Nur noch eine Gruppe! UEFA stellt Champions League auf den Kopf

Statt 125 Spiele sollen zukünftig 225 Champions-League-Duelle pro Saison stattfinden. © FRANCK FIFE / AFP

Bisher kämpften 32 Teams in acht Gruppen um das Weiterkommen. Ab der Saison 2024/25 werden aber 36 Mannschaften um den begehrten Henkelpott spielen!

Die vier zusätzlichen Teams qualifizieren sich über drei verschieden Wege.

Ein Platz geht an den Drittplatzierten des fünftbesten Landes der Fünf-Jahreswertung. Zwei Plätze gehen an die beiden Länder, deren Klubs in der Vorsaison in allen europäischen Wettbewerben am besten abgeschnitten haben. Ein Platz geht an einen weiteren nationalen Meister einer Nation ohne direkten Champions-League-Platz über die Qualifikationsphase.

Die nun vier zusätzlichen Teams bilden jedoch keine zusätzliche Gruppe in der Gruppenphase und werden auch nicht auf andere Gruppen aufgeteilt. Stattdessen wird es zukünftig nur noch eine Gruppe geben!

Alle Vereine spielen zunächst in einem Ligasystem. Jede Mannschaft bestreitet acht Spiele - vier zu Hause und vier auswärts. Die Partien werden zuvor aus vier Lostöpfen ausgelost.

Nach den acht Spieltagen wird die Tabelle zur Hand genommen. Die besten acht Vertreter qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, während die letzten zwölf komplett ausscheiden.

Die Teams auf dem neunten bis 24. Platz der Ligaphase spielen in einer K.-o.-Runde aus Hin- und Rückspiel um die verbleibenden acht Achtelfinalplätze!