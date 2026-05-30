30.05.2026 21:39 Elfer-Krimi entscheidet CL-Finale! PSG verteidigt Titel, Havertz-Tor reicht Arsenal nicht

PSG hat den Titel der Champions League gegen den FC Arsenal verteidigt! Die Pariser setzten sich nach einem 1:1 nach 120 Minuten im Elfmeterschießen durch.

Von Florian Mentele

Budapest (Ungarn) - Spannung bis zum Schluss! Paris Saint-Germain hat den Henkelpott als erstes Team nach Real Madrid verteidigt. Im Finale der Champions League hieß es am Samstagabend gegen den FC Arsenal nach 120 Minuten 1:1-Unentschieden. In der Elfer-Lotterie setzte sich der amtierende Sieger schließlich durch.

Zunächst stand aber ein DFB-Star im Mittelpunkt: Kai Havertz brachte die Gunners bereits in der 6. Minute mit einem Hammer aus kurzer Distanz unter die Latte in Front. Nach seinem Siegtreffer für Chelsea 2021 war es schon das zweite CL-Finaltor für den Ex-Leverkusener – das hat vorher noch kein anderer Deutscher geschafft. Anschließend entwickelte sich die erwartete Partie. Die Nordlondoner verteidigten, was das Zeug hielt, während Paris unermüdlich anrannte, sich dabei aber lange die Zähne ausbiss. Erst ein Foulspiel von Arsenal-Verteidiger Cristhian Mosquera an PSG-Dribbler Khvicha Kvaratskhelia im Sechzehner der Engländer diente als Dosenöffner, Weltfußballer Ousmane Dembélé ließ sich die Chance nicht nehmen und glich aus (65.). Trotz zahlreicher Gelegenheiten wollten danach aber keine Treffer mehr fallen. Weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung. Das Elfmeterschießen musste her, in dem Arsenals Gabriel den entscheidenden Versuch drüber schoss und die Franzosen jubeln ließ. Endstand: PSG - Arsenal 1:1, 4:3 i.E. Torschützen: 0:1 Kai Havertz (6.), 1:1 Ousmane Dembélé (65./Elfmeter) In unserem TAG24-Liveticker zum großen CL-Finale könnt Ihr alle Highlights des Abends noch einmal nachlesen.

PSG sitzt erneut auf Europas Thron! © Tom Weller/dpa

21.30 Uhr: Per Mertesacker fühlt mit seinem FC Arsenal

Natürlich ging die Niederlage auch dem langjährigen Gunners-Verteidiger und späteren Akademieleiter Per Mertesacker nahe: "Das ist schon sehr, sehr bitter, nach so einer langen Saison so ein Endspiel zu haben in der Champions League und es so lange offen zu gestalten. Viele haben ja gesagt, dass PSG der klare Favorit ist. Aber es war bis zum Ende 50:50, auch in der Verlängerung hätte es auf beide Seiten gehen können, auch im Elfmeterschießen. Da kommt dann halt ein Innenverteidiger als letzter Schütze. Das ist schon sehr bitter, auch die Mannschaft hier jetzt so zu sehen, und Paris feiern zu sehen, wenn man so knapp davor war, das tut schon richtig weh", so der Weltmeister von 2014 am ZDF-Mikro. "Aber wenn ich es einer Mannschaft zutraue, nächstes Jahr in der Champions League zurückzukommen – Viertelfinale, Halbfinale nächste Saison, dann Arsenal. Hoffentlich bringen sie den positiven Trend rüber ins nächste Jahr."

Luis Enrique hat PSG zum zweiten Henkelpott geführt, für ihn selbst ist es sogar schon der dritte. © INA FASSBENDER / AFP

21.15 Uhr: PSG-Coach Luis Enrique freut sich über "verdienten" Titel

Luis Enrique stellte sich unmittelbar nach dem großen Triumph schon den Fragen der Reporter. "Es ist eine Mischung aus allem gerade. Im Moment bin ich komplett erschöpft, aber ich freue mich natürlich, wir haben den Titel verteidigt. Wir haben es verdient, die Fans haben es verdient", sagte der PSG-Trainer nach Abpfiff am ZDF-Mikro.

PSG freut sich über den CL-Sieg 2026! © INA FASSBENDER / AFP

Arsenals Gabriel stand die Enttäuschung nach dem verschossenen Elfmeter ins Gesicht geschrieben. © Tom Weller/dpa

PSG gewinnt die Champions League im Elfmeterschießen gegen Arsenal!

10. Elfmeter: Gabriel muss treffen – drüber! 4:3 PSG

9. Elfmeter: Jetzt Beraldo für Paris – rechts unten drin! 4:3 PSG

8. Elfmeter: Martinelli tritt an – und netzt links oben ein! 3:3

7. Elfmeter: Hakimi geht zum Punkt – und versenkt sicher! 3:2 PSG

6. Elfmeter: Declan Rice für die Gunners – drin! 2:2

5. Elfmeter: Mendes tritt an – Raya hält! 2:1 PSG

4. Elfmeter: Eze für Arsenal – und daneben! Weiter 2:1 PSG

3. Elfmeter: Doué ist dran – und trifft. 2:1 PSG

2. Elfmeter: Jetzt Arsenal, Gyökreres tritt an – und trifft. 1:1

1. Elfmeter: Paris fängt an – Ramos trifft. 1:0 PSG

PSG und Arsenal müssen ins Elfmeterschießen!

Abpfiff: Die bringt nichts mehr ein, dann ist das Spiel aus! Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen.

120. Minute: Und nochmal Arsenal! Gyökeres schnappt sich den Ball, verzögert kurz und zieht dann ab. Der Schuss wird abgefälscht und landet im Toraus – Ecke.

119. Minute: Madueke und Timber spielen sich rechts durch, dann probiert es der Niederländer aus ganz spitzem Winkel. Da hat nicht viel gefehlt und Safonov wäre überlistet gewesen.

118. Minute: Paris passt den Ball lange hin und her und wartet auf den richtigen Moment. Am Ende flankt Neves den Ball in die Mitte, Gabriel klärt und Doué hält im zweiten Versuch drauf, trifft das Spielgerät jedoch nicht richtig. Raya hebt ab und fängt die Kugel sicher.

114. Minute: PSG hat weiterhin deutlich mehr Ballbesitz, aber das Spiel lebt jetzt deutlich von der Spannung. Es knistert in Budapest, gelingt einer Mannschaft noch der Lucky Punch in der Verlängerung oder fällt die Entscheidung vom Punkt?

109. Minute: Madueke holt einen Freistoß gegen Doué auf der rechten Außenbahn raus, die Flanke von Rice faustet Safonov aber sicher weg.

107. Minute: Barcola gewinnt ein Luftduell im gegnerischen Sechzehner und will die Kugel so auf Ramos legen, aber Raya eilt aus seinem Kasten und hechtet dazwischen. Brenzlige Szene für Arsenal!

106. Minute: Das Leder rollt wieder in Budapest. Die letzten 15 Minuten im CL-Finale 2026 laufen!

Weiter Unentschieden zur Halbzeit der Verlängerung im CL-Finale

Halbzeit: Keine Tore nach gut 15 Minuten, es werden nur kurz die Seiten gewechselt.

105. Minute: Zwei Minuten werden im ersten Durchgang der Verlängerung noch extra gespielt.

103. Minute: Declan Rice und Mikel Arteta beschweren sich zu lautstark und sehen Gelb. Einen Strafstoß gibt es trotzdem nicht, der VAR schaltet sich nicht ein. Die Wiederholung zeigt, dass es sich wohl zumindest nicht um eine eindeutige Fehlentscheidung handelt.

102. Minute: Puh! Madueke geht gegen Mendes ins Dribbling, setzt sich durch und fällt im Strafraum. Siebert zeigt aber sofort an, dass er kein Foul gesehen hat. Auf den ersten Blick schwer zu sagen.

100. Minute: Hakimi bekommt im Zentrum etwas Raum und versucht es mit dem schwachen Linken, man sieht aber, warum es sein schwacher Fuß ist. Weit drüber.

98. Minute: Gyökeres verliert den Ball und bügelt das mit einem taktischen Foul aus, Gelbe Karte.

95. Minute: Zaïre-Emery kommt bei PSG für Fabian Ruiz.

93. Minute: Anschließend gibt es die erste Ecke für Arsenal, die auch ausgeführt wird. Im Anschluss dann gleich die zweite, beide bringen keine Gefahr.

92. Minute: Madueke geht auf rechts durch, seine flache Hereingabe findet Gyökeres aber nicht, sondern Pacho.

91. Minute: Arsenal hat noch mal gewechselt: Kai Havertz und Lewis-Skelly sind draußen, Eberechi Eze und Martin Zubimendi betreten das Feld. Damit hat Arteta alle sechs Optionen – in der Verlängerung kommt ja noch ein Wechsel hinzu – genutzt.

91. Minute: Weiter geht's in Budapest!

Das Finale der Champions League muss in die Verlängerung!

Abpfiff: Es bleibt beim 1:1, wir gehen in die Verlängerung!

90. Minute +7: Barcola ist noch einmal durch, aber setzt das Leder neben den Kasten!

90. Minute +6: Joao Neves unterbindet einen Konter gegen Havertz unfair und sieht Gelb. Kurz danach muss Dembélé runter, Goncalo Ramos kommt.

90. Minute +3: Erlebt Dembélé die mögliche Verlängerung noch? Der Weltfußballer humpelt gerade und ärgert sich selbst darüber.

90. Minute: Erneut gibt es sechs Minuten obendrauf – und anschließend zum jetzigen Stand Verlängerung.

89. Minute: Fast der Lucky Punch! Doué bedient Vitinha, der sofort draufhält – haarscharf über die Querlatte.

87. Minute: Jetzt kontert Arsenal, aber Martinelli entscheidet sich für die falsche Variante und ein PSG-Bein kommt dazwischen. Da war deutlich mehr drin!

85. Minute: Ein weiter Einwurf von Rice rutscht durch und wird fast gefährlich, im Konter ist Barcola plötzlich durch, legt sich den Ball dann aber zu weit vor und Raya greift ab.

83. Minute: Auch Luis Enrique wechselt, Kvaratskhelia hat Feierabend, Barcola darf ran.

83. Minute: Nächster Doppelwechsel von Arteta. Madueke und Martinelli kommen für Trossard und Saka.

80. Minute: Lewis-Skelly verliert den Ball fahrlässig an der Mittellinie gegen Doué, sprintet dann aber im Duell mit dem Franzosen über den halben Platz und holt die Kugel inklusive Freistoßpfiff zurück. Dafür gibt's sogar eine anerkennende Umarmung vom Gegner – schöne Geste!

Kvaratskhelia trifft den Pfosten!

77. Minute: Eine kleine Druckphase der Gunners wird fast bestraft! Im Konter verschätzt sich Saliba, dann ist Kvaratskhelia auf und davon. Doch sein abgefälschter Abschluss aus spitzem Winkel hämmert nur gegen den Pfosten.

74. Minute: Havertz setzt sich im Zweikampf durch und will dann auf Saka legen, doch der Pass ist etwas zu weit und Safonov deshalb zur Stelle.

73. Minute: Vitinha nimmt aus der Distanz Maß. Ambitioniert, aber nur knapp drüber.

72. Minute: Die Gunners machen jetzt deutlich mehr für die Offensive – und bieten PSG so nun Räume. Dembélé hat rechts im Strafraum etwas Platz, schießt aber rechts daneben.

70. Minute: Die zweite Trinkpause bringt etwas Ruhe rein. Zuvor waren nach dem Treffer schon einige PSG-Fans in den Innenraum gelangt, die Sicherheitskräfte mussten kurz eingreifen.

67. Minute: Arsenal wechselt sofort doppelt, Gyökeres und Timber kommen für Ødegaard und Unglücksrabe Mosquera.

Ousmane Dembélé bringt PSG wieder zurück ins Spiel. © INA FASSBENDER / AFP

Ousmane Dembélé gleicht per Elfmeter aus!

65. Minute: TOOOOOOR für PSG! Dembélé tritt an, verlädt Raya und verwandelt sicher links unten.

Elfmeter für PSG!

Mosquera (l.) foult Kvaratskhelia, es gibt Elfmeter. © Tom Weller/dpa

62. Minute: Elfmeter für PSG! Mosquera foult Kvaratskhelia beim Lauf in den Strafraum, Siebert steht gut, zögert keinen Moment und zeigt auf den Punkt. Der Spanier trifft den Georgier auch deutlich am Unterschenkel, es ist die richtige Entscheidung. Auf die Gelbe Karte – es wäre die zweite für Mosquera – verzichtet der Schiri aber, da es ein Duell um den Ball war.

61. Minute: Dafür wird es langsam aber sicher hitziger. Viele Fouls schleichen sich jetzt ein, wie eben von Saka an Neves.

60. Minute: Es bleibt beim Spiel, das wir hier fast durchgängig seit der 6. Minute sehen. Arsenal steht tief und kompakt, PSG rennt an und beißt sich die Zähne aus. Londoner Entlastungen sind derweil eine Rarität.

55. Minute: Hakimi führt scharf aus, aber zu unplatziert und kein Problem für Raya.

54. Minute: Saka foult Doué vor dem eigenen Sechzehner, gefährliche Freistoßposition für PSG – und das Eigengewächs der Gunners sieht die Gelbe Karte.

52. Minute: Sieht man selbst im CL-Finale noch: Falscher Einwurf von Joao Neves, Siebert entscheidet auf Ballbesitz Arsenal.

50. Minute: Auf der anderen Seite holt Paris wieder aus, Saliba ist gegen Vitinha aber da. An dem französischen Innenverteidiger von Arsenal ist bislang überhaupt kein Vorbeikommen. Selbiges gilt für seinen brasilianischen Kollegen Gabriel.

48. Minute: Die Gunners sammeln etwas Ballbesitz, können aber keine Durchschlagskraft entwickeln, dann ist die Kugel wieder weg.

46. Minute: Arsenal dreht früh im zweiten Durchgang an der Uhr, Mosquera lässt sich bei einem Einwurf viel Zeit – und sieht Gelb. Siebert setzt ein Zeichen und greift durch.

Bringt Arsenal den Vorsprung gegen PSG über die Zeit?

46. Minute: Weiter geht's in Budapest, die zweite Halbzeit ist unterwegs!

Halbzeit: Das CL-Finale begann furios mit dem Hammer von Kai Havertz, der seine Gunners früh in Führung schoss. Anschließend entwickelte sich das prognostizierte Duell zwischen dem Nordlondoner Bollwerk und der Pariser Offensivabteilung, die bislang aber ungewohnt unkreativ daherkam. Das mag auch an den Gunners liegen, die kompromisslos und leidenschaftlich verteidigten und alles abräumten, was ihnen vor die Flinte kam. Man sah in den ersten 45 Minuten deutlich, wieso Arsenal in der gesamten CL-Saison erst sechs Gegentreffer kassiert hat. Doch das bleibt ein Spiel mit dem Feuer, ein Geniestreich der Künstler vom Eiffelturm, und es geht wieder von vorn los.