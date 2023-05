Lachanfall im TV! Fußball-Stars kriegen sich nach Versprecher von Moderatorin Kate Abdo nicht mehr ein

Mailand (Italien) - Die Champions League wird auch in den USA übertragen. Die CBS-Moderatorin Kate Abdo (41) hat dafür drei Männer an ihrer Seite: Ex-Weltmeister Thierry Henry (45), Liverpool-Ikone Jamie Carragher (45) und Ex-ManCity-Star Micah Richards (34). Die hatten nun gut lachen.

Kate Abdo (41) moderiert unter anderem mit Thierry Henry (45) für CBS die Champions League. © Mike Coppola/Getty Images for Turner/AFP, Oli Scarff/AFP

Kate ist eine berühmte britische Sportjournalistin, die auch fließend Deutsch sprechen kann und schon für die Deutsche Fußball Liga und den Pay-TV-Sender Sky Sport arbeitete.

Am Dienstag stand die Engländerin für den amerikanischen Sender CBS an der Außenlinie in Mailand und moderierte den Vorbericht des Champions-League-Halbfinalkrachers zwischen den Stadtrivalen Inter und AC Mailand (1:0).

Doch dann wusste die viel beschäftige Frau für einen Moment nicht mehr, für wen sie eigentlich vor der Kamera stand.

Die Britin wollte gerade abmoderieren und ihren Sender erwähnen. Leider nahm sie dabei die falschen Buchstaben in den Mund!

"Fox Sports? Nein, wir sind auf CBS", berichtigte sich die 41-Jährige live im Fernsehen selbst. Das Gelächter in ihrer männlichen Expertenrunde war trotzdem groß.