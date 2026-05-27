Zittern um Neuer? Nagelsmann spricht über WM-Start

Herzogenaurach/München - Manuel Neuer (40) wurde von DFB-Trainer Julian Nagelsmann (38) als Nummer Eins für die WM 2026 zurückgeholt. Doch kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft ist der Torwart immer noch verletzt. Wird er beim ersten Spiel gegen Curaçao auf dem Platz stehen können?

Bei der Pressekonferenz in Herzogenaurach äußert sich Julian Nagelsmann (38, l.) zu Neuers WM-Start. Sportdirektor Rudi Völler verteidigte den DFB-Coach. © NEWS5 / Eric Deyerler

Der WM-Countdown läuft! Am Mittwoch traf die deutsche Nationalmannschaft erstmals im Teamquartier in Herzogenaurach zusammen. Dort gab der Bundestrainer direkt neue Einblicke zur personellen Situation im DFB-Kader.

Denn Manuel Neuer fehlt momentan aufgrund von muskulären Problemen an der linken Wade. Auch das DFB-Pokalfinale am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart verpasste der 40-Jährige.

"Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er am Sonntag (vorletzter WM-Test in Mainz gegen Finnland, d. Red.) noch nicht spielen wird", so Nagelsmann auf der Pressekonferenz. So wird Neuer also auch beim vorletzten WM-Test nicht im Tor stehen.

"Und dann werden wir sehen, wie die nächste Woche verläuft. Und dann noch ein Update geben, wie es mit dem Spiel gegen die USA aussieht. Aber jetzt beim Finnland-Spiel macht es aus meinen Augen keinen Sinn, da jetzt unnötig das Spiel zu machen. Da wird Oli Baumann spielen, er wird es gut machen."

Doch reicht es für den Spitzentorwart bis zum ersten WM-Spiel am 14. Juni? Bundestrainer Julian Nagelsmann macht Hoffnung: "Eine kleine Erhärtung birgt immer ein kleines Restrisiko. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Wenn man ihn fragt, wird er sich immer reinstellen. Aber ich versuche, einen Weitblick zu haben."