31.05.2026 11:06 CL-Feierlichkeiten eskalieren! Hunderte Festnahmen nach Krawallen in Paris

Nach dem Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain kam es in Frankreich zu heftigen Krawallen.

Von Aliena Rein

Paris (Frankreich) - Zum zweiten Mal in Folge hat Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen. Doch die ausgelassenen Feierlichkeiten in Frankreich blieben nicht überall friedlich: Nach heftigen Ausschreitungen mit verletzten Polizisten, beschädigten Fahrzeugen und Geschäften wurden mehrere hundert Menschen festgenommen.

Hunderte Menschen wurden nach den Ausschreitungen in Frankreich festgenommen. © ROMEO BOETZLE / AFP Nachdem PSG das Elfmeter-Drama gegen den FC Arsenal für sich entschieden hatte, eskalierte die Lage in der französischen Hauptstadt. Während Tausende Personen friedlich den prestigeträchtigen Titel feierten, begaben sich andere auf die Ringautobahn und stoppten den Verkehr. An anderen Orten in Paris wie der Champs-Élysées wurden Barrikaden errichtet und angezündet, auch eine Bushaltestelle wurde in Brand gesteckt. Unweit des Eiffelturms brannte ein Auto. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge wurden in der Nähe des Parc des Prince eine Bäckerei und ein Restaurant beschädigt, zudem Feuerwerkskörper auf Polizisten geschossen. Demnach hätte Polizisten auf die Wurfgeschosse mit Tränengas reagiert.

Zahlreiche feiernde PSG-Fans blockierten die Ringautobahn in Paris. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Unweit des Eiffelturms brannte ein Auto. © Lou BENOIST / AFP

Krawalle in Paris: Sieben verletzte Polizisten, mehrere beschädigte Autos und Geschäfte