Deutschland gegen Slowakei live: Vier-Tore-Führung! DFB-Team voll auf WM-Kurs

Deutschland gegen Slowakei im Liveticker: Die Slowaken haben Anstoß, spielen von links nach rechts.

Von Ivan Simovic

Leipzig - Verlieren verboten: Zum Abschluss der WM-Quali-Gruppe A trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute Abend in Leipzig auf die Slowakei.

TAG24 berichtet im Liveticker und hält Euch vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden. Spielstand: Deutschland - Slowakei 4:0 Torschützen: Nick Woltemade 1:0 (19. Minute), Serge Gnabry 2:0 (29.), Leroy Sané 3:0 (36./41.)

41. Minute: Vier-Tore-Führung für Deutschland!

Der nächste Treffer für das DFB-Team: 4:0! Die Slowaken vertändeln die Kugel im Spielaufbau, sodass die deutsche Mannschaft nach der Balleroberungen blitzschnell umschaltet. Wirtz ist es dann am Ende der eine Flanke von links in den Strafraum schlägt, wo Sané goldrichtig steht und verwandelt.

36. Minute: 3:0! DFB-Team voll auf WM-Kurs

Tor Nummer drei - und erneut dürfen die deutschen Fans jubeln! Wirtz spielt auf Höhe der Mittellinie einen perfekten Steiplass auf den in Richtung Sechzehner sprintenden Sané. Im slowakischen Sechzehner angekommen bleibt der Galatasaray-Star eiskalt, vollendet zum 3:0. So einfach kann Fußball sein, Chapeau.

33. Minute: Sané kann sich nur mit einem Foul behelfen, bringt Sauer zu Fall. Freistoß für die Slowaken, der jedoch nichts einbringt.

29. Minute: Gnabry erhöht auf 2:0!

2:0 für Deutschland! Goretzka beweist Köpfchen, spielt die Kugel gekonnt in die Schnittstelle zu Gnabry, der der alleine vor Dobravka auftaucht und mühelos einschiebt.

24. Minute: Gnabry kommt nach einem Sané-Zuspiel zum Schuss. Dessen Versuch aus Rund 15 Metern fliegt jedoch am Kasten der Slowaken vorbei.



22. Minute: Beinahe der Blitz-Ausgleich! Hanckos Schuss wird zunächst von Raum geblockt, ehe der Ball vor die Füße von Duris landet. Aus rund sieben Metern schiebt er den Ball in Richtung linkeres unteres Toreck, zieht dabei allerdings im Duell mit DFB-Keeper Baumann den Kürzeren. Der Schlussmann taucht ab, lenkt das Leder am Pfosten vorbei ins Aus.

19. Minute: Woltemade bringt Deutschland in Führung!

Tor für die deutsche Nationalmannschaft! Kimmich schlägt unbedrängt eine präzise Flanke ins Zentrum. Im Fünfer kommt Woltemade recht freistehend zum Kopfball, drückt das Leder mühelos zum 1:0 über die Linie.

Deutschlands Nick Woltemade (23) bejubelt sein Tor zum 1:0. © Robert Michael/dpa

15. Minute: Die Anfangsphase gehört eindeutig der deutschen Mannschaft. Die Mannen von Bundestrainer Nagelsmann dominieren das Geschehen, lassen den Ball munter zirkulieren und spielen sich immer wieder aufs Neue gefährlich nach vorne. Die Slowaken dagegen ziehen sich sehr weit zurück, lauern vorerst lediglich auf Umschaltmomente.

11. Minute: DFB-Kapitän Kimmich versucht es mit einem gefühlvollen Heber in den Strafraum, wo Goretzka die Kugel aber nicht verwertet bekommt.

9. Minute: Und da hätte es doch tatsächlich fast geklingelt! Bei einer Ecke von Raum kommt Schlotterbeck zum Abschluss, setzt den Ball aber in Rückenlage über den Kasten.

7. Minute: Raum hat auf der linken Seite viel Platz und schlägt einen Ball in den Fünfmeterraum. Dessen Hereingabe findet allerdings keinen Abnehmer.

4. Minute: Die erste Chance gehört der DFB-Mannschaft! Nach einer Wirtz-Flanke von links versucht es Gnabry mit einem Kopfball. Der Bayern-Angreifer bekommt allerdings nicht genug Druck hinter die Kugel, sodass der diese keine Gefahr birgt und von Schlussmann Dubravka locker aufgenommen werden kann.

1. Minute: Anpfiff in Leipzig

Vorhang auf, los geht's. Die Slowaken haben Anstoß, spielen in der ersten Hälfte von links nach rechts.

Vor Anpfiff: Die deutschen Spieler treten wie gewohnt im klassischen Weiß an, die Gäste aus der Slowakei sind derweil komplett in Blau gekleidet.

Vor Anpfiff: Es ertönen die Nationalhymnen.

Vor Anpfiff: Ab auf den Platz! Die Akteure betreten das Grün, in Kürze geht's los.



Vor Anpfiff: Nach dem souveränen 4:0-Auswärtserfolg in Luxemburg am Freitag würde der Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann bereits ein Remis genügen, um das Ticket für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zu lösen, andernfalls droht erstmals seit 24 Jahren der ungemütliche Umweg über zwei Play-off-Spiele.

20.35 Uhr: Rückkehrer Schlotterbeck im ZDF-Interview

Kurz vor Anpfiff der Partie nahm sich DFB-Verteidiger Nico Schlotterbeck (25) noch Zeit für ein kurzes Interview und sprach am ZDF-Mikrofon unter anderem über ... ... seine Rückkehr nach seiner Verletzungspause: "Der Fuß war sehr, sehr angeschwollen. Ich kam kaum in einen Schuh rein. Mittlerweile ist er so abgeschwollen, dass ich wieder spielen kann." ... die bevorstehende Aufgabe: "Ich glaube, wir haben im Hinspiel ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht. Wir haben den Slowaken zu viel Platz gelassen […]. Wir müssen mit dem Ball viel besser agieren. Ganz, ganz wenig den Slowaken den Ball geben, dann können sie auch nicht so viele Tore schießen." ... das letzte WM-Quali-Spiel: "Das ist unfassbar wichtig, dass wir heute gewinnen - weil wir zur WM gehen wollen […]. Wir sind alle so gefestigt. Wir kennen diese ganzen internationalen Topspiele schon alle, dass wir viel Druck haben. Aber ich glaube - zumindest ich - kann mit dem Druck ganz gut umgehen."



Deutschlands Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (25) steht nach überstandener Fußverletzung wieder auf dem Platz. © Jan Woitas/dpa

19.59 Uhr: Mit dieser Elf starten die Slowaken

Slowakei-Trainer Calzona wechselt nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Nordirland ebenfalls auf zwei Positionen. Duda und Beck beginnen anstelle von Rigo und Haraslin, weitere Änderungen gibt es nicht zu verzeichnen.

19.47 Uhr: Aufstellungen sind da! Bundestrainer Nagelsmann wechselt auf zwei Positionen

Soeben wurden die Aufstellungen bekannt gegeben. Bundestrainer Nagelsmann nimmt im Vergleich zum 4:0-Auswärtssieg in Luxemburg zwei Änderungen vor. Kapitän Kimmich kehrt nach seinem Fehlen im letzten Spiel wieder in die Startelf zurück, dafür muss Baku weichen. Und auch Schlotterbeck, der wegen einer Fußverletzung fehlte, ist wieder fit und ersetzt BVB-Teamkollege Anton. Ansonsten bleibt es bei den Akteuren, die schon am vergangenen Freitagabend von Beginn an aufliefen.

19.22 Uhr: Wer überträgt heute das Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei?

Quali-Showdown im Free-TV! Das letzte Gruppenspiel der deutschen Fußballer gegen die Slowakei wird vom ZDF übertragen. Los geht es mit der Vorberichterstattung um 20.15 Uhr, ehe eine halbe Stunde später der Anpfiff ertönt. Wer will, kann die Begegnung aber auch selbstverständlich bei uns im Liveticker mitverfolgen.

Das ZDF zeigt die Begegnung heute Abend live im TV. © Tom Weller/dpa

19 Uhr: So lief das Hinspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei

Am heutigen Montagabend kann sich die DFB-Auswahl nicht nur die direkte WM-Teilnahme sichern, sondern auch Revanche für die Peinlich-Pleite im September nehmen. Auswärts zeigte das deutsche Team damals einen mehr als enttäuschenden Auftritt, wirkte über weite Strecken ideenlos sowie überfordert - und verlor am Ende völlig verdient mit 0:2 (0:1). Vor heimischer Kulisse will die Nagelsmann-Mannschaft nun das Slowakei-Desaster zum Auftakt wettmachen und obendrein das WM-Ticket lösen.

Im ersten Gruppenspiel unterlag Deutschland in Bratislava der Slowakei mit 0:2 (0:1). © Denes Erdos/AP/dpa

18.40 Uhr: Deutschland will direktes WM-Ticket sichern

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht heute das letzte Qualifikationsspiel gegen die Slowakei an. Die Ausgangslage ist dabei klar: Aufgrund des besseren Torverhältnisses würde der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ein Unentschieden reichen, um sich als Gruppensieger für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren. Im Falle einer Heim-Niederlage wäre die direkte Qualifikation hingegen dahin. Das DFB-Team müsste dann in die Play-offs.

Will sich mit der deutschen Nationalmannschaft direkt für die Weltmeisterschaft 2026 in Amerika qualifizieren: Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). © Jan Woitas/dpa

17. November, 18.30 Uhr: Deutschland gegen Slowakei im Liveticker