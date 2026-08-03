Noch kein Kontakt zum Bundestrainer! Kimmich überrascht mit dieser Klopp-Aussage

München - Das kommt überraschend! Der frischgebackene Bundestrainer Jürgen Klopp (59) will mit der deutschen Nationalmannschaft einen Neustart wagen, brachte auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz gleich frischen Wind rein. Mit einer Person hat er dabei aber offenbar noch nicht gesprochen: Kapitän Joshua Kimmich (31)!

Joshua Kimmich (31) ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Kontakt zum neuen Bundestrainer hatte er aber trotzdem noch nicht. © Tom Weller/dpa

Das verriet Kimmich auf der Asientour des FC Bayern im Rahmen eines Gesprächs mit dem südkoreanischen Ableger von FourFourTwo.

Darauf angesprochen, welche Erwartungen er an die Nationalmannschaft habe, jetzt, wo Kloppo das Ruder übernommen habe, antwortete der 31-Jährige: "Ich habe noch nicht mit Klopp gesprochen."

Erstaunlich genug, berichtete Klopp doch auf der Pressekonferenz, dass er trotz Vertragsbeginn am 15. August schon 57 Spieler beobachtet habe, doch danach ließ der 114-fache Nationalspieler weiter aufhorchen: "Sollte ich die Gelegenheit haben, mit ihm zusammenzuarbeiten, möchte ich Ergebnisse erzielen, auf die die deutschen Fußballfans stolz sein können."

"Sollte ich die Gelegenheit bekommen"? Hat Kimmich etwa doch schon sein Ende bei der Nationalmannschaft im Blick?