Ungewöhnliche Anstoßzeit! Wieso findet das Champions-League-Finale schon so früh statt?

751 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Im Champions-League-Finale treffen Paris Saint-Germain und der FC Arsenal in diesem Jahr schon um 18 Uhr aufeinander. Wieso das Spiel so früh angepfiffen wird.

Von Aliena Rein

Budapest (Ungarn) - Am Samstag geht es um die europäische Krone: In Budapest treffen Paris Saint-Germain und der FC Arsenal im Champions-League-Finale aufeinander. Dabei müssen sich Fans auf eine große Änderung einstellen: Das Endspiel wird bereits um 18 Uhr (live im ZDF und bei DAZN) angepfiffen.

Rund 67.000 Fans werden in der Budapester Puskas-Arena das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal verfolgen, müssen sich aber auf eine frühere Anstoßzeit als üblich einstellen.
Rund 67.000 Fans werden in der Budapester Puskas-Arena das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal verfolgen, müssen sich aber auf eine frühere Anstoßzeit als üblich einstellen.  © Christian Charisius/dpa

Schon seit Jahren fand das Finale erst um 21 Uhr statt. Auch die K.-o.-Spiele werden in der Regel am späten Abend durchgeführt, genauso wie die Finals von Europa League und Conference League.

Doch wer in diesem Jahr für das Endspiel der Königsklasse erst um 21 Uhr den Fernseher einschaltet, bekommt höchstens noch die Siegerehrung zu sehen, denn der Anpfiff wurde um drei Stunden nach vorn verlegt. Aber warum?

"Mit dieser Änderung stellen wir das Fanerlebnis in den Mittelpunkt unserer Planung. Das Finale der UEFA Champions League ist der Höhepunkt der Fußballsaison, und die neue Anstoßzeit wird es für alle Beteiligten noch zugänglicher, integrativer und eindrucksvoller machen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin (58) zu der Entscheidung, die der Verband bereits im vergangenen Sommer bei der Auslosung der Gruppenphase publik machte.

Horror-Debüt in der Champions League: Junger Torhüter (22) nach nur 17 Minuten ausgewechselt
Champions League Horror-Debüt in der Champions League: Junger Torhüter (22) nach nur 17 Minuten ausgewechselt

Dass die Endspiele der Europa League am 20. Mai und der Conference League am 27. Mai jeweils um 21 Uhr angepfiffen wurden, sah er dabei nicht als Widerspruch.

Champions-League-Finale: UEFA will mit Anpfiff um 18 Uhr Fanerlebnis verbessern

Im Vorjahr sicherte sich Paris Saint-Germain den Champions-League-Titel. Wenn das Team von Luis Enrique seinen Titel verteidigen kann, wird die Trophäe dieses Mal wohl noch im Hellen in den Himmel gestemmt.
Im Vorjahr sicherte sich Paris Saint-Germain den Champions-League-Titel. Wenn das Team von Luis Enrique seinen Titel verteidigen kann, wird die Trophäe dieses Mal wohl noch im Hellen in den Himmel gestemmt.  © Robert Michael/dpa

"Während ein Anpfiff um 21 Uhr MEZ für Spiele unter der Woche gut geeignet ist, bedeutet ein früherer Anpfiff am Samstag für das Finale ein früheres Ende – unabhängig von Verlängerung oder Elfmeterschießen – und bietet den Fans die Möglichkeit, den Rest des Abends mit Freunden und Familie zu genießen", führte Čeferin aus.

Man erleichtere durch die Vorverlegung zudem die Abläufe und die Logistik vor Ort, Fans könnten leichter etwa mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Stadion abreisen.

Auch die Gastgeberstädte sollen profitieren, schließlich können die Zuschauer so noch vor Ort in Bars, Restaurants oder Clubs einkehren.

Finger abgetrennt? Üble Verletzung erschüttert Zuschauer bei CL-Knaller
Champions League Finger abgetrennt? Üble Verletzung erschüttert Zuschauer bei CL-Knaller

Und natürlich spielt auch der immer weiter wachsende globale Markt eine Rolle: "Die neue Anstoßzeit entspricht besseren Übertragungszeiten, um das Endspiel weltweit noch mehr Zuschauer/-innen an den Bildschirmen und im Internet zugänglich zu machen."

Titelfoto: Robert Michael/dpa

Mehr zum Thema Champions League: