Deutschland gegen Italien live: Schweigeminute vor der Partie

Dortmund - Es geht ums Halbfinale! Die deutsche Nationalmannschaft will mit dem nächsten Erfolg gegen Italien am Sonntag (20.45 Uhr) zum ersten Mal überhaupt das Final-Four-Turnier der Nations League erreichen.

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Dabei hat das Team von Julian Nagelsmann die bessere Ausgangslage: Mit 2:1 entschied die DFB-Elf das Hinspiel für sich , damit reicht in Dortmund am Sonntag sogar ein Unentschieden, um gegen Italien eine Runde weiterzukommen.

Mutmaßlich nicht mit von der Partie sein dürfte Jonathan Burkardt, der Mainzer konnte zwischen den Spielen erkrankt nicht mittrainieren. Für ihn wird wohl Tim Kleindienst in die Startaufstellung rücken.

Auch wenn sich Julian Nagelsmann größtenteils bedeckt hielt, was seine Aufstellung angeht, legte er sich zumindest auf zwei Personalien fest: Leon Goretzka und Oliver Baumann werden auch im Rückspiel in der Startelf stehen.

Schon beim Hinspiel in Mailand hatte das deutsche Team Trauerflor getragen, in Dortmund kommt noch eine Gedenkminute hinzu.

Vor Anpfiff in Dortmund wird heute Abend eine Schweigeminute zu Ehren der vor acht Tagen verstorbenen Doris Fitschen abgehalten. Die langjährige Nationalspielerin war am vergangenen Samstag mit nur 56 Jahren einer langen, schweren Krankheit erlegen.

Kommt Deutschland weiter, bestreitet das DFB-Team vom 4. bis zum 8. Juni das Final Four. Der Halbfinal-Gegner ist der Sieger des Duells zwischen Dänemark und Portugal, im Finale könnten die Niederlande, Spanien, Kroatien und Frankreich warten.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, mit Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus.

Sollte Deutschland die Ausgangslage nicht nutzen können und gegen Italien ausscheiden, hätte das auch Einfluss auf die WM-Qualifikation.

Als Teilnehmer des Final Four würde Deutschland erst im Herbst in die Quali starten, zudem nur einer Vierergruppe zugeteilt werden. Scheitert die DFB-Elf aber heute, muss sie schon im Juni ihre ersten Qualifikationsspiele bestreiten und wäre zudem in einer Fünfergruppe.

Die Gegner stehen für jeden Fall bereits fest: Als Halbfinal-Teilnehmer träfe die Nationalmannschaft auf die Slowakei, Nordirland und Luxemburg, bei einer Italien-Pleite warten Norwegen, Israel, Estland und Moldau auf Deutschland.