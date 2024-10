Champions League im Liveticker: Das macht der BVB-Coach nur heute

Fortsetzung des Artikels laden

19.55 Uhr: Das Team des BVB trifft im Bernabéu ein

Das Team vom BVB ist im Bernabéu eingetroffen. Ein Video auf dem X-Account des Klubs zeigt die Spieler bei der Ankunft in den Katakomben des Stadions.

19.38 Uhr: Halbzeit in beiden Stadien - Monaco führt gegen Belgrad, Mailand in Überzahl gegen Brügge

Jetzt ist Halbzeit in beiden Stadien. Die AS Monaco führt daheim mit 2:1 gegen Belgrad. Mailand geht in Überzahl und mit einer 1:0-Führung in die zweite Halbzeit.

19.35 Uhr: Breel Embolo bringt die AS Monaco wieder in Führung

Der ehemalige Bundesliga-Profi Breel Embolo bringt die AS Monaco wieder in Führung. Kurz vor der Pause trifft er in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:1. Onyedika stieg in der 40. Minute mit offener Sohle ein und sah glatt Rot.

19.27 Uhr: Rote Karte in Mailand

In Mailand ist Brügge nur noch zu zehnt. Onyedika sieht nach einem üblen Foul glatt Rot. Zwar muss sich der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer die Szene noch einmal selbst anschauen, doch danach ist die Entscheidung klar: Platzverweis in der 40. Minute für die Gäste.

19.26 Uhr: Real Madrid bietet Star-Ensemble gegen den BVB auf

Bei Real Madrid ist die Aufstellung für den heutigen Gipfel gegen den BVB bereits durchgesickert. Das Team von Carlo Ancelotti ist das Who-is-Who des Weltfußballs. Im Sturm spielen Rodrygo, Kylian Mbappé, Vini Junior. Im Mittelfeld bieten die Königlichen Valverde, Modric und Bellingham auf. In der Viererkette agierten Vasquez, Eder Militao, Antonio Rüdiger und Ferland Mendy. Im Tor steht der Belgier Thibaut Courtois, der den BVB im Champions-League-Finale zur Verzweiflung brachte.

19.20 Uhr: Ex-BVB-Star Christian Pulisic bringt den AC Mailand in Führung

Nun ist auch in Mailand ein Tor gefallen. Christian Pulisic bringt den Gastgeber in der 34. Minute mit 1:0 in Führung.

19.17 Uhr: Stuttgarter Fans mit Marsch durch Turin

Zahlreiche Fans aus dem Schwabenland sind nach Turin gereist um ihren VfB heute bei Juve zu unterstützen. Schon Stunden vor dem Spiel liefen Hunderte durch die Innenstadt.

19.11 Uhr: Bitter! Thilo Kehrer verursacht Elfmeter

Das ist bitter! Der Deutsche Thilo Kherer verursacht einen Elfmeter für Roter Stern Belgrad. Der Nationalspieler des Senegal, Ndiaye, tritt an und trifft zum 1:1. Bei der anderen Begegnung sind nach rund einer halben Stunde Tore Fehlanzeige.l

19.09 Uhr: AS Monaco geht in Führung

Da ist das erste Tor des Abends! Die AS Monaco geht gegen Belgrad in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Takumi Minamino markiert seinen dritten Treffer in der Champions League.

18.55 Uhr: Die U19-Teams vom BVB und dem VfB Stuttgart legen vor und feiern Siege

Die U19-Teams vom BVB und dem VfB Stuttgart haben am heutigen Abend vorgelegt. Die Schwarz-Gelben siegten bei Real Madrid mit 2:1 und sicherten sich die Punkte mit einem entscheidenden Tor in der 97. Minute. Taycan Etcibasi traf für Dortmund zum Endstand. Hugo De Llanos hatte die Königlichen in der 8. Minute in Führung gebracht. Nick Cherny glich in der 64. Minute per Elfmeter aus. Auch die Schwaben feierten bei Juve einen Erfolg. Das Team siegte mit 3:2. Dabei gelang der Siegtreffer ebenfalls in der 97. Minute. Kenny Fressle netzte zum Dreier ein. Juve war durch Vacca mit 1:0 in Führung gegangen (14. Minute), Stuttgart glich durch Bujupi aus (44.) und führte nach dem Treffer durch Lüers (74.). Dann schlug aber erneut Vacca zum 2:2 zu, ehe Fressle die Schwaben jubeln ließ. Das sind doch gute Vorzeichen für die Profis, die sich ab 21 Uhr beweisen müssen.

18.45 Uhr: Die ersten beiden Partien des Abends in Monaco und Mailand laufen

Den Auftakt in den dritten Spieltag der Champions League bestreiten heute AC Monaco gegen Roter Stern Belgrad und der AC Mailand gegen Club Brügge. In beiden Stadien rollt jetzt der Ball. Für den VfB und den BVB geht es indes langsam in die heiße Phase der Spielvorbereitung.

17.50 Uhr: Der BVB geht als Tabellenführer in den dritten Spieltag der Champions League

Im Gegensatz zur Bundesliga läuft es aktuell für den BVB in der Königsklasse wie geschmiert. Als Tabellenführer treten die Schwarz-Gelben heute im Estadio Santiago Bernabéu an. Einem 3:0-Auswärtserfolg beim Club Brügge ließ der Verein ein fulminantes 7:1 daheim gegen Celtic Glasgow folgen. Real siegte zum Auftakt gegen den VfB Stuttgart, verlor dann aber völlig überraschend mit 0:1 beim OSC Lille.

17.20 Uhr: Hier werden die Spiele des BVB und des VfB Stuttgart heute übertragen

Wer auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hatte, wird heute leider enttäuscht. Die Neuauflage des Finales von der vergangenen Saison zwischen Real Madrid und dem BVB wird exklusiv auf Amazon Prime Video gezeigt. Die Begegnung des VfB Stuttgart bei der Alten Dame von Juventus Turin zeigt Streaminganbieter DAZN. DAZN präsentiert zudem eine Konferenz der Spiele.

17.09 Uhr: So sieht die Personallage beim VfB Stuttgart aus

Bis jetzt wartet der VfB Stuttgart auf den ersten Erfolg in der Champions League. Bei der Alten Dame kann Trainer Sebastian Hoeneß heute nicht aus dem Vollen schöpfen. Mit Chris Führich (Adduktoren) fehlt ein wichtiger Leistungsträger, zudem muss der Coach auf Dan-Axel Zagadou (Knie), Leonidas Stergiou (Aufbautraining), Justin Diehl (Schulter) und Luca Raimund (Oberschenkel) verzichten. Der VfB muss mindestens punkten, wenn er in der Tabelle (aktuell 24.) vorrücken und Aussichten auf die Play-offs erhalten will.

16.25 Uhr: Hammer um Edin Terzic! Coach kehrt heute zum BVB zurück

Das muss extrem emotional für ihn sein! Trainer Edin Terzic kehrt ausgerechnet heute gegen das Team, gegen das er seinen BVB das letzte Mal im Finale von Wembley trainierte, zu den Schwarz-Gelben zurück. Laut Sky wird er im Estadio Santiago Bernabéu als Experte bei Amazon Prime Video agieren. Dabei soll er allerdings nicht direkt auf dem Rasen auf den neuen Coach Nuri Sahin oder Sportberater Matthias Sammer treffen, sondern die Dinge im Hintergrund analysieren.

16.01 Uhr: So ist die Personallage beim BVB vor der Neuauflage des Finals gegen Real Madrid

Vor dem Auftritt des BVB heute Abend im Estadio Santiago Bernabéu hat sich die zuletzt angespannte Personallage des Vorjahresfinalisten der Champions League leicht entspannt. Während Trainer Nuri Sahin weiter auf Karim Adeyemi, Julien Duranville, Giovanni Reyna und Yan Couto verzichten muss, könnten Pascal Groß und Niklas Süle wieder zur Verfügung stehen. Auch bei Torhüter Gregor Kobel, der zuletzt unter Magenproblemen litt, sieht es gut aus.

15.40 Uhr: Insgesamt zwölf deutsche Schiedsrichter heute in der Champions League im Einsatz

Insgesamt zwölf deutsche Schiedsrichter sind heute bei der Champions League im Einsatz. Die beiden um 18.45 Uhr startenden Partien werden jeweils von einem deutschen Sextett begleitet. Die Begegnung in Mailand zwischen dem AC und Club Brügge wird von Felix Zwayer geleitet. Ihm assistieren Robert Kempter und Christian Dietz. Vierter Offizieller ist Florian Badstübner, Video- und VAR-Assistenten sind Christian Dingert und Sören Storks. In Monaco pfeift Tobias Stieler die Begegnung des Heimteams gegen Roter Stern Belgrad. Im stehen Christian Gittelmann und Mark Borsch zur Seite. Vierter Offizieller ist Matthias Jöllenbeck. Video- und VAR-Assistenten sind Benjamin Brand und Johann Pfeifer.

15.23 Uhr: Diese Partien steigen heute noch in der Champions League

Neben dem BVB und dem VfB spielen heute natürlich noch zahlreiche andere Teams. Wir geben Euch einen Überblick über den Spieltag: 18.45 Uhr: AC Mailand - Club Brügge AS Monaco - Roter Stern Belgrad 21 Uhr: Real Madrid - BVB Juventus Turin - VfB Stuttgart Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven FC Arsenal - Schachtar Donezk Aston Villa - FC Bologna Sturm Graz - Sporting Lissabon FC Girona - Slovan Bratislava

15 Uhr: Diese Champions-League-Begegnungen stehen am heutigen Dienstag auf dem Programm

