Dämpfer vor K.-o.-Phase: Deutschland schließt Gruppenphase mit Niederlage ab

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Deutschland gegen Ecuador im Liveticker: Die DFB-Auswahl liegt zurück.

Von Ivan Simovic

East Rutherford (New Jersey, USA) - Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht heute gegen Ecuador das letzte Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft an.

Spielstand

Ecuador - Deutschland 2:1 (1:1)

Torschützen: Leroy Sane 0:1 (2. Minute), Nilson Angulo 1:1 (9.), Gonzalo Plata 2:1 (77.)

Im Liveticker begleiten wir für Euch die Partie.

23.58 Uhr: Deutschland unterliegt Ecuador mit 2:1

Schluss, Aus!

Im letzten Gruppenspiel der WM muss sich Deutschland Ecuador geschlagen geben.

90.+5: Deutschland drückt auf den Ausgleich, doch die Abwehr der Ecuadorianer hält weiter stand.

90.+3: Links im Strafraum ist Undav am Ball, hält unter Bedrängnis drauf, trifft aber nur das Außennetz.

90.+1: Sieben (!) Minuten packt das Unparteiischen-Gespann noch drauf.

88. Minute: Plata stoppt Sane an der Seitenauslinie mit einem Foul und bekommt Gelb.

85. Minute: Nach dem Zweikampf mit Beier geht Vite zu Boden, kann nach kurzer Pause aber glücklicherweise weitermachen.

83. Minute: Tah setzt sich im Zweikampf gegen Rodriguez durch, verliert den Ball aber kurz darauf wieder. Nach einem Pass von rechts ist Stiller im Sechzehner jedoch rechtzeitig da, kann klären.

80. Minute: Die DFB-Auswahl wirkt nach dem Treffer angeknockt, Ecuador hingegen ist richtig beflügelt und drückt weiter.

77. Minute: Plata dreht das Spiel

Tor für Ecuador!

Bei einer Ecke von rechts verlängert Rodríguez den Ball per Kopf nach hinten, wo Plata goldrichtig lauert und diesen vor Neuer über die Linie drückt.

Ecuadors Gonzalo Plata (25, Mitte) drückt die Kirsche über die Linie.
Ecuadors Gonzalo Plata (25, Mitte) drückt die Kirsche über die Linie.  © Federico Gambarini/dpa

75. Minute: Im Parallelspiel liegt die Elfenbeinküste mit 2:0 gegen Curacao vorne und kommt damit auf sechs Punkte. Sollte Ecuador diese Partie gewinnen, würde es dennoch nur zu Rang drei mit fünf Punkten reichen. Wichtig bleibt aber, sich über die besten Gruppendritten den Weg ins Sechzehntelfinale zu sichern.

73. Minute: XXL-Chance für Ecuador

Tah und Neuer sind sich da nicht ganz einig.

Der Verteidiger schirmt den Ball gegen Rodriguez ab, klärt diesen dann aber doch noch selbst. Der Ecuadorianer kommt daraufhin an die Kugel, reagiert blitzschnell, legt auf Caicedo. Dieser bekommt das Leder aber nicht mehr aufs Neuer-Gehäuse gelenkt.

71. Minute: Es kann weitergehen!

67. Minute: Penso unterbricht die Begegnung, schickt beide Teams zur zweiten Trinkpause.

65. Minute: Und auch der Bundestrainer wechselt nochmal. Beier kommt rein, Nmecha geht runter.

64. Minute: Doppelwechsel bei Ecuador! Valencia und Franco machen Platz für Preciado und Rodriguez.

62. Minute: Valencia probiert es mit einem harten Abschluss, doch Neuer packt zu und entschärft die Situation.

60. Minute: Nagelsmann bringt Knipser Undav

Anschnallen, es geht los!

Super-Joker Undav kommt für Havertz neu in die Partie. Kapitän Kimmich wird durch Thiaw ersetzt.

56. Minute: Abseits des Geschehens auf dem Rasen sucht Nagelsmann das Gespräch mit dem vierten Offiziellen, zeigt sich dabei unzufrieden über ein aus seiner Sicht offenbar übersehenes Foulspiel.

54. Minute: Sane will sich von rechts in die Box durchdribbeln, bleibt dabei aber hängen und verliert die Kirsche.

51. Minute: Gelb für Ecuadors Franco, und das völlig unnötig! Er spielt bei einem Einwurf den Ball wieder ins Feld, sieht dafür die Verwarnung.

49. Minute: Nach der Überprüfung wird der Strafstoß zurückgenommen, weil Sane zuvor ein Foul an Vite begangen hatte. Richtige Entscheidung!

48. Minute: Elfmeter für Deutschland?

Sane kommt über rechts durch und spielt quer auf Nmecha, der den im Strafraum lauernden Havertz bedient. Dieser wird dort von Ordonez per Grätsche zu Fall gebracht, weshalb Penso sofort auf Elfmeter entscheidet.

47. Minute: Mit einer Umstellung starten die Deutschen in den zweiten Durchgang. Stiller übernimmt den Platz von Pavlovic.

46. Minute: Beginn der zweiten Hälfte

Weiter geht's!

Der Ball rollt wieder.

22.49 Uhr: Halbzeit in East Rutherford

Die erste Hälfte ist vorüber.

Beide Teams verabschieden sich nach 45 Minuten mit einem 1:1 in die Pause.

Sane sorgte früh für die deutsche Führung und damit für einen Traumstart, doch Angulo hatte schnell die passende Antwort und traf wenig später aus der Distanz zum Ausgleich.

Anschließend spielten die Ecuadorianer mutiger nach vorne, ließen im letzten Drittel aber die abschließende Genauigkeit vermissen. Das DFB-Team fand hingegen kein Rezept gegen die kompakte Defensive der Lateinamerikaner.

45.+2: Im Zweikampf gegen Havertz kommt Vite zu Fall, steht nach kurzer Behandlungspause aber wieder aus eigener Kraft auf.

45.+1: Vier Minuten gibt es noch obendrauf.

DFB-Star Florian Wirtz (23, rechts) und Ecuadors Pedro Vite (24) kämpfen um den Ball.
DFB-Star Florian Wirtz (23, rechts) und Ecuadors Pedro Vite (24) kämpfen um den Ball.  © Jan Woitas/dpa

44. Minute: Auch Pavlovic wird nur für das gleiche Vergehen verwarnt.

43. Minute: Wegen Haltens an Sane im rechten Halbfeld gibt es Gelb für Hincapie.

41. Minute: Zu Beginn noch im Tiefschlaf wirkt die Defensive Ecuadors nun hellwach, stellt das deutsche Team vor große Probleme.

40. Minute: Viel ist hier nicht mehr zu gehen, dennoch dürfte durch die zwei Tore und die Trinkpause noch etwas nachgespielt werden.

37. Minute: Wieder probiert es Nmecha aus der Distanz, doch das Leder findet auch diesmal nicht den Weg durch.

36. Minute: Auf Höhe der Mittellinie wird Wirtz mit einem Pavlovic-Steilpass in die Gefahrenzone geschickt. Dort angekommen legt er links auf Musiala ab. Der Bayern-Akteur zieht daraufhin voll ab. Pacho wirft sich allerdings in den Schuss und klärt zur Ecke, die nichts einbringt.

34. Minute: Das kann's doch nicht sein! Im Aufbauspiel der deutschen Mannschaft häufen sich immer wieder Leichtsinnsfehler mit Ballverlusten, doch daraus kann Ecuador keinen Profit schlagen.

32. Minute: Ecuador-Torschütze Angulo treibt den Ball Richtung Sechzehner, spielt dann zentral nach rechts zu Valencia, der voll draufhält, aber an Tah hängen bleibt.

30. Minute: Weiter geht's!

27. Minute: Kurze Trinkpause

Die Profis bekommen kurz Zeit zum Durchatmen.

Die Schiedsrichterin unterbricht zur "Hydration Break".

25. Minute: Kai Havertz mit guter Chance

Da hätte es fast geklingelt!

Raum setzt sich links durch und flankt in den "La Tri"-Strafraum, Havertz steigt dort am höchsten, setzt den Kopfball jedoch zu zentral aufs Tor.

23. Minute: Starker Einsatz von Sane! Der Galatasaray-Star sprintet bei einem Angriff Ecuadors tief zurück in den eigenen Strafraum und trennt Hincapie entschlossen vom Ball.

20. Minute: Plata versucht es von halbrechts mit einem Pass in den Box-Rückraum, doch der kommt zu ungenau.

18. Minute: Ecuador hat immer mehr Spielkontrolle, lässt die Kugel ruhig und sicher zirkulieren. Die Deutschen stehen tiefer, setzen offenbar auf mögliche Kontersituationen.

15. Minute: Aus dem Halbraum probiert es Nmecha mit einem Abschluss aus der Distanz, der Ball fliegt jedoch weit am Gehäuse vorbei.

13. Minute: Ecuador spielt weiter frech nach vorne, Valencia kommt über die rechte Seite, aber Tah passt auf und ist zur Stelle.

11. Minute: Der Ausgleich hat den Ecuadorianern offenbar gutgetan, sie sind nun viel griffiger unterwegs und gehen direkt in den Zug Richtung gegnerisches Tor.

9. Minute: Ecuadors Angulo trifft aus der Ferne

Tor für Ecuador!

Nur wenig später nach dem Traumstart der Deutschen trifft Angulo aus rund 23 Metern kompromisslos zum 1:1 ins rechte Eck.

Manuel Neuer (40) ist machtlos und kann nur hinterherschauen.
Manuel Neuer (40) ist machtlos und kann nur hinterherschauen.  © Tom Weller/dpa

4. Minute: DFB-Keeper Neuer greift erstmals ein, pflückt den hohen Ball sicher vom Himmel.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa

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