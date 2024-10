Champions League im Liveticker: Deutsches Abseits-Pech! Tore von Bayern und Leipzig aberkannt

Champions League im Liveticker: Bayer Leverkusen lässt Punkte in Brest liegen, doch RB Leipzig und der FC Bayern wollen es besser machen.

Madrid (Spanien) - Weiter geht's! Auch am heutigen Mittwochabend rollt der Ball wieder in der Champions League, gleich drei deutsche Mannschaften sind am Zug. Nach Bayer Leverkusen, das nicht über ein 1:1 gegen Brest hinaus kam, sind jetzt der FC Bayern München und RB Leipzig gefordert.

Spielstände:

FC Barcelona - FC Bayern 2:1 Tore: 1:0 Raphinha (1. Minute), 1:1 Kane (18. Minute), 2:1 Lewandowski (36. Minute) RB Leipzig - FC Liverpool 0:1 Tore: Nunez (27. Minute) TAG24 berichtet im Liveticker vom 3. Spieltag der UEFA Champions League.



FC Bayern liegt erneut gegen den FC Barcelona hinten

21.37 Uhr: Tor für den FC Barcelona! Erneut gehen die Katalanen in Führung - und es ist ausgerechnet Robert Lewandowski, der gegen seinen Ex-Klub einnetzt. Die Bayern-Spieler beschweren sich, doch es ist nicht ganz klar, wieso, der Treffer war völlig regelkonform (36. Minute).

21.34 Uhr: Die nächste Riesengelegenheit für den FC Liverpool! Gakpo flankt butterweich ins Zentrum, wo Nunez aus kurzer Distanz einköpfen will. Gulasci ist aber zur Stelle.

21.30 Uhr: Fast legt der FC Barcelona wieder vor! Manuel Neuer leistet sich einen dicken Patzer und bugsiert sich den Ball beinahe selbst ins Tor, indem er Lamine Yamal anschießt. Der Ball geht aber zum Glück für den Bayern-Keeper ins Toraus.

FC Liverpool führt bei RB Leipzig

21.28 Uhr: Und gleich im Gegenzug geht der FC Liverpool in Führung! Dieses Mal steht niemand im Abseits, und so hat Schiedsrichter Sandro Schärer keinen Grund, den Treffer von Darwin Nunez nicht gelten zu lassen (27. Minute).

21.25 Uhr: Auch in Leipzig zappelt der Ball jetzt im Tor, doch auch hier zählt der Treffer nicht! Openda stand bei seinem Abschluss im Abseits.

21.23 Uhr: Der Ausgleich für den FC Bayern ist mehr als verdient, die Katalanen kamen seit dem frühen 1:0 nicht mehr vor den Kasten der Deutschen.

FC Bayern gleicht gegen FC Barcelona aus

21.19 Uhr: Toooor für den FC Bayern! Und dann ist da doch der Ausgleich, und wieder ist es Harry Kane, der das Leder im Kasten von Barça unterbringt (18. Minute).

Der zweite Treffer von Harry Kane zählt! © JOSEP LAGO / AFP

21.18 Uhr: Dicke Chance für Leipzig! Der Liverpooler Keeper Kelleher kommt zu weit aus dem Tor, sodass Sesko es von der linken Seite aus einfach mal direkt probiert. Glück für Kelleher, dass der Schlenzer rechts vorbeistreift.

21.13 Uhr: Auch in Leipzig entwickelt sich unterdessen ein munteres Spiel, die Hausherren lassen sich vom großen Namen der Gästemannschaft nicht beeindrucken und stören Liverpool früh. Dabei agieren beide Teams mit einer gewissen Härte: Sowohl Lukeba auf RB- als auch Mac Allister auf Liverpooler Seite haben bereits Gelb gesehen.

21.10 Uhr: Was für ein Start ins Spiel! Nach weniger als 10 Minuten fällt bereits der zweite Treffer in Barcelona, diesmal allerdings für die Bayern. Harry Kane schiebt nach Vorarbeit von Thomas Müller ein. Doch der Jubel der Münchner verebbt - Kane stand hauchzart im Abseits, das Tor zählt nicht!

21.07 Uhr: Trotzdem des frühen Gegentreffers agieren die Bayern extrem hoch und sind damit natürlich weiterhin konterfällig.

FC Bayern schon nach einer Minute im Rückstand!

21.02 Uhr: Absoluter Horror-Start für den FC Bayern! Schon nach einer Minute bringt Raphinha die Hausherren in Führung! Fermin schickt den Brasilianer steil, Kimmich kann nicht dazwischen gehen und so überwindet Raphinha Neuer bereits nach 58 Sekunden.

Manuel Neuer muss schon nach einer Minute hinter sich greifen. © Sven Hoppe/dpa

Der FC Barcelona bejubelt den frühen Frühungstreffer. © Sven Hoppe/dpa

FC Bayern und RB Leipzig starten in den 3. Spieltag der Champions League

21 Uhr: Es geht los! In Leipzig und Barcelona rollt der Ball.

20.55 Uhr: Sowohl der FC Bayern als auch RB Leipzig gehen im Vergleich zum Wochenende mit einer Änderung in ihre jeweiligen Partien: Vincent Kompany muss Pavlovic durch Palhinha ersetzen, bei Leipzig leidet Lukas Klostermann an einer Magen-Darm-Erkrankung. Für ihn startet Benjamin Henrichs.

Diese Champions-League-Partien starten um 21 Uhr

Wie bereits am gestrigen Dienstagabend sind zwei deutsche Mannschaften um 21 Uhr am Zug: Der FC Bayern will gegen den FC Barcelona siegen, RB Leipzig die drei Punkte gegen den FC Liverpool zu Hause behalten. Die Partien im Überblick: FC Barcelona - FC Bayern RB Leipzig - FC Liverpool Manchester City - Sparta Prag Atlético Madrid - Lille OSC Benfica Lissabon - Feyenoord Rotterdam RB Salzburg - Dinamo Zagreb Young Boys Bern - Inter Mailand

Die ersten Ergebnisse des Tages im Überblick

Bevor um 21 Uhr gleich sieben Partien gleichzeitig stattfinden, blicken wir auf die ersten beiden Spiele des Tages. Stade Brest - Bayer Leverkusen 1:1 Atalanta Bergamo - Celtic Glasgow 0:0

20.45 Uhr: Das hatte sich Bayer Leverkusen sicher anders ausgerechnet! Zuerst hatte der deutsche Meister die Partie gegen den CL-Neuling gut im Griff, doch ein Gegentreffer aus dem Nichts brachte Brest zurück ins Spiel. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch, bei dem trotz zahlreicher Chancen kein Team mehr ein Tor erzielen konnte. Damit bleiben beide Mannschaften ungeschlagen und haben aktuell sieben Zähler auf dem Champions-League-Konto.

20.41 Uhr: Auch im Parallelspiel ist es beim Unentschieden geblieben, Atalanta Bergamo und Celtic Glasgow trennen sich torlos.

Bayer Leverkusen und Stade Brest trennen sich 1:1

20.40 Uhr: Und dann ist Schluss in Frankreich, Stade Brest trotzt Bayer Leverkusen tatsächlich ein Unentschieden ab!

20.40 Uhr: Nach einer Leverkusener Ecke wird es noch einmal hektisch im Strafraum der Gastgeber, doch irgendwie bekommt Brest die Kugel geklärt. Den anschließenden Konter hat Kovar sicher.

20.37 Uhr: Es geht hin und her! Florian Wirtz hat die dicke Chance, Bayer noch in Führung zu bringen, trifft das Leder aber nicht sauber und drischt drüber.

20.37 Uhr: Auch Torschütze Pierre Lees-Melou erhält noch eine Verwarnung.

20.36 Uhr: Brest drückt weiter, die Hausherren arbeiten sich erneut gefährlich in den Strafraum der Werkself vor. Leverkusen vertändelt sogar kurzzeitig en Ball und hat Glück, dass kein Bretone dazwischenspritzt.

20.35 Uhr: Jetzt sieht auch Jonathan Tah noch Gelb. Insgesamt sieben Minuten gibt es übrigens obendrauf.

20.33 Uhr: Es gibt erneut keinen Strafstoß für die Leverkusener! Xabi Alonso regt sich gewaltig auf und muss aufpassen, nicht erneut eine Karte zu kassieren.

20.32 Uhr: Bayer Leverkusen fordert erneut Elfmeter! Coulibaly räumt Hofmann im eigenen Strafraum ab, doch hat er dabei den Ball gespielt? Der Check durch den VAR dauert lange.

Stade Brest drängt auf den Siegtreffer

20.29 Uhr: Mit einem überragenden Steilpass wird Baldé über rechts geschickt, Jonathan Tah kommt nicht ran und kann ihn nur noch abdrängen. So landet der Abschluss zum Leverkusener Glück im Außennetz.

20.26 Uhr: Langsam hagelt es hier doch noch Karten, diesmal trifft es mit Ibrahim Salah den ersten Spieler aus Brest.

20.23 Uhr: Erneuter Doppelwechsel bei Brest, Doumbia und Fernandes kommen für Camara und Magnetti.

20.21 Uhr: Xabi Alonso beschwert sich, dass der Bretone keine Gelbe Karte für sein Einsteigen gegen Adli sieht und kassiert dafür selbst eine.

20.20 Uhr: Das sieht übel aus! Adli muss nach einem harten Einsteigen von Haidara, bei dem sein Fußgelenk eingeklemmt wird, schon nach einer Viertelstunde wieder runter. Immerhin kann er selbst vom Platz humpeln, für ihn kommt Terrier ins Spiel.

20.18 Uhr: Nächste dicke Chance für die Hausherren! Camara probiert es kurz vorm Sechzehner, Kovar muss den Ball übers Tor lenken.

20.16 Uhr: Jetzt sieht auch Florian Wirtz die Gelbe Karte.

20.15 Uhr: Es wird kräftig gewechselt: Brest bringt Salah und Faivre für Ajorque und Castillo, bei Leverkusen muss Mukiele für Tapsoba weichen.

20.13 Uhr: Nach rund 72 Minuten gibt es die erste Verwarnung der Partie, es trifft Jeremie Frimpong.

20.10 Uhr: Gute Chance für Jonathan Tah! Nach einer Ecke steigt der Kapitän am höchsten, trifft die Kugel jedoch nicht genau und platziert seinen Aufsetzer in den Armen von Bizot.

20.09 Uhr: Die Gäste fordern Elfmeter! Eine Hereingabe von Hofmann landet am Ellbogen von Lees-Melou und dann im Aus. Der Schiedsrichter entscheidet jedoch auf Eckball, weil der Torschütze sich weggedreht hatte. Auch nach einem VAR-Check bleibt die Entscheidung stehen.

20.08 Uhr: Fast das Eigentor für Brest! Wirtz bringt den Ball vors Tor, wo Adli verpasst. Hinter dem frisch eingewechselten Leverkusener will Haidara klären - und bugsiert den Ball aus kürzester Distanz beinahe ins eigene Netz.

20.06 Uhr: Jetzt reagiert Xabi Alonso zum ersten Mal und wechselt gleich dreifach. Tella, Palacios und Schick müssen runter, Frimpong, Xhaka und Adli dürfen rein.

20.04 Uhr: Aleix Garcia gibt einem Brest-Kicker einen mit, es bleibt aber bei einer mündlichen Verwarnung.

Stade Brest bringt Bayer Leverkusen in Bedrängnis. © DAMIEN MEYER / AFP

20 Uhr: Jetzt schwimmt Bayer Leverkusen! Brest ist aktuell die gefährlichere Mannschaft. Lala probiert es aus der Distanz, sein Strahl fliegt nur knapp über den Querbalken der Gäste.

19.58 Uhr: Eine Flanke von Grimaldo landet perfekt platziert kurz vor dem Fünfmeterraum, doch die Abwehr ist vor Nathan Tella am Ball, der seinem Gegenspieler dabei noch einen Schubser mitgibt.

19.55 Uhr: Eine Riesen-Möglichkeit für Leverkusen verpufft! Ein Fehlpass von Brest landet direkt vor dem Sechzehner bei Wirtz, der zunächst versucht, seinen Gegenspieler aussteigen zu lassen, dann aber überraschend querlegt. Doch auch seine Teamkollegen scheinen überrascht und so kullert der Ball direkt am Strafraum der Bretonen an drei Leverkusenern vorbei.

19.54 Uhr: In dieser Halbzeit ist Kovar bereits früher gefordert, immer wieder wird er ins Spiel der Leverkusener eingebunden oder muss das Aufbauspiel von Brest unterbinden.

19.52 Uhr: Die Gastgeber entwickeln jetzt etwas mehr Zug zum Tor - der erste Abschluss dieser Halbzeit gehört Brest! Der stramme Schuss von Lees-Melou geht aber drüber, die Werkself atmet auf.

19.50 Uhr: Leverkusen lässt den Ball vor dem Brester Strafraum in den eigenen Reihen zirkulieren. Durch ein Abstimmungsproblem zwischen Grimaldo und Garcia landet die Kugel aber im Toraus, es gibt Abstoß.

19.47 Uhr: Es geht weiter in Frankreich! Beide Trainer verzichten bisher auf Wechsel. Kann Bayer Leverkusen das erste Pflichtspiel gegen Stade Brest überhaupt noch für sich entscheiden?

Bayer Leverkusen gibt Führung aus der Hand

19.38 Uhr: Bayer Leverkusen hatte das Spiel in der ersten Hälfte eigentlich größtenteils unter Kontrolle und ging nach 24 Minuten durchaus verdient durch Florian Wirtz in Führung. Doch ein Geniestreich von Pierre Lees-Melou machte den Vorsprung zunichte: Per perfekt getroffener Direktabnahme ließ er das Stadion explodieren und sorgte dafür, dass hier alles mehr als offen bleibt.

19.35 Uhr: Auch im Parallelspiel geht es in die Pause, zwischen Atalanta Bergamo und Celtic Glasgow fielen trotz drückender Überlegenheit der Gastgeber (12:0 Torschüsse!) bisher aber noch keine Tore.