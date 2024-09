Champions-League-Knall: UEFA nimmt Mailand das Finale weg!

Bis vor wenigen Wochen hatte sich die Stadt Mailand aufgrund des "kulturellen Interesses" am Giuseppe-Meazza-Stadion, wie das San Siro offiziell heißt, strikt gegen einen Abriss positioniert, erst vor wenigen Wochen hatte Bürgermeister Giuseppe Sala (66) aber verkündet, dass eine Renovierung des Traditionsspielorts zu teuer sei.

Das teilte der Europäische Fußballverband nach einem Treffen des Exekutivkomitees in Prag mit.

Die Allianz Arena ist der Austragungsort des Champions-League-Finales 2025. Wo das Endspiel 2027 stattfindet, ist noch unklar. © Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP

Schon in den vergangenen Jahren hatte es einige Verschiebungen des Königsklassen-Finales gegeben.

Wegen der Corona-Pandemie waren die Finals 2020 und 2021 nach Portugal verlegt worden, 2022 hätte das Endspiel eigentlich in Sankt-Petersburg stattfinden sollen, wurde aber wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stattdessen nach Paris vergeben.

In dieser Saison findet das Finale in der Münchener Allianz Arena statt, 2026 steigt das Endspiel in Budapest.