Champions-League-Knaller: Linkin Park soll beim Finale in München auftreten!

Das diesjährige Champions-League-Finale wird in der Allianz Arena in München ausgetragen. Mit von der Partie soll dabei Linkin Park sein.

Von Aliena Rein

München - Linkin Park kommt im Rahmen der großen From-Zero-Comeback-Tour in gleich mehrere deutsche Städte - allerdings nicht nach München. Aber kommen die Münchner jetzt doch noch in den Genuss, die Rockband zu hören? Gerüchteweise soll es nämlich im Mai zu einem Auftritt von Linkin Park in der Allianz Arena kommen!

Die Allianz Arena ist 2025 Austragungsort des Champions-League-Finales - und damit offenbar auch eines zusätzlichen Linkin-Park-Konzerts. © CHRISTOF STACHE / AFP Wie die englische Zeitung The Sun berichtete, soll Linkin Park nämlich die Gestaltung der diesjährigen Halbzeitshow beim Finale der Champions League übernehmen - und das findet in diesem Jahr in München statt. "Linkin Park hat den Vertrag unterschrieben und [wird] bei der Halbzeitshow der Champions League auftreten", zitiert das Blatt einen Insider. "Es ist ein wirklich aufregender Gig für sie und sie werden einige ihrer größten Hits wie One Step Closer und Papercut sowie neue Songs spielen." Champions League Champions League: Musiala erlöst FC Bayern, VfB Stuttgart wartet weiter auf ersten Heimsieg Im vergangenen Jahr war es Lenny Kravitz (60), der den Fußballfans beim Königsklassen-Endspiel einheizte, davor Größen wie Imagine Dragons und die Black Eyed Peas - jetzt reiht sich wohl Linkin Park in die illustre Runde ein.

Linkin Park feierte 2024 das große Comeback