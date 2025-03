Deutschland gegen Italien live: Maulwurf-Ärger! Nagelsmann setzt auf kuriose Maßnahme

Dortmund - Es geht ums Halbfinale! Die deutsche Nationalmannschaft will mit dem nächsten Erfolg gegen Italien am Sonntag (20.45 Uhr) zum ersten Mal überhaupt das Final-Four-Turnier der Nations League erreichen.

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Dabei hat das Team von Julian Nagelsmann die bessere Ausgangslage: Mit 2:1 entschied die DFB-Elf das Hinspiel für sich , damit reicht in Dortmund am Sonntag sogar ein Unentschieden, um gegen Italien eine Runde weiterzukommen.

Vor dem Hinspiel sickerten Informationen über die deutsche Aufstellung an Italien durch, weshalb sich die Azzurri bestens auf den Gegner einstellen konnte. Um das im Rückspiel zu verhindern, setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf eine ungewöhnliche Maßnahme.

Schon auf der Pressekonferenz wollte er nicht mehr als drei Startelf-Kandidaten verraten, doch damit nicht genug: Wie Bild berichtete, weiß nicht einmal das Team, wer heute Abend spielen wird!

Anstatt wie üblich am Vortag informiert zu werden, wer auflaufen wird, müssen die Nationalspieler demnach lange auf die Info warten, ob sie spielen dürfen oder nicht. Nagelsmann warte so lange wie möglich, um seine Aufstellung auch nur intern bekannt zu geben, um zu verhindern, dass sich Italien erneut so gut auf seine taktische Marschroute einstellen kann.