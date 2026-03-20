Angelehnt an einen Schuhkarton?! Das ist das neue DFB-Auswärtstrikot

Frankfurt am Main - Es ist da, das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft ! Wie schon beim pinken Jersey für die EM 2024 hat Adidas in den Farbkasten gegriffen: Bei der WM 2026 wird Deutschland in Blau auflaufen.

Florian Wirtz (22) präsentiert das neue DFB-Auswärtstrikot - der Liverpool-Profi ist ein Fan des blauen Adidas-Shirts. © adidas/dpa

Das Trikot ist in einem Dunkelblau gehalten, das an die historischen Trainingsoberteile der Nationalmannschaft erinnern soll, auf dem Jersey finden sich hellblaue Gestaltungselemente wieder.

"Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich - aber richtig gut", schwärmte etwa Nationalspieler Florian Wirtz (22), der das Shirt gemeinsam mit Jonathan Tah (30) und Nick Woltemade (24) präsentierte.

"Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen. Unsere Fans können das Auswärtstrikot auch super im Freizeitlook tragen. Und es macht auf jeden Fall Lust auf die WM."

Das Auswärtstrikot greife die gestalterische Linie des bereits im November 2025 erschienenen Heimtrikots auf, erklärt der DFB die Gedanken hinter dem Trikot-Design: "Die bekannten diagonalen Zackenstreifen erscheinen als durchgehendes Zickzack-Muster über das gesamte Trikot und sind von klassischen Gestaltungselementen früherer Adidas-Schuhkartons inspiriert."