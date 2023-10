Kurios: Barça-Youngster verschwindet während des Champions-League-Spiels zehn Minuten

Porto - Lampenfieber oder Unwohlsein? In seinem zweiten Champions-League -Spiel steht Barça-Youngster Lamine Yamal (16) zunächst im Scheinwerferlicht und verschwindet dann spurlos in den Katakomben.

Lamine Yamal (16) gilt trotz jungen Alters bereits als vollwertiger Profi im hochklassigen Kader der Katalanen. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Er war die große Überraschung in der Startformation des FC Barcelona am Mittwochabend: Der erst sechzehnjährige Lamine Yamal durfte im Champions-League-Knaller beim FC Porto von Beginn an zeigen, was er drauf hat.

Bis zur 71. Minute wirbelte der Teenie auf der offensiven linken Außenbahn der Katalanen, ehe er in einer Spielunterbrechung das Spielfeld Richtung Katakomben verließ. Was war da los? War die Aufregung doch zu groß?

Wie sein Trainer Xavi (43) im Nachgang erklärte, hatte das Eigengewächs bereits im Vorfeld des Spiels über Unwohlsein geklagt, bereits seit Längerem schleppt er wohl eine Magen-Darm-Entzündung mit sich herum.

Beobachter wollen Yamal Richtung Toilette haben rennen sehen, was des Rätsels Lösung sein könnte. Die Krux an der Geschichte folgt jedoch:

Paradoxerweise wechselte Barça-Coach Xavi den "Zahnspangen-Bubi" erst in der 80. Minute aus, Barça spielte beim Stand von 1:0 effektiv zehn Minuten mit einem Mann weniger und dem Feuer!