Drei Tests verpasst? DFB-Star soll wohl Dopingsperre drohen

Frankfurt - Droht ihr bald eine lange Sperre? Die 44-malige deutsche Nationalspielerin Laura Freigang (28) soll insgesamt drei Dopingtests versäumt haben – die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) sieht dafür eine Regelsperre von zwei Jahren vor.

Laura Freigang (28) bestritt die letzten vier großen Turniere für die deutsche Nationalmannschaft. Jetzt droht ihr womöglich eine lange Dopingsperre. © Sebastian Gollnow/dpa

Das berichtete Sport1, Freigangs Klub Eintracht Frankfurt, dessen Kapitänin sie auch ist, sowie der DFB wollten sich demnach auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern.

Im Anti-Doping-System sind unangekündigte Tests vorgesehen, für die die Sportler an jedem Tag ihren Aufenthaltsort und einen 60-minütigen Zeitraum angeben müssen, in dem sie für Kontrollen zur Verfügung stehen. Wird der Athlet in diesem Zeitfenster nicht am angegebenen Ort angetroffen, gilt das als verpasster Test.

Bei drei sogenannten "Missed Tests" innerhalb von zwölf Monaten wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet, auf das meist eine Sperre folgt. Die Mindeststrafe liegt bei einem Jahr, die üblichen Sperren zwischen 18 und 24 Monaten.

Um einen solchen Vorwurf geht es Sport1 zufolge auch in Freigangs Fall, für die Einleitung des Disziplinarverfahrens sowie eine mögliche Sperre ist dann der DFB als betreffender Sportverband verantwortlich. Die Dopingsperre gibt es völlig unabhängig davon, ob der betreffende Athlet tatsächlich verbotene Substanzen zu sich genommen hat oder nicht.