Nach Tränen-Abschied: Christoph Kramer gibt Fußball-Comeback in Köln!

Köln - So schnell kann es gehen. Nicht mal eine Woche ist es her, dass der Fußball-Weltmeister von 2014 Christoph Kramer (33) seinen tränenreichen Abschied von Bundesligist Borussia Mönchengladbach gegeben hat, da steht der 33-Jährige schon wieder auf dem Rasen - und das in Köln!