Der (Un-)sinn der Champions-League-Auslosung: Ein Kommentar zum neuen System

Nyon - Am Freitag ist in der UEFA-Zentrale im Schweizerischen Nyon das Achtelfinale für die Champions League ausgelost worden - wie üblich mit großem Brimborium - dabei hätte man sich die ganze Show eigentlich sparen können, findet TAG24-Redakteur Thorsten Meiritz.

"Glücksfee" Giovane Elber (52) hält das Los von Bayer Leverkusen in der Hand, das zum vorzeitigen Bundesliga-Duell mit Bayern München führt. © Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Mit Beginn der laufenden Saison haben sich die Verantwortlichen beim europäischen Fußballverband eine "Revolution" für die Königsklasse ausgedacht.

Ziel war es, noch mehr Mannschaften an dem Wettbewerb teilhaben zu lassen, noch mehr Spiele zu generieren und so natürlich in erster Linie noch mehr Geld zu scheffeln, was sonst?

Dazu wurde ein Ligasystem mit 36 Teams eingeführt und jeder Klub musste in der Vorrunde acht Partien bestreiten, die zugelost wurden. Die besten Acht ersparten sich die Play-offs. So weit, so gut.

Aber worin liegt der Vorteil, Klassenprimus zu werden, wenn man dann in der K.-o.-Phase durch dieses neue System im Endeffekt sogar einen Nachteil aus seiner guten Leistung zieht?

Natürlich hat das Abschneiden in der Vorrunde auch mit Losglück zu tun, aber trotzdem sollte Erfolg hier nicht bestraft, sondern belohnt werden!

Denn mit der Verschnaufpause in den Play-offs endet der Vorteil auch schon wieder, wie besonders der Liverpool FC schmerzlich erfahren musste, da die UEFA im weiteren Verlauf des Wettbewerbs leider von einer Setzliste abgesehen und stattdessen künstlich einen Turnierbaum kreiert hat.