30.05.2026 19:00 CL-Finale live: Er macht es schon wieder! Kai Havertz bringt Arsenal früh in Führung

Finale der Champions League zwischen PSG und Arsenal im TAG24-Liveticker: Das Spiel läuft!

Von Florian Mentele

Budapest (Ungarn) - Wer setzt sich die Krone Europas auf? Am heutigen Samstagabend kämpfen Paris Saint-Germain und der FC Arsenal im Finale der Champions League um den berühmten Henkelpott.

Aktueller Spielstand: PSG - Arsenal 0:1 Torschütze: 0:1 Kai Havertz (6.) In unserem TAG24-Liveticker zum großen CL-Finale versorgen wir Euch mit allen Infos, Toren und Highlights des Abends!

Halbzeit: Das CL-Finale begann furios mit dem Hammer von Kai Havertz, der seine Gunners früh in Führung schoss. Anschließend entwickelte sich das prognostizierte Duell zwischen dem nordlondoner Bollwerk und der Pariser Offensivabteilung, die bislang aber ungewohnt unkreativ daherkam. Das mag auch an den Gunners liegen, die kompromisslos und leidenschaftlich verteidigten und alles abräumten, was ihnen vor die Flinte lief. Man sah in den ersten 45 Minuten deutlich, wieso Arsenal in der gesamten CL-Saison erst sechs Gegentreffer kassiert hat. Doch das bleibt ein Spiel mit dem Feuer, ein Geniestreich der Künstler vom Eiffelturm, und es geht wieder von vorn los.

Arsenal führt dank Kai Havertz zur Halbzeit gegen PSG

Halbzeit: Arsenal lässt sich bei einer Ecke zu viel Zeit, Siebert zeigt kein Erbarmen und schickt die Mannschaften in die Kabinen. Es ist Pause, die Gunners führen durch den Treffer von Kai Havertz mit 1:0!

45. Minute +5: Auf der anderen Seite will Fabian Ruiz von der Seite das Volleytor des Jahres schießen, Raya ist im Nachfassen da.

45. Minute: +3: Und fast das 2:0! Einmal sorgt Arsenal für etwas Entlastung, kombiniert sich dann von der rechten Seite überragend in die Gefahrenzone, wo erneut Havertz allein vor Safonov steht. Marquinhos wirft aber alles rein und blockt den Abschluss noch in höchster Not ab.

45. Minute +2: Doué probiert es auch mal von weiter draußen - und macht es den Kollegen nach. Weit drüber.

45. Minute +1: Sechs Minuten gibt es schon im ersten Durchgang obendrauf.

45. Minute: Dembélé versucht es mit einem Schlenzer aus der Distanz, ebenfalls klar drüber.

43. Minute: Jetzt wurschtelt sich PSG mal irgendwie durch, am Ende kommt Fabian aus guter Position zum Kopfball, der aber deutlich drüber rauscht.

43. Minute: Es bleibt wenige Minuten vor der Halbzeit dabei: Paris bekommt kaum Geschwindigkeit auf den Rasen, Arsenal riegelt alles ab. Mittlerweile sehen die Zuschauer in Budapest fast schon ein Handspielspiel, bei dem nur eine Mannschaft angreift, aber ohne Treffer.

40. Minute: Hakimi will einen Einwurf schnell ausführen, aber Havertz hat den Ball und fängt sich einen langen Arm des früheren BVB-Kickers. Siebert beruhigt die Gemüter schnell und regelt alles ohne Karte.

36. Minute: Beim folgenden Freistoß findet Rice zwar Gabriel, der einen Kopfball drübersetzt, anschließend pfeift Siebert aber noch Offensivfoul.

36. Minute: Seit langer Zeit mal wieder ein Konter-Ansatz der Arteta-Elf, Mendes unterbindet ihn mit einem Foul an Saka.

34. Minute: Das sonst so kreative PSG-Ensemble hat im Moment keine Idee gegen inzwischen sehr tief stehende Nordlondoner. Für die Gunners ist das aber natürlich auch ein Spiel mit dem Feuer.

31. Minute: Mendes bleibt nach einem Zweikampf mit Gabriel im Arsenal-Strafraum liegen, aber PSG spielt trotzdem weiter. Über Doué wird es dann fast gefährlich, erneut ist Gabriel - dieses Mal eindeutig fair - mit der perfekt getimten Grätsche zur Stelle.

29. Minute: Es geht offenbar erst einmal weiter für Safonov.

PSG-Keeper Safonov muss behandelt werden

27. Minute: Bei seiner Rettungstat hat Safonov allerdings das Knie seines Kapitäns Marquinhos an den Kopf bekommen und muss daher erstmal behandelt werden, er wirkt etwas benommen. Chevalier macht sich draußen bereits bereit, falls der Ersatzkeeper kommen muss.

26. Minute: Saka dribbelt sich über rechts an Mendes vorbei und flankt halbhoch in die Mitte, Safonov ist zur Stelle und rettet gerade so vor Trossard.

23. Minute: Kvaratskhelia bleibt an Mosquera hängen - dann geht es für beide Mannschaften in die kurze Trinkpause.

21. Minute: Das frühe Tor spielt Arsenal natürlich in die Karten, die Gunners konzentrieren sich schon jetzt voll und ganz auf ihre Königsdisziplin - das Verteidigen. Für Entlastung über Konter können sie dabei bislang kaum sorgen, während sich PSG noch die Zähne ausbeißt.

18. Minute: Dembélé und Kvaratskhelia wollen sich rechts in die Gefahrenzone kombinieren, dem Georgier misslingt dabei aber ein Hackentrick.

16. Minute: Saka bekommt den Ball nach einer Ecke im eigenen Sechzehner an die Hand, schießt sich jedoch selber aus kürzester Distanz an. Sieberts Pfeife bleibt folgerichtig stumm.

16. Minute: Allerdings steht Arsenal sehr engmaschig und bietet PSG kaum Raum, weshalb immer ein französischer Offensivspieler zurückkommen muss, um aufzubauen. Der fehlt dann vorn für einen Tiefenlauf.

13. Minute: Fabian wird von Doué links in den Strafraum geschickt und hält drauf, verzieht aber deutlich. PSG drückt jetzt etwas aufs Gaspedal und den schnellen Ausgleich.

11. Minute: Im Londoner Sechzehner trudelt der Ball irgendwie zu Kvaratskhelia durch, doch Gabriel passt blitzschnell auf und grätscht dem Georgier die Kugel vor dem Abschluss noch vom Fuß. Starke Rettungstat des Brasilianers!

9. Minute: Wie reagiert PSG jetzt auf den frühen Schock? Hakimi treibt die Kugel auf der rechten Seite nach vorn, findet mit seiner Flanke aber Dembélé in der Mitte nicht.

Kai Havertz jubelt im CL-Finale schon nach wenigen Minuten! © INA FASSBENDER / AFP

Kai Havertz bringt Arsenal früh in Führung!

6. Minute: TOOOOOOOR für Arsenal, Kai Havertz bringt die Gunners in Führung! Trossard blockt einen Klärungsversuch von Marquinhos direkt in den Lauf des DFB-Stürmers, der frei auf Safonov zugeht, die Ruhe behält und das Leder letztlich doch aus ziemlich spitzem Winkel unter die Latte nagelt. Nach 2021 netzt der Ex-Leverkusener also erneut in einem CL-Finale ein.

5. Minute: PSG kontrolliert das Spielgerät, allerdings riegelt das Londoner Bollwerk sofort ab und bietet bislang keine Lücken.

2. Minute: Rice befördert das Leder gleich mal nach vorn auf den Kopf von Gabriel, aber der ist weit weg vom Kasten und köpft die Flanke nur ins Toraus.

1. Minute: Hakimi foult Trossard an der Mittellinie, Freistoß für Arsenal.

Das Finale der Champions League zwischen PSG und Arsenal beginnt!

1. Minute: Das Finale der Champions League läuft! Gewinnt Arsenal das erste Mal den Titel oder verteidigt PSG den Thron?

Vor Beginn: Die Puskás Aréna ist angeheizt, nun betreten die Mannschaften den Rasen. Die Spannung steigt, in wenigen Momenten rollt die Kugel im größten Spiel des europäischen Vereinsfußballs.

"The Killers" eröffnen das CL-Finale 2026. © ATTILA KISBENEDEK / AFP

Vor Beginn: Die Eröffnungsshow beginnt, die US-amerikanische Band "The Killers", am besten bekannt durch ihren Song "Mr. Brightside", heizt dem Publikum in Budapest jetzt ein.

Die Spieler in Budapest wärmen sich vor dem Finale auf, gleich geht es zur Sache. © FRANCK FIFE / AFP

17.40 Uhr: Standardsituationen als Zünglein an der Waage?

Ausschlaggebend könnten heute die ruhenden Bälle werden. Arsenal hat in dieser Premier-League-Saison 25 Tore nach Standards erzielt, allein 19 fielen nach Eckbällen. Damit haben die Gunners einen neuen Rekord auf der Insel aufgestellt. Rund 35 Prozent der Treffer der Arteta-Truppe gelingen nach Standards, also mehr als ein Drittel. Das ist ein deutlich größerer Anteil als bei PSG, die nur knapp über zehn Prozent ihrer Tore nach ruhenden Bällen machten.

17.28 Uhr: Kai Havertz weiß, wie man im CL-Finale trifft

Für Arsenal-Stürmer Kai Havertz ist es nicht das erste Endspiel der Champions League. Der DFB-Star gewann die Königsklasse bereits 2021 mit dem FC Chelsea und schoss dabei im Finale gegen Manchester City sogar das entscheidende Tor in der 42. Minute zum 1:0-Sieg. Sein Trainer Mikel Arteta dürfte heute auf eine Wiederholung hoffen. Selbst hatte der Ex-Leverkusener diese Saison allerdings mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen. In der Königsklasse absolvierte er daher nur fünf Spiele, stand lediglich im letzten Gruppenspiel gegen Kairat Almaty in der Startelf. Trotzdem steuerte er bereits drei Treffer bei.

Kai Havertz startet im CL-Finale für den FC Arsenal! © Tom Weller/dpa

17.04 Uhr: PSG tritt in Bestbesetzung zum Champions-League-Finale an

PSG-Trainer Luis Enrique kann größtenteils aus dem Vollen schöpfen und schickt daher heute natürlich seine bewährte Elf auf den Rasen. Lediglich bei Warren Zaïre-Emery reicht es offenbar noch nicht für einen Startelfeinsatz, Fabian Ruiz darf dafür ran. Damit spielen genau die zehn Feldspieler aus dem letzten CL-Finale vor einem Jahr, nur Keeper Safonov ist neu. PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Doué, Dembele, Kvaratskhelia

16.54 Uhr: Arsenal startet mit Kai Havertz ins Finale der Champions League

Die Startaufstellung der Gunners ist raus, hält aber keine ganz großen Überraschungen bereit. Das heißt auch: Im Sturm hat sich Trainer Mikel Arteta wie zuletzt in der Liga erneut für den deutschen Nationalspieler Kai Havertz und gegen 70-Millionen-Mann Viktor Gyökeres entschieden. Hinten rechts startet zudem der spanische U21-Nationalspieler Cristhian Mosquera, bei Stamm-Rechtsverteidiger Jurrien Timber reicht es nach seiner Verletzungspause also noch nicht wie erhofft für einen Startelfeinsatz. Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard - Saka, Havertz, Trossard

16.45 Uhr: Große Ehre für deutschen Schiedsrichter - Gutes Omen für Arsenal?

Bei der WM ist er zwar nicht dabei, dafür wird Daniel Siebert (42) heute im Finale der Champions League eine große Ehre zuteil: Er leitet das Spiel als Schiedsrichter. Es wird sein zehnter Einsatz in der Königsklasse in dieser Saison - das ist Rekord. Den Gunners dürfte die Ansetzung der UEFA außerdem gefallen, denn der Berliner pfiff bereits das Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético und das Viertelfinal-Hinspiel gegen Sporting. Beide Duelle gewann Arsenal. Vergangene Saison kümmerte er sich zudem um den 3:0-Sieg der Nordlondoner in der Gruppenphase gegen Dinamo Zagreb und auch die erste Begegnung unter der Leitung des Deutschen im Jahr 2021 beim EL-Match gegen Piräus konnte Arsenal gewinnen (3:1). PSG kann sich aber auch nicht großartig beschweren, unter Siebert holten die Franzosen drei Siege und ein Remis. Das Unentschieden gab es jedoch diese Saison in der Gruppenphase gegen Athletic Bilbao. Vergangenes Jahr pfiff der 42-Jährige einen 1:0-Sieg des späteren Siegers gegen den FC Girona in der Gruppenphase. Die Siege gegen Maccabi Haifa (3:1, 2022/23) und den FC Brügge (5:0, 2019/20) sind schon etwas länger her.

Daniel Siebert (42) pfeift heute das CL-Finale. Es wird sein zehnter Einsatz in der Königsklasse diese Saison. © Christian Charisius/dpa

16.30 Uhr: Die Bilanz zwischen PSG und Arsenal

Siebenmal standen sich beide Vereine bislang in Punktspielen gegenüber, die Bilanz könnte ausgeglichener kaum sein. Zwei Duelle gingen an Arsenal, zwei an PSG, dazu kommen drei Unentschieden. Allerdings stammen die beiden Pariser Siege aus der jüngsten Vergangenheit. Im Halbfinale der vergangenen CL-Saison gewannen die Franzosen sowohl in London mit 1:0 durch einen Treffer von Weltfußballer Ousmane Dembélé als auch 2:1 unterm Eiffelturm durch die Tore von Achraf Hakimi und Fabian Ruiz. Bukayo Saka erzielte den Ehrentreffer. Arsenals letzter Erfolg gegen PSG gelang in der Gruppenphase derselben Saison, Kai Havertz und Saka schossen die Gunners vor heimischer Kulisse im Emirates zu einem 2:0.