Deutschland gegen die Schweiz live: Aufstellung da! Dieses Team soll den ersten Sieg des Jahres holen

Deutschland gegen die Schweiz im Liveticker: Die Aufstellungen sind da! Julian Nagelsmann setzt im Sturmzentrum nicht auf seinen Goalgetter Nick Woltemade

Von Aliena Rein

Basel (Schweiz) - Es ist wieder Länderspielzeit! Im ersten Spiel des Jahres tritt die deutsche Nationalmannschaft in Basel gegen die Schweiz an. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es dabei auch darum, kritische Stimmen zu besänftigen.

Während an diesem Wochenende andere Teams noch um die WM-Qualifikation kämpfen, hat Deutschland schon längst einen Haken an das Ticket gemacht. Im Rekord-Duell gegen die Schweiz (auf kein Team traf die DFB-Elf öfter) sollen deshalb vor allem Erkenntnisse für das Großereignis im Sommer gewonnen werden. So etwa, wer alles mit in die USA reisen darf, sorgte doch die Kadernominierung von Nagelsmann wieder für heiße Diskussionen. Wie sich seine Auswahl schlägt, werden wir ab 20.45 Uhr sehen. In unserem Liveticker halten wir Euch über alle Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

20.25 Uhr: Julian Nagelsmann will heute schon etwas von der WM-Spielweise sehen

Auf die Frage, ob wir heute schon etwas von der Spielweise sehen werden, die sich Julian Nagelsmann für die WM ausgemalt hat, antwortete der Bundestrainer bei RTL: "An sich schon ein bisschen was, weil wir Dinge schon bei der EM gespielt haben, in der WM-Quali gespielt haben, die wir spielen werden. Nach der langen Pause werden ein bisschen brauchen, um wieder reinzukommen, es ist immer ein Gambeln nach vier Monaten, aber das gilt für die Schweiz auch." Dass er Kai Havertz den Vorzug vor Deniz Undav gab, erklärt der Bundestrainer mit dessen langer Ausfallzeit: "Weil wir Kai seit Ewigkeiten vermissen. Er braucht Rhythmus bei uns, den können wir ihm nur in den vier Spielen jetzt geben, deshalb ist das glaube ich unausweichlich." Auf Diskussionen über Antonio Rüdiger hatte Nagelsmann aber keine Lust: "Ich habe, glaube ich, viel zu Antonio gesagt, er ist ein Spieler, der sich sehr identifiziert mit seiner Rolle, mit der Nationalmannschaft, mit seiner Familie, wie er das hier nennt. Er weiß auch, dass nicht alles in Ordnung war, aber wir dürfen nicht immer jede Mini-Situation von ihm diskutieren."

20.05 Uhr: Hier wird das Spiel heute übertragen

Die Partie wird nicht in den öffentlich-rechtlichen Programmen gezeigt, sondern bei RTL. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, Wolff-Christoph Fuss ist der Kommentator der Partie, während Lothar Matthäus und Edin Terzic als Experten im Einsatz sind. Das ist aber nicht alles: Auf RTL+ und im Stream auf YouTube hat RTL Stefan Raab und Michael Bully Herbig engagiert, die as Spiel ebenfalls kommentieren.

Die Partie wird bei RTL und RTL+ übertragen. © Federico Gambarini/dpa

19.35 Uhr: Auf dieses Team setzt Julian Nagelsmann gegen die Schweiz

Die Aufstellung des DFB-Teams ist da! Wie angekündigt setzt Julian Nagelsmann im Sturmzentrum nicht auf seinen Goalgetter Nick Woltemade, sondern gibt stattdessen Kai Havertz nach langer Verletzungspause die Chance: Nach eineinhalb Jahren feiert der Arsenal-Profi sein DFB-Comeback. Auch sonst gibt es im Vergleich zum letzten Länderspiel im November 2025 wenig Veränderung auf dem Platz: Angelo Stiller ersetzt den ausgefallenen Aleksandar Pavlovic, ansonsten setzt der Bundestrainer auf Kontinuität und gibt seiner Mannschaft die Chance, sich einzuspielen.

Leroy Sané (r.) ist bei vielen Fans umstritten, Julian Nagelsmann bietet ihn trotzdem in der Startelf auf. © Jan Woitas/dpa

19.15 Uhr: Vier DFB-Spieler sagten für die Länderspielpause ab

Auf einige Spieler wie den Langzeitverletzten Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala oder Tim Kleindienst musste Julian Nagelsmann ohnehin verzichten, doch in den letzten Tagen brach zusätzlich noch eine kleine Verletzungswelle über das DFB-Team herein. So mussten Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha schon absagen, bevor sie überhaupt zur Nationalmannschaft gereist waren, zuletzt mussten dann Jamie Leweling und Jonas Urbig verletzt vom Team abreisen. Für die vier Athleten berief Nagelsmann drei neue Akteure in den Kader: Angelo Stiller und Chris Führich wurden für die ausgefallenen Mittelfeld-Athleten nachnominiert, Finn Dahmen komplettiert das Torhüter-Trio.

Zum wiederholten Male musste Aleksandar Pavlovic (r.) Bundestrainer Julian Nagelsmann verletzt absagen. © Federico Gambarini/dpa

18.45 Uhr: Zu diesem Novum kann es heute kommen

Wird heute Abend deutsche Fußball-Geschichte geschrieben? Zum ersten Mal überhaupt könnte es im Duell gegen die Schweiz dazu kommen, dass ein Bundestrainer seine komplette Mannschaft während der Partie austauscht! Möglich macht das eine neue Regel, die seit Ende Februar greift: Bei internationalen Testspielen dürfen in Zukunft acht anstatt sechs Spieler ausgewechselt werden. Stimmen beide Mannschaften zu, sind es sogar elf, also das gesamte Team. Um Zeitspiel zu verhindern, soll das allerdings nur in den auch bisher erlaubten drei Wechselslots plus Halbzeitpause passieren dürfen. Zu sehen bekommen dürften wir das allerdings eher aufseiten der Schweizer als von Julian Nagelsmann. Der kommentierte die Regeländerung nämlich mit: "Ich bin kein Riesenfreund davon, elfmal zu wechseln. Aber der Wunsch kam aus der Schweiz, dem haben wir gerne entsprochen."

Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte heute gleich zwei mögliche Teams testen. © Federico Gambarini/dpa

18.30 Uhr: Deutschland gegen die Schweiz im TAG24-Liveticker