Schon wieder Ärger! Ex-Bundesliga-Star aus Kader geworfen

Ousmane Dembélé, Offensivspieler des französischen Erstligisten Paris Saint-Germain, wurde völlig überraschend aus dem Kader geworfen.

Von Ivan Simovic

Paris (Frankreich) - Fünf Siege aus sechs Ligaspielen, dabei 20 erzielte Treffer und keine Niederlage: Der französische Topklub Paris Saint-Germain ist bestens in die neue Fußball-Saison gestartet, steht ungeschlagen auf Rang eins der Ligue 1. So weit, so gut, könnte man meinen - wäre da nicht die Personalie Ousmane Dembélé (27).

Paukenschlag bei Paris Saint-Germain! Zwischen Ousmane Dembélé (l., 27) und Luis Enrique (M., 54) herrscht offenbar dicke Luft. © FRANCK FIFE / AFP Der 27-Jährige steht nicht im Kader für die bevorstehende Champions-League-Begegnung am Dienstag beim FC Arsenal. Auf der am Montagmittag veröffentlichten Kaderliste ist der Name des 47-fachen französischen Nationalspielers nicht zu finden. Die genauen Gründe für sein Fehlen sind bislang noch völlig unklar, hatte er doch erst am vergangenen Freitag in der Ligue 1 von Beginn an gespielt und beim 3:1-Heimsieg gegen Stade Rennes eine solide Leistung abgeliefert. Champions League "Flick heil": Fans sorgen mit Nazi-Banner für Skandal! Nach übereinstimmenden Medienberichten habe man sich aus disziplinarischen Gründen dazu entschieden, die Dienstreise nach London ohne den 27-Jährigen anzutreten - offenbar die Folge einer Aussprache mit PSG-Chefcoach Luis Enrique (54), die hart ausgefallen sein soll.

