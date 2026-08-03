Noch kein Kontakt zum Bundestrainer! Kimmich überrascht mit dieser Klopp-Aussage
München - Das kommt überraschend! Der frischgebackene Bundestrainer Jürgen Klopp (59) will mit der deutschen Nationalmannschaft einen Neustart wagen, brachte auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz gleich frischen Wind rein. Mit einer Person hat er dabei aber offenbar noch nicht gesprochen: Kapitän Joshua Kimmich (31)!
Das verriet Kimmich auf der Asientour des FC Bayern im Rahmen eines Gesprächs mit dem südkoreanischen Ableger von FourFourTwo.
Darauf angesprochen, welche Erwartungen er an die Nationalmannschaft habe, jetzt, wo Kloppo das Ruder übernommen habe, antwortete der 31-Jährige: "Ich habe noch nicht mit Klopp gesprochen."
Erstaunlich genug, berichtete Klopp doch auf der Pressekonferenz, dass er trotz Vertragsbeginn am 15. August schon 57 Spieler beobachtet habe, doch danach ließ der 114-fache Nationalspieler weiter aufhorchen: "Sollte ich die Gelegenheit haben, mit ihm zusammenzuarbeiten, möchte ich Ergebnisse erzielen, auf die die deutschen Fußballfans stolz sein können."
"Sollte ich die Gelegenheit bekommen"? Hat Kimmich etwa doch schon sein Ende bei der Nationalmannschaft im Blick?
DFB-Team: Zahlreiche Experten forderten nach WM-Aus Rücktritt von Kapitän Joshua Kimmich
Der Defensivspieler gilt für viele als Gesicht der erfolglosen Nationalmannschafts-Generation, schied in den USA nun zum dritten Mal in Folge früh bei einer Weltmeisterschaft aus.
Auch wenn der Bayern-Profi trotz der ungeliebten Rechtsverteidigerposition, auf die ihn Julian Nagelsmann (39) aufstellte, als einer von wenigen DFB-Spielern mit Einsatz und Wille voranging, forderten im Anschluss nicht wenige Experten seinen Rücktritt.
Klopp selbst ließ sich bisher keine Details zu Kaderzusammensetzungen, Spieler-Ausbootungen oder Rollen innerhalb der Mannschaft entlocken.
Dass Kimmich als bisheriger (und womöglich zukünftiger) Kapitän sowie unumstrittener Stammspieler unter "The Normal One" aber keine Zukunft mehr haben sollte, erscheint unwahrscheinlich. Spätestens, wenn der 59-Jährige Anfang September seinen ersten Kader nominiert, herrscht Klarheit ...
Titelfoto: Bildmontage: Florian Wiegand/dpa, Tom Weller/dpa