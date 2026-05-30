30.05.2026 15:30 CL-Finale live: Hier läuft der Kampf um Europas Krone heute im TV

Das Finale der Champions League zwischen PSG und Arsenal im TAG24-Liveticker: Hier läuft das Spiel heute im TV!

Von Florian Mentele

Budapest (Ungarn) - Wer setzt sich die Krone Europas auf? Am heutigen Samstagabend kämpfen Paris Saint-Germain und der FC Arsenal im Finale der Champions League um den berühmten Henkelpott.

In der Budapester Puskás Aréna prallen ab 18 Uhr zwei Welten aufeinander: Der amtierende CL-Sieger aus der französischen Hauptstadt fegt seit nunmehr zwei Jahren mit brillantem Offensivfußball durch die Stadien des Kontinents, während die Gunners aus England mit großer Effizienz und einem defensiven Bollwerk ihren ersten Meistertitel seit 22 Jahren feiern konnten. Vergangene Saison endete die Reise in der Königsklasse für Arsenal im Halbfinale ausgerechnet gegen PSG, die Nordlondoner wollen ihre Revanche. Auf der anderen Seite könnte Paris als erstes Team nach Real Madrid und der 1992 eingeführten Reform den Champions-League-Titel verteidigen. In unserem TAG24-Liveticker zum großen CL-Finale versorgen wir Euch mit allen Infos, Toren und Highlights des Abends!

15.30 Uhr: Hier seht Ihr das CL-Finale heute im TV

Zumindest zum Endspiel gibt es die Königsklasse wie früher im Free-TV. Wer das Duell um Europas Krone sehen möchte, braucht also nicht zwangsläufig ein teures Bezahlabo. Das ZDF überträgt die Partie nämlich im frei empfangbaren Fernsehen und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung beginnt bereits um 17 Uhr, Jochen Breyer (43) führt als Moderator durch die Show, Ex-Gunner Per Mertesacker (41) und Weltmeister-Kollege Christoph Kramer (35) sind als Experten dabei. Kommentiert wird die Begegnung anschließend von Gari Paubandt (36). Daneben läuft das Finale auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. Dort geht's ebenfalls um 17 Uhr los, Laura Wontorra (37) moderiert die Übertragung, Michael Ballack (49) und Nils Petersen (37) stellen ihre Expertise zur Verfügung. Jan Platte (49) ist der Kommentator. Solltet Ihr es nicht vor den Fernseher schaffen, bleibt Ihr in unserem TAG24-Liveticker natürlich auch stets am Ball!

15.15 Uhr: Deshalb beginnt das Champions-League-Finale schon um 18 Uhr

Die Fans müssen sich heute auf eine große Änderung gewöhnen: Statt um 21 Uhr rollt der Ball in Budapest schon ab 18 Uhr. Die Gründe dafür lest Ihr in unserem Artikel: "Ungewöhnliche Anstoßzeit! Wieso findet das Champions-League-Finale schon so früh statt?"

Beide Mannschaften haben nur eins im Visier: den Henkelpott. © Bildmontage: Tom Weller/dpa, FRANCK FIFE / AFP

15 Uhr: PSG oder Arsenal – Wer gewinnt die Champions League?