Champions League im Liveticker: Bayer Leverkusen muss auf Boniface verzichten

Fortsetzung des Artikels laden

21.48 Uhr: BVB-Wahnsinn bei Real Madrid, der VfB belohnt sich in Turin nicht

Halbzeit für den BVB in Madrid und den VfB Stuttgart in Turin! Was waren das für erste 45 Minuten von den beiden deutschen Teams. Während Stuttgart in Italien Juve so wie wohl noch kein anderes Team in dieser Saison dominiert, sich mit vielen Chancen aber nicht belohnen kann, schockt Dortmund den Titelverteidiger der Champions League binnen vier Minuten. Mal wieder legen die Borussen in der Königsklasse einen edlen Auftritt hin und führen durch die Tore von Malen (30.) und Gittens (34.) völlig verdient. Nach dem ersten Schock rannte Real aber kurzzeitig an und der BVB hatte zweimal das Lattenglück auf seiner Seite. Stuttgart verbuchte allein durch Nationalspieler Deniz Undav drei Chancen, konnte aber keine einzige davon nutzen. Das wird eine extrem spannende zweite Halbzeit.

Deniz Undav hatte drei gute Chancen, konnte aber keine für den VfB nutzen. © Marco BERTORELLO / AFP

21.46 Uhr: In Turin läuft bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte für den VfB, in Madrid für den BVB auch.

21.42 Uhr: Wieder Undav! Das darf nicht wahr sein! Der VfB dominiert weiterhin in Turin, der Nationalspieler hat seine dritte Chance zur Führung, doch Perin im Tor von Juve lenkt den Ball gerade noch so über die Latte (41. Minute).

21.40 Uhr: Was ist denn das jetzt bitte für ein Spiel? BVB-Profi Brandt zieht einfach mal aus der Distanz ab und macht fast das 3:0. Courtois muss sich ganz lang machen, um den Ball zur Ecke zu klären (38. Minute).

21.38 Uhr: Doppel-Latte für Real Madrid! Jetzt wird es wild im Bernabéu. Real will diesen Doppelschlag nicht auf sich sitzen lassen, rennt jetzt an (38. Minute).

Toooor für den BVB! Gittens erhöht auf 2:0

21.34 Uhr: Wieder Toooooor für den BVB und die Zuschauer im Madrider Bernabéu reiben sich die Augen. Jamie Gittens erhöht nach Vorarbeit von Malen auf 2:0 (34. Minute).

Jamie Gittens hat zum 2:0 für den BVB eingenetzt. © THOMAS COEX / AFP

Tooooor für den BVB! Malen schießt Dortmund bei Real Madrid in Führung

21.30 Uhr: Tooooooor für den BVB! Bockstark! Donyell Malen macht in der 30. Minute das Tor für die Dortmunder. Er dringt in den Strafraum vor, spielt einen Doppelpass mit Guirassy, steht dann frei und netzt ein.

Donyell Malen markiert das 1:0 für den BVB in Madrid. © THOMAS COEX / AFP

21.29 Uhr: Demirovic mit Pfostenkracher für den VfB Stuttgart

21.29 Uhr: Demirovic mit der RIESENchance für den VfB Stuttgart, doch der Stürmer trifft nur den rechten Pfosten, von wo der Ball hinter dem Torhüter vor der Linie entlang trudelt, den Weg in die Maschen aber nicht findet.

21.28 Uhr: Freistoß für den BVB in Madrid, doch die Hausherren können den Ball souverän klären (27. Minute).

21.26 Uhr: Coneicao fällt und krümmt sich schauspielreif nachdem es eine leichte Berührung von VfB-Profi Mittelstädt gab, doch er steht schnell wieder (24. Minute).

21.25 Uhr: Der VfB kombiniert sich wieder gut in den Sechzehner, doch bis jetzt fehlt noch die absolute Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor (24. Minute).

21.33 Uhr: Das sah nicht gut aus! Bensebaini hält sich beim BVB das Knie, das er sich offenbar leicht verdreht hat, er kann aber weitermachen (22. Minute).

21.21 Uhr: Fagooli bringt einen Freistoß in Richtung des VfB-Tors, doch der Schuss zischt knapp am linken Pfosten vorbei (21 Minute).

21.16 Uhr: Nach einer Viertelstunde auf beiden Plätzen ist Stuttgart die dominierende Mannschaft in Turin. Allerdings machen sie bislang aus ihren guten Möglichkeiten noch nichts. Der BVB kommt einige Male ganz gut bei Real vors Tor, aber Madrid kommt zu einigen gefährlichen Standards im Gegenzug. Ein offenes Spiel bislang.

21.15 Uhr: Da muss Courtois zupacken. Guirassy bringt den Ball gefährlich vors Tor, Reals Schlussmann muss eingreifen, macht sich lang und hat die Kugel (14. Minute).

Der VfB Stuttgart schon mit zwei guten Chancen in Turin, BVB muss kurze Drangphase von Real überstehen

21.13 Uhr: Wieder Undav für den VfB! Die Schwaben zeigen bislang in Italien bei der Alten Dame von Juve ein starkes Spiel. Schon zwei Chancen gehen aufs Konto des Vizemeisters, der sich nicht versteckt (12. Minute).

21.12 Uhr: Wieder versucht es der BVB über Gittens, doch der kann sich auf seiner linken Seite noch nicht durchsetzen. Brandt präsentiert sich bislang stark und dirigiert das Spiel der Schwarz-Gelben (11. Minute).

21.10 Uhr: Das erste Mal brennt es im BVB-Strafraum, die Schwarz-Gelben können zweimal zur Ecke klären, aber Real wird dominanter (8. Minute).

21.09 Uhr: Conceicao versucht es für Turin aus der Distanz, doch Nübel im VfB-Tor hat die Kugel sicher (9. Minute).

21.07 Uhr: Die erste gute Chance für den BVB! Brandt setzt sich auf der rechten Seite durch, passt auf Guirassy, der kommt mit der Fußspitze an den Ball, aber Courtois kann sicher halten (6. Minute).

21.06 Uhr: In Madrid ist der BVB um Ordnung bemüht, versucht, sich auf der rechten Seite über Bensebaini und Gittens durchzutanken, doch Real bleibt stabil und Modric holt im Gegenzug die erste Ecke heraus, die aber nichts einbringt (5. Minute).

21.05 Uhr: Jetzt ist es Nationalspieler Undav, der sich für den VfB ein Herz nimmt und einfach mal anzieht, der Schuss geht links neben den Turiner Kasten (4. Minute).

21.03 Uhr: Der VfB versteckt sich in Turin nicht, sondern verbucht durch Mittelstädt den ersten Abschluss für sich (3. Minute).

21.02 Uhr: Der VfB Stuttgart einige Sekunden voraus

In Turin ging es wenige Sekunden eher los. Der VfB will dort Akzente setzen.

21 Uhr: Jetzt geht's los! Der Ball rollt, der BVB und der VfB Stuttgart sind jetzt gefordert

Der Ball rollt! Der BVB spielt im Bernabéu bei Real Madrid, der VfB Stuttgart kämpft in Turin bei Juve um den ersten Sieg in der Königsklasse.

20.51 Uhr: Das sagt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie in Turin

"Da sind die Jungs in der Verantwortung. Es ist was ganz Neues, die Jungs haben Länderspiele und Englische Wochen. Der Kopf kann da sehr viel steuern. Ich hoffe, dass sich die Jungs richtig freuen und so Kräfte freisetzen", sagt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel. "Es war eine Frage der Belastungssteuerung. Sie haben beide viele Spiele, aber es war klar, dass sie heute wieder spielen", sagt er über die Rückkehr von Millot und Mittelstädt in die Startelf.

20.49 Uhr: AC Mailand und AS Monaco siegen

Die ersten beiden Spiele des Abends sind durch. Mailand und Monaco feiern souveräne Heimsiege. Die Ergebnisse im Überblick: 18.45 Uhr-Spiele: Ergebnisse: AS Monaco - Roter Stern Belgrad 5:1 Tore: 1:0 Minamino (20.), 1:1 Ndiaye (27., Elfmeter), 2:1 Embolo (45.+4), 3:1 Singo (54.), 4:1 Minamino (70.), 5:1 Akliouche (90.+6) AC Mailand - Club Brügge 3:1 Tore: 1:0 Pulisic (34.), 1:1 Sabbe (51.), 2:1 Reijnders (61.), 3:1 Reijnders (71.)

Das sagt der Stuttgart-Boss vor dem Spiel in Turin

In Turin ist die Stimmung auch schon richtig am Kochen. Der Vorstandsboss des VfB, Alexander Wehrle, sagt: "Es ist immer noch etwas Besonderes für uns, aber wir erstarren nicht in Ehrfurcht. Wir wollen die Spiele gewinnen. Die Tendenz stimmt, vor dem Spiel gegen die Bayern hatten wir die meisten Chancen der deutschen Klubs in der Bundesliga, aber wir haben sie eben nicht genutzt. Das System trotz der Abgänge stimmt", sagt er. Er sagt, das Saisonziel sei erst einmal, so schnell wie möglich die 40 Punkte in der Bundesliga zu holen.