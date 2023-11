Charakter-Schwach! Deutschland sieht gegen Österreich Rot!

Wien - Das deutsche Länderspieljahr 2023 endet so, wie das vorherige beschlossen wurde – mit einer bitterbösen Enttäuschung! Auch gegen den einstigen Lieblingsgegner Österreich setzt es eine 0:2 (0:1)-Schlappe, bei der die Nationalmannschaft ein Freundschaftsspiel und seine Würde verliert.

Schon wieder fragende Blicke bei den deutschen Nationalspielern Serge Gnabry (l.) und Leon Goretzka (r.). © Christian Charisius/dpa

Spätestens wenn das ganze Ernst-Happel-Stadion in Wien "Oh, wie ist das schön" singt und Deutschland verhöhnt, weiß jeder, welche Stunde es geschlagen hat!

Da nützt es nichts, dass Deutschland mit optischem Übergewicht und der gefälligeren Spielanlage startet. Österreich hat die stabilere Defensive und die klareren Chancen. Schon vor dem 1:0 durch Deutschland-Legionär Marcel Sabitzer (29') hat das Nachbarland drei gute Chancen.



Eingeleitet werden diese durch haarsträubende Fehler im Aufbauspiel der Nagelsmann-Elf. Die Deutschen sind zu langsam im Kopf und den Beinen, die Ösis cleverer im Pressing.

Beim Führungstor befreit sich das Team des langjährigen Bundesliga-Trainers Ralf Rangnick mutig aus der deutschen Umklammerung am österreichischen Strafraum und spielt – wie so oft – tief in die Spitze auf Michael Gregoritsch.