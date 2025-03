Halbfinale zum Greifen nah: Goretzka köpft Deutschland zum Sieg über Italien!

Fortsetzung des Artikels laden

20 Uhr: Auch die italienische Aufstellung ist da

Nagelsmanns italienisches Äquivalent Luciano Spalletti macht es ihm nach und wechselt im Vergleich zum letzten Spiel ebenfalls wild durch. Von der Startaufstellung beim 1:3 gegen Frankreich sind nur Di Lorenzo, Bastoni, Tonali und Barella übrig, Spalletti holt sieben Neue in seine Anfangsformation.

19.50 Uhr: Mit dieser Elf geht Deutschland ins Viertelfinal-Hinspiel

Die Aufstellungen sind da! Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt im Vergleich zum letzten Länderspiel im November auf gleich neun neue Gesichter. Nur Kapitän Joshua Kimmich und sein Bayern-Kollege Leroy Sané sind vom 1:1 gegen Ungarn noch übrig geblieben, auf allen anderen Positionen wechselt der Bundestrainer. Die beiden Rückkehrer Nadiem Amiri und Leon Goretzka dürfen nach langer Abwesenheit gleich von Beginn an ran, Jonathan Burkhardt feiert sein Startelf-Debüt.

Julian Nagelsmann setzt von Beginn an auf Rückkehrer Leon Goretzka. © Federico Gambarini/dpa

19 Uhr: Deutschland spielt heute in neuen Trikots

Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft heute auswärts spielt, gibt es die inzwischen zum Klassiker gewordenen pinken Trikots nicht zu bewundern. Stattdessen präsentieren die DFB-Kicker ein Sondertrikot. Zum 125. Jubiläum des DFB gibt es ein Retro-Trikot, das der Verband am Montag veröffentlicht hat und das an das WM-Outfit 1974 angelehnt ist. In den beiden März-Spielen werden die deutschen Nationalspieler das komplett weiße Shirt tragen, erst später im Jahr dann wieder zu den regulären Trikots zurückkehren.

Florian Wirtz fehlt zwar verletzt, das Retro-Trikot wird trotzdem mit am Start sein. © Adidas/DFB/dpa

18.15 Uhr: Gibt es heute ein DFB-Debüt?

Im Kader für die Viertelfinal-Partien befindet sich mit Yann Aurel Bisseck ein Neuling. Kommt es heute also zum Debüt für den Verteidiger? Der 24-Jährige befindet sich in glänzender Verfassung, ist eine Abwehrsäule bei seinem Klub Inter Mailand - ausgerechnet dort, wo er sonst seine Heimspiele austrägt, winkt ihm nun also der erste Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft.

17.30 Uhr: DFB-Team droht bitteres Abwehr-Szenario

Julian Nagelsmann könnte nach dem Hinspiel gegen Italien einiges zu grübeln bekommen: Gleich fünf deutsche Spieler gehen gelb-vorbelastet ins Spiel. Bei einer weiteren Karte werden Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum und Robert Andrich gesperrt. Das Problem für den Bundestrainer: Gleich vier der betroffenen DFB-Stars spielen in der Abwehr. Somit droht ihm für das Rückspiel am Sonntag ein bitteres Szenario in der Defensive, schließlich hat er nur acht Verteidiger dabei. Nach dem Viertelfinal-Rückspiel werden die Karten dann gelöscht, sodass kein Spieler das Finale wegen einer Gelbsperre verpassen könnte. Bekommt jemand aber im Rückspiel die zweite Verwarnung, gilt die Sperre fürs Halbfinale trotzdem.

Joshua Kimmich geht gelb-vorbelastet ins Viertelfinale gegen Italien. © Sven Hoppe/dpa

17 Uhr: Italien als deutscher Angstgegner?

Lange Zeit war Italien für die deutsche Nationalmannschaft ein rotes Tuch: Zwischen 1995 und 2016 konnte die DFB-Elf kein einziges Spiel gegen die Südeuropäer gewinnen, in die Zeit fallen empfindliche Niederlagen wie im Halbfinale der Heim-WM 2006. Das Bild hat sich inzwischen aber gewandelt: Seit der Halbfinal-Pleite bei der EM 2012 konnte wiederum Italien kein einziges Spiel gegen Deutschland gewinnen. Die letzten beiden Begegnungen fanden 2022 ebenfalls in der Champions League statt: Mit einem 5:2-Sieg und einem 1:1-Unentschieden entschied Deutschland den direkten Vergleich damals für sich.

16.30 Uhr: ARD überträgt Deutschland-Klassiker gegen Italien

Die Partie gibt es live im FreeTV zu sehen: Die ARD zeigt den Klassiker zwischen Italien und Deutschland. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff. Die Moderation übernimmt Esther Sedlaczek, als Experte ist Bastian Schweinsteiger dabei. Kommentiert wird die Partie von Tom Bartels.

Das beliebte TV-Duo Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger ist in Mailand mit von der Partie. © Hendrik Schmidt/dpa

16 Uhr: Schmerzlicher Ausfall für Italien

Die italienische Nationalmannschaft muss kurz vor den beiden Partien gegen Deutschland auf Top-Torjäger Mateo Retegui verzichten. Der 25-Jährige, der derzeit die Torschützenliste der Serie A anführt, verletzte sich am Oberschenkel und reiste am Mittwoch von den Azzurri ab - eine herbe Schwächung für den Europameister von 2020. Für das Hinspiel nominierte Nationaltrainer Luciano Spalletti vorerst keinen Ersatz für seinen Stamm-Stürmer nach - für das Rückspiel am Sonntag in Deutschland will er aber potenziell noch nachlegen und dabei die Erkenntnisse aus der heutigen Partie nutzen.

Mateo Retegui muss kurzfristig für beide Spiele gegen Deutschland passen. © Robert Michael/dpa

15.30 Uhr: Für die DFB-Elf geht es um ein Mini-Heimturnier

Im heutigen Viertelfinal-Hinspiel will die DFB-Elf den Grundstein für den Einzug ins Nations-League-Halbfinale legen - was gleichbedeutend mit einem Mini-Heimturnier ist. Wer als Sieger des Klassikers zwischen Italien und Deutschland hervorgeht, wird nämlich das Final-Four-Turnier der Nations League ausrichten. Die erste deutsche Teilnahme überhaupt würde dann also vor heimischem Publikum stattfinden.

15 Uhr: Deutsche Nationalmannschaft löst Fan-Ansturm in Mailand aus

Das erste Länderspiel des Jahres führt die deutsche Nationalmannschaft nach Italien. Doch nicht nur das DFB-Team samt Betreuer nimmt den Weg nach Mailand auf sich, sondern auch eine rekordverdächtige Anzahl an Unterstützern! Insgesamt 3500 Fans sicherten sich ein Ticket, um die Adlerträger auswärts zum Sieg über die Squadra Azzurra zu peitschen - außerhalb von Großereignissen so viele wie zuletzt vor rund zehn Jahren. Beim 3:2-Erfolg in Schottland im September 2015 reisten 4000 Deutschland-Anhänger mit auf die Insel, danach brachen die Zahlen wohl auch wegen der schwachen Ergebnisse der letzten Jahre ein. Jetzt kann die Nationalelf endlich wieder auf die Unterstützung seiner Fans bauen.

Rund 3500 Deutschland-Fans begleiten die DFB-Elf nach Mailand. © Friso Gentsch/dpa

14.55 Uhr: Nations-League-Viertelfinale zwischen Italien und Deutschland im TAG24-Liveticker