Angelehnt an einen Schuhkarton?! Das ist das neue DFB-Auswärtstrikot
Frankfurt am Main - Es ist da, das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft! Wie schon beim pinken Jersey für die EM 2024 hat Adidas in den Farbkasten gegriffen: Bei der WM 2026 wird Deutschland in Blau auflaufen.
Das Trikot ist in einem Dunkelblau gehalten, das an die historischen Trainingsoberteile der Nationalmannschaft erinnern soll, auf dem Jersey finden sich hellblaue Gestaltungselemente wieder.
"Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich - aber richtig gut", schwärmte etwa Nationalspieler Florian Wirtz (22), der das Shirt gemeinsam mit Jonathan Tah (30) und Nick Woltemade (24) präsentierte.
"Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen. Unsere Fans können das Auswärtstrikot auch super im Freizeitlook tragen. Und es macht auf jeden Fall Lust auf die WM."
Das Auswärtstrikot greife die gestalterische Linie des bereits im November 2025 erschienenen Heimtrikots auf, erklärt der DFB die Gedanken hinter dem Trikot-Design: "Die bekannten diagonalen Zackenstreifen erscheinen als durchgehendes Zickzack-Muster über das gesamte Trikot und sind von klassischen Gestaltungselementen früherer Adidas-Schuhkartons inspiriert."
Blaues Auswärtstrikot wohl das letzte DFB-Trikot von Adidas
Zum ersten Mal laufen die DFB-Spieler beim Testspiel gegen die Schweiz in Basel am 27. März in ihrem neuen Shirt auf.
Das blaue Trikot ist wohl das vorerst letzte, das Adidas für Deutschland entwirft: Ab 2027 wird US-Konzern Nike neuer DFB-Ausrüster, nach mehr als 70 Jahren endet die Partnerschaft zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und Adidas.
Auf diese lange gemeinsame Tradition verweist der Ausstatter aus Herzogenaurach im Saum: Dort ist der dezente Schriftzug "Seit 1954" eingearbeitet.
Seit dem 20. März ist das Trikot in Handel und Onlineshops verfügbar, Kostenpunkt: 100 Euro. Wer die Authentic-Variante haben will, die die Nationalspieler selbst tragen, muss sogar 150 Euro auf den Tisch legen.
Titelfoto: Bildmontage: adidas/dpa (2)