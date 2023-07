Champions League im Volksparkstadion? Dieser Verein verhandelt mit dem HSV

Der ukrainische Meister Schachtar Donezk könnte in der kommenden Saison seine Heimspiele in der Champions League im Hamburger Volksparkstadion austragen. © -/Ukrinform/dpa

Wie das Abendblatt berichtet, steht der Zweitligist derzeit in Verhandlungen mit dem ukrainischen Meister Schachtar Donezk über deren Austragung der CL-Heimspiele in der Hansestadt.

Das Schachtar-Stadion wurde bei Kämpfen in der Ostukraine beschädigt, seitdem trägt der Verein seine Partien woanders aus - in der Liga in Kiew, in der vergangenen Königsklassen-Saison fanden sie in Warschau statt.

Da allerdings Legia Warschau selbst um die Qualifikation zur Conference League kämpft, steht das Stadion voraussichtlich nicht zur Verfügung.

Daher kommt nun das Volksparkstadion ins Spiel. Laut dem polnischen Portal Sport.pl sind auch Gelsenkirchen, Köln und Düsseldorf als Ausweichstandort im Gespräch.

Sollte es zwischen den Vereinen zu einer Übereinkunft kommen, muss eine Delegation der UEFA das Volksparkstadion noch auf seine Champions-League-Tauglichkeit prüfen. Wie praktisch, dass es derzeit für die EM 2024 hergerichtet wird.