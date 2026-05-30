30.05.2026 20:37 CL-Finale live: Verlängerung im Endspiel! PSG und Arsenal liefern sich Krimi

Finale der Champions League zwischen PSG und Arsenal im TAG24-Liveticker: Das Spiel läuft!

Von Florian Mentele

Budapest (Ungarn) - Wer setzt sich die Krone Europas auf? Am heutigen Samstagabend kämpfen Paris Saint-Germain und der FC Arsenal im Finale der Champions League um den berühmten Henkelpott.

Aktueller Spielstand: PSG - Arsenal 1:1 Torschützen: 0:1 Kai Havertz (6.), 1:1 Ousmane Dembélé (65.) In unserem TAG24-Liveticker zum großen CL-Finale versorgen wir Euch mit allen Infos, Toren und Highlights des Abends!

114. Minute: PSG hat weiterhin deutlich mehr Ballbesitz, aber das Spiel lebt jetzt deutlich von der Spannung. Es knistert in Budapest, gelingt einer Mannschaft noch der Lucky Punch in der Verlängerung oder fällt die Entscheidung vom Punkt?

109. Minute: Madueke holt einen Freistoß gegen Doué auf der rechten Außenbahn raus, die Flanke von Rice faustet Safonov aber sicher weg.

107. Minute: Barcola gewinnt ein Luftduell im gegnerischen Sechzehner und will die Kugel so auf Ramos legen, aber Raya eilt aus seinem Kasten und hechtet dazwischen. Brenzlige Szene für Arsenal!

106. Minute: Das Leder rollt wieder in Budapest. Die letzten 15 Minuten im CL-Finale 2026 laufen!

Weiter Unentschieden zur Halbzeit der Verlängerung im CL-Finale

Halbzeit: Keine Tore nach gut 15 Minuten, es werden nur kurz die Seiten gewechselt.

105. Minute: Zwei Minuten werden im ersten Durchgang der Verlängerung noch extra gespielt.

103. Minute: Declan Rice und Mikel Arteta beschweren sich zu lautstark und sehen Gelb. Einen Strafstoß gibt es trotzdem nicht, der VAR schaltet sich nicht ein. Die Wiederholung zeigt, dass es sich wohl zumindest nicht um eine eindeutige Fehlentscheidung handelt.

102. Minute: Puh! Madueke geht gegen Mendes ins Dribbling, setzt sich durch und fällt im Strafraum. Siebert zeigt aber sofort an, dass er kein Foul gesehen hat. Auf den ersten Blick schwer zu sagen.

100. Minute: Hakimi bekommt im Zentrum etwas Raum und versucht es mit dem schwachen Linken, man sieht aber, warum es sein schwacher Fuß ist. Weit drüber.

98. Minute: Gyökeres verliert den Ball und bügelt das mit einem taktischen Foul aus, Gelbe Karte.

95. Minute: Zaïre-Emery kommt bei PSG für Fabian Ruiz.

93. Minute: Anschließend gibt es die erste Ecke für Arsenal, die auch ausgeführt wird. Im Anschluss dann gleich die zweite, beide bringen keine Gefahr.

92. Minute: Madueke geht auf rechts durch, seine flache Hereingabe findet Gyökeres aber nicht, sondern Pacho.

91. Minute: Arsenal hat nochmal gewechselt: Kai Havertz und Lewis-Skelly sind draußen, Eberechi Eze und Martin Zubimendi betreten das Feld. Damit hat Arteta alle sechs Optionen - in der Verlängerung kommt ja noch ein Wechsel hinzu - genutzt.

91. Minute: Weiter geht's in Budapest!

Das Finale der Champions League muss in die Verlängerung!

Abpfiff: Es bleibt beim 1:1, wir gehen in die Verlängerung!

90. Minute +7: Barcola ist noch einmal durch, aber setzt das Leder neben den Kasten!

90. Minute +6: Joao Neves unterbindet einen Konter gegen Havertz unfair und sieht Gelb. Kurz danach muss Dembélé runter, Goncalo Ramos kommt.

90. Minute +3: Erlebt Dembélé die mögliche Verlängerung noch? Der Weltfußballer humpelt gerade und ärgert sich selbst darüber.

90. Minute: Erneut gibt es sechs Minuten obendrauf - und anschließend zum jetzigen Stand Verlängerung.

89. Minute: Fast der Lucky Punch! Doué bedient Vitinha, der sofort draufhält - haarscharf über die Querlatte.

87. Minute: Jetzt kontert Arsenal, aber Martinelli entscheidet sich für die falsche Variante und ein PSG-Bein kommt dazwischen. Da war deutlich mehr drin!

85. Minute: Ein weiter Einwurf von Rice rutscht durch und wird fast gefährlich, im Konter ist Barcola plötzlich durch, legt sich den Ball dann aber zu weit vor und Raya greift ab.

83. Minute: Auch Luis Enrique wechselt, Kvaratskhelia hat Feierabend, Barcola darf ran.

83. Minute: Nächster Doppelwechsel von Arteta. Madueke und Martinelli kommen für Trossard und Saka.

80. Minute: Lewis-Skelly verliert den Ball fahrlässig an der Mittellinie gegen Doué, sprintet dann aber im Duell mit dem Franzosen über den halben Platz und holt die Kugel inklusive Freistoßpfiff zurück. Dafür gibt's sogar eine anerkennende Umarmung vom Gegner - schöne Geste!

Kvaratskhelia trifft den Pfosten!

77. Minute: Eine kleine Druckphase der Gunners wird fast bestraft! Im Konter verschätzt sich Saliba, dann ist Kvaratskhelia auf und davon. Doch sein abgefälschter Abschluss aus spitzen Winkel hämmert nur gegen den Pfosten.

74. Minute: Havertz setzt sich im Zweikampf durch und will dann auf Saka legen, doch der Pass ist etwas zu weit und Safonov deshalb zur Stelle.

73. Minute: Vitinha nimmt aus der Distanz Maß. Ambitioniert, aber nur knapp drüber.

72. Minute: Die Gunners machen jetzt deutlich mehr für die Offensive - und bieten PSG so nun Räume. Dembélé hat rechts im Strafraum etwas Platz, schießt aber rechts daneben.

70. Minute: Die zweite Trinkpause bringt etwas Ruhe rein. Zuvor waren nach dem Treffer schon einige PSG-Fans in den Innenraum gelangt, die Sicherheitskräfte mussten kurz eingreifen.

67. Minute: Arsenal wechselt sofort doppelt, Gyökeres und Timber kommen für Ødegaard und Unglücksrabe Mosquera.

Ousmane Dembélé bringt PSG wieder zurück ins Spiel. © INA FASSBENDER / AFP

Ousmane Dembélé gleicht per Elfmeter aus!

65. Minute: TOOOOOOR für PSG! Dembélé tritt an, verlädt Raya und verwandelt sicher links unten.

Elfmeter für PSG!

Mosquera (l.) foult Kvaratskhelia, es gibt Elfmeter. © Tom Weller/dpa

62. Minute: Elfmeter für PSG! Mosquera foult Kvaratskhelia beim Lauf in den Strafraum, Siebert steht gut, zögert keinen Moment und zeigt auf den Punkt. Der Spanier trifft den Georgier auch deutlich am Unterschenkel, es ist die richtige Entscheidung. Auf die Gelbe Karte - es wäre die zweite für Mosquera - verzichtet der Schiri aber, da es ein Duell um den Ball war.

61. Minute: Dafür wird es langsam aber sicher hitziger. Viele Fouls schleichen sich jetzt ein, wie eben von Saka an Neves.

60. Minute: Es bleibt beim Spiel, das wir hier fast durchgängig seit der 6. Minute sehen. Arsenal steht tief und kompakt, PSG rennt an und beißt sich die Zähne aus. Londoner Entlastungen sind derweil eine Rarität.

55. Minute: Hakimi führt scharf aus, aber zu unplatziert und kein Problem für Raya.

54. Minute: Saka foult Doué vor dem eigenen Sechzehner, gefährliche Freistoßposition für PSG - und das Eigengewächs der Gunners sieht die Gelbe Karte.

52. Minute: Sieht man selbst im CL-Finale noch: Falscher Einwurf von Joao Neves, Siebert entscheidet auf Ballbesitz Arsenal.

50. Minute: Auf der anderen Seite holt Paris wieder aus, Saliba ist gegen Vitinha aber da. An dem französischen Innenverteidiger von Arsenal ist bislang überhaupt kein Vorbeikommen. Selbiges gilt für seinen brasilianischen Kollegen Gabriel.

48. Minute: Die Gunners sammeln etwas Ballbesitz, können aber keine Durchschlagskraft entwickeln, dann ist die Kugel wieder weg.

46. Minute: Arsenal dreht früh im zweiten Durchgang an der Uhr, Mosquera lässt sich bei einem Einwurf viel Zeit - und sieht Gelb. Siebert setzt ein Zeichen und greift durch.

Bringt Arsenal den Vorsprung gegen PSG über die Zeit?

46. Minute: Weiter geht's in Budapest, die zweite Halbzeit ist unterwegs!

Halbzeit: Das CL-Finale begann furios mit dem Hammer von Kai Havertz, der seine Gunners früh in Führung schoss. Anschließend entwickelte sich das prognostizierte Duell zwischen dem nordlondoner Bollwerk und der Pariser Offensivabteilung, die bislang aber ungewohnt unkreativ daherkam. Das mag auch an den Gunners liegen, die kompromisslos und leidenschaftlich verteidigten und alles abräumten, was ihnen vor die Flinte lief. Man sah in den ersten 45 Minuten deutlich, wieso Arsenal in der gesamten CL-Saison erst sechs Gegentreffer kassiert hat. Doch das bleibt ein Spiel mit dem Feuer, ein Geniestreich der Künstler vom Eiffelturm, und es geht wieder von vorn los.

Arsenal führt dank Kai Havertz zur Halbzeit gegen PSG

Halbzeit: Arsenal lässt sich bei einer Ecke zu viel Zeit, Siebert zeigt kein Erbarmen und schickt die Mannschaften in die Kabinen. Es ist Pause, die Gunners führen durch den Treffer von Kai Havertz mit 1:0!

45. Minute +5: Auf der anderen Seite will Fabian Ruiz von der Seite das Volleytor des Jahres schießen, Raya ist im Nachfassen da.

45. Minute: +3: Und fast das 2:0! Einmal sorgt Arsenal für etwas Entlastung, kombiniert sich dann von der rechten Seite überragend in die Gefahrenzone, wo erneut Havertz allein vor Safonov steht. Marquinhos wirft aber alles rein und blockt den Abschluss noch in höchster Not ab.

45. Minute +2: Doué probiert es auch mal von weiter draußen - und macht es den Kollegen nach. Weit drüber.

45. Minute +1: Sechs Minuten gibt es schon im ersten Durchgang obendrauf.

45. Minute: Dembélé versucht es mit einem Schlenzer aus der Distanz, ebenfalls klar drüber.

43. Minute: Jetzt wurschtelt sich PSG mal irgendwie durch, am Ende kommt Fabian aus guter Position zum Kopfball, der aber deutlich drüber rauscht.

43. Minute: Es bleibt wenige Minuten vor der Halbzeit dabei: Paris bekommt kaum Geschwindigkeit auf den Rasen, Arsenal riegelt alles ab. Mittlerweile sehen die Zuschauer in Budapest fast schon ein Handspielspiel, bei dem nur eine Mannschaft angreift, aber ohne Treffer.

40. Minute: Hakimi will einen Einwurf schnell ausführen, aber Havertz hat den Ball und fängt sich einen langen Arm des früheren BVB-Kickers. Siebert beruhigt die Gemüter schnell und regelt alles ohne Karte.

36. Minute: Beim folgenden Freistoß findet Rice zwar Gabriel, der einen Kopfball drübersetzt, anschließend pfeift Siebert aber noch Offensivfoul.

36. Minute: Seit langer Zeit mal wieder ein Konter-Ansatz der Arteta-Elf, Mendes unterbindet ihn mit einem Foul an Saka.

34. Minute: Das sonst so kreative PSG-Ensemble hat im Moment keine Idee gegen inzwischen sehr tief stehende Nordlondoner. Für die Gunners ist das aber natürlich auch ein Spiel mit dem Feuer.

31. Minute: Mendes bleibt nach einem Zweikampf mit Gabriel im Arsenal-Strafraum liegen, aber PSG spielt trotzdem weiter. Über Doué wird es dann fast gefährlich, erneut ist Gabriel - dieses Mal eindeutig fair - mit der perfekt getimten Grätsche zur Stelle.

29. Minute: Es geht offenbar erst einmal weiter für Safonov.

PSG-Keeper Safonov muss behandelt werden

27. Minute: Bei seiner Rettungstat hat Safonov allerdings das Knie seines Kapitäns Marquinhos an den Kopf bekommen und muss daher erstmal behandelt werden, er wirkt etwas benommen. Chevalier macht sich draußen bereits bereit, falls der Ersatzkeeper kommen muss.

26. Minute: Saka dribbelt sich über rechts an Mendes vorbei und flankt halbhoch in die Mitte, Safonov ist zur Stelle und rettet gerade so vor Trossard.

23. Minute: Kvaratskhelia bleibt an Mosquera hängen - dann geht es für beide Mannschaften in die kurze Trinkpause.

21. Minute: Das frühe Tor spielt Arsenal natürlich in die Karten, die Gunners konzentrieren sich schon jetzt voll und ganz auf ihre Königsdisziplin - das Verteidigen. Für Entlastung über Konter können sie dabei bislang kaum sorgen, während sich PSG noch die Zähne ausbeißt.

18. Minute: Dembélé und Kvaratskhelia wollen sich rechts in die Gefahrenzone kombinieren, dem Georgier misslingt dabei aber ein Hackentrick.

16. Minute: Saka bekommt den Ball nach einer Ecke im eigenen Sechzehner an die Hand, schießt sich jedoch selber aus kürzester Distanz an. Sieberts Pfeife bleibt folgerichtig stumm.

16. Minute: Allerdings steht Arsenal sehr engmaschig und bietet PSG kaum Raum, weshalb immer ein französischer Offensivspieler zurückkommen muss, um aufzubauen. Der fehlt dann vorn für einen Tiefenlauf.

13. Minute: Fabian wird von Doué links in den Strafraum geschickt und hält drauf, verzieht aber deutlich. PSG drückt jetzt etwas aufs Gaspedal und den schnellen Ausgleich.

11. Minute: Im Londoner Sechzehner trudelt der Ball irgendwie zu Kvaratskhelia durch, doch Gabriel passt blitzschnell auf und grätscht dem Georgier die Kugel vor dem Abschluss noch vom Fuß. Starke Rettungstat des Brasilianers!

9. Minute: Wie reagiert PSG jetzt auf den frühen Schock? Hakimi treibt die Kugel auf der rechten Seite nach vorn, findet mit seiner Flanke aber Dembélé in der Mitte nicht.

Kai Havertz jubelt im CL-Finale schon nach wenigen Minuten! © INA FASSBENDER / AFP

Kai Havertz bringt Arsenal früh in Führung!

6. Minute: TOOOOOOOR für Arsenal, Kai Havertz bringt die Gunners in Führung! Trossard blockt einen Klärungsversuch von Marquinhos direkt in den Lauf des DFB-Stürmers, der frei auf Safonov zugeht, die Ruhe behält und das Leder letztlich doch aus ziemlich spitzem Winkel unter die Latte nagelt. Nach 2021 netzt der Ex-Leverkusener also erneut in einem CL-Finale ein.

5. Minute: PSG kontrolliert das Spielgerät, allerdings riegelt das Londoner Bollwerk sofort ab und bietet bislang keine Lücken.

2. Minute: Rice befördert das Leder gleich mal nach vorn auf den Kopf von Gabriel, aber der ist weit weg vom Kasten und köpft die Flanke nur ins Toraus.

1. Minute: Hakimi foult Trossard an der Mittellinie, Freistoß für Arsenal.

Das Finale der Champions League zwischen PSG und Arsenal beginnt!

1. Minute: Das Finale der Champions League läuft! Gewinnt Arsenal das erste Mal den Titel oder verteidigt PSG den Thron?

Vor Beginn: Die Puskás Aréna ist angeheizt, nun betreten die Mannschaften den Rasen. Die Spannung steigt, in wenigen Momenten rollt die Kugel im größten Spiel des europäischen Vereinsfußballs.

"The Killers" eröffnen das CL-Finale 2026. © ATTILA KISBENEDEK / AFP

Vor Beginn: Die Eröffnungsshow beginnt, die US-amerikanische Band "The Killers", am besten bekannt durch ihren Song "Mr. Brightside", heizt dem Publikum in Budapest jetzt ein.

Die Spieler in Budapest wärmen sich vor dem Finale auf, gleich geht es zur Sache. © FRANCK FIFE / AFP

17.40 Uhr: Standardsituationen als Zünglein an der Waage?

Ausschlaggebend könnten heute die ruhenden Bälle werden. Arsenal hat in dieser Premier-League-Saison 25 Tore nach Standards erzielt, allein 19 fielen nach Eckbällen. Damit haben die Gunners einen neuen Rekord auf der Insel aufgestellt. Rund 35 Prozent der Treffer der Arteta-Truppe gelingen nach Standards, also mehr als ein Drittel. Das ist ein deutlich größerer Anteil als bei PSG, die nur knapp über zehn Prozent ihrer Tore nach ruhenden Bällen machten.