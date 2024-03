Bayer-Leverkusen-Abräumer Robert Andrich wollte Kylian Mbappé "ein Zeichen mitgeben"

Doch was war genau passiert? Beim Stand von 2:0 für Deutschland will Andrich dem französischen Mega-Star Kylian Mbappé (25) "ein kleines Zeichen mitgeben", als er ihn im Mittelfeld von hinten abräumt.

Für diesen Tritt in die linke Achselhöhle von Robert Andrich sah Frankreich-Kapitän und -Superstar Kylian Mbappé (25) lediglich die Gelbe Karte. © Jean-Philippe Ksiazek/AFP

Zu wenig, meint Andrich: "Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr draus mache, dann ist es noch klarer eine Rote! Wenn er die bekommt, habe ich alles richtig gemacht."

Insgesamt aber zeigt sich der zweifache Nationalspieler mit seiner Leistung gegen die Spitzenmannschaft aus Frankreich zufrieden: "Ich glaube schon, dass ich vom Profil etwas ausstrahle, dass ich der Mannschaft helfen kann", sagt Andrich.

Nach dem Spiel gegen die Franzosen sei es nun aber wichtig, dass sich die DFB-Mannschaft weiter findet und zusammenrauft. Oder wie Andrich es nennt: "Wir müssen den Groove reinbekommen, Eingespieltheit reinbekommen. Dann können wir etwas reißen."

Wie das aussehen kann, will der Mittelfeldakteur am liebsten schon am Dienstag, dem 26. März, in Frankfurt im Spiel gegen die Niederlande zeigen.