicht, ein Finale gewinnt man. Und das ist unser klares Ziel", erklärte der BVB-Coach auf der abschließenden Pressekonferenz am Freitagabend.

"Wenn wir mutig und nicht nur gekommen sind, um Real dabei zuzusehen, wie sie die nächste Trophäe hochrecken, wenn wir ihnen ein Gegner sind, dann haben wir eine gute Chance", so der 41-Jährige weiter. "Die besten Partys in meinem Leben waren die, die man nicht geplant hat. Lasst es und also so angehen."