31.05.2026 23:08 Deutschland gelingt Kantersieg gegen Finnland: Die Offensive ist schon in WM-Form

Deutschland siegt gegen Finnland mit 4:0. Deniz Undav traf doppelt für die DFB-Elf, Florian Wirtz und Jamal Musiala machten einen Kantersieg draus.

Von Martin Gaitzsch

Mainz - Spielerisch überzeugend und treffsicher vorm Tor hat sich Deutschland im vorletzten Testspiel vor der Fußball-WM präsentiert. Gegen Finnland gab es in Mainz am Sonntagabend ein überzeugendes 4:0 vor rund 25.000 Zuschauern.

Deniz Undav traf noch vor der Pause per Kopf zur deutschen Führung (34.) Nach der Pause schraubten Florian Wirtz (48.), wiederum Undav (57.) und Musiala (63.) das Ergebnis in deutliche Höhen. Torhüter Oliver Baumann musste in den 90 Minuten nicht einmal eingreifen. Deutschland überzeugte als Team, offensiv stachen Doppeltorschütze Undav, der umtriebige Wirtz und der brillant aufspielende Youngster Lennart Karl heraus. Auch Nathaniel Brown wusste als Linksverteidiger zu gefallen. Am 6. Juni trifft Deutschland bei der Generalprobe in den Vereinigten Staaten auf Gastgeberland USA, ehe am 14. Juni das erste deutsche Gruppenspiel gegen Curacao angepfiffen wird. Endstand: Deutschland-Finnland 4:0 Torschützen: 1:0 Undav (34.) 2:0 Wirtz (48.) 3:0 Undav (57.) 4:0 Musiala (63.) TAG24 berichtete im Liveticker über das Länderspiel.

23.08 Uhr: Julian Nagelsmann über das Spiel, Deniz Undav, Lennart Karl und Kai Havertz

"Über weite Strecken zufrieden" zeigt sich Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dem deutschen Auftritt. "Das Ergebnis ist gut, wir haben kein Gegentor erhalten", fasst er das Spiel zusammen. Von der Anfangsphase war er überzeugt, in der Pause mussten ein paar Anpassungen her, die gut griffen. "Deniz war sehr gefährlich. War glaub ich an drei Toren beteiligt, hat ein gutes Spiel gemacht", findet Nagelsmann diesmal lobende Worte für Doppeltorschütze Undav. "Er hat viel probiert, hat viel riskiert. Er ist ein Spieler, der auf vielen Postionen spielen kann und der für uns sehr wertvoll sein wird", so Nagelsmann über Lennart Karl. "Auf den freuen wir uns. Müssen ihn sicher bisschen aufbauen", hebt der Nationalcoach hervor, dass Kai Havertz gegen die USA zum Einsatz kommen wird.

Nach Abpfiff: Mit "10 von 10" bewertet Doppeltorschütze Denis Undav das Spiel, freut sich über seine drei Scorerpunkte. "Wenn wir das Ding gewinnen", antwortet er forsch auf die Frage, wann das Turnier als Erfolg eingestuft werden könnte. "Wir haben gute Chancen kreiert", fasst Jamal Musiala das Spiel zusammen. "Sehr gut", findet er, dass ihm nach langer Durststrecke wegen seiner Verletzung mal wieder ein Treffer gelungen ist.

Abpfiff: Deutschland gewinnt 4:0 gegen Finnland

90. Minute +4: Schlusspfiff

90. Minute +3: Leroy Sané dribbelt gefühlt schneller als der Ball bis in den Fünfer. Irgendwie landet die Kugel bei Maximilian Beier. Der schießt zweimal aufs Tor, wo Feldspieler Tenho gleich zweimal pariert.

90. Minute +2: Die Mainzer Fans beweisen Feingefühl. Oliver Baumann wird mit Sprechchören kurz abgefeiert, obwohl er heute nicht eine einzige Parade zeigen musste.

90. Minute: Für jedes Tor ein Minütchen? 4 Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf.

83. Minute: Brotloser Beinschuss von Leroy Sané gegen einen Finnen. Dann kommt Nadiem Amiri ins Spiel. Der Mainzer wird ordentlich bejubelt bei der Einwechslung und darf sich über Sprechchöre freuen, als er Nmecha ersetzt.

81. Minute: Auf dem Rasen passiert nicht mehr viel. Die Auswechslungen haben dem Spielfluss ein wenig den Stecker gezogen. Nmecha macht das Bein lang und wird dann versehentlich von einem Ellenbogen im Gesicht getroffen. Zum Glück kann der Mittelfeldspieler weitermachen.

78. Minute: Sané zieht mal mit Tempo von rechts in den Strafraum rein. Seine Eingabe kommt jedoch nicht bei Woltemade an.

73. Minute: Feierabend für die beiden deutschen Aktivposten Wirtz und Karl. Mit Nick Woltemade und Leroy Sané bringt Nagelsmann frische Kräfte für die Schlussphase.

71. Minute: Waltas abgefälschter Freistoß landet im Toraus. Baumann muss nicht eingreifen, auch der finnische Eckball bringt nichts ein.

69. Minute: Mit den drei Toren ist das Match gelaufen. Finnland kommt mit dem Mut der Verzweiflung nach vorn und bekommt einen Freistoß in aussichtsreicher Position.

Musiala macht es: In Mainz steht es 4:0 für Deutschland gegen Finnland

63. Minute: Tooooor für Deutschland! Jamal Musiala zielt vom Strafraum trocken ins linkere untere Eck, wo der Ball auch einschlägt.

62. Minute: Wie es sich für ein Länderspiel gehört, wird eifrig gewechselt. Finnland hat dreimal durchgetauscht. Bei Deutschland ist Maximilian Beier für Deniz Undav im Spiel. Die nächste deutsche Chance hat allerdings Nmecha, der von Karl clever in Szene gesetzt wird. Hradecky reißt die Fäuste hoch und pariert.

Die Entscheidung! Deniz Undav erzielt das 3:0 für Deutschland gegen Finnland

57. Minute: Toooor für Deutschland! Deniz Undav wird von Lennart Karl auf die Reise geschickt. Obwohl der Stürmer leicht ins Straucheln kommt, bleibt er vorm Gegenspieler, kommt stabil genug an den Ball und spitzelt ihn mit dem linken Fuß an Hradecky vorbei zum 3:0 ins finnische Gehäuse.

Deutschland in Torlaune: Deniz Undav (Mitte) schnürt einen Doppelpack. Auch Florian Wirtz (rechts) trifft. © Tom Weller/dpa

56. Minute: Oliver Baumann packt zu. Der Keeper ist in seiner Rolle als Torwart selten gefordert, muss auch hier nicht wirklich parieren, setzt nur die Hände ein, als der Ball durch den Sechzehner rollert.

55. Minute: Lennart Karl geht ins Tempo-Dribbling und schießt aus spitzem Winkel. Er trifft den Außenpfosten. Mit Abstoß für Finnland geht es weiter.

51. Minute: Wann immer Deutschland mit maximal einem Kontakt kombiniert, ist das richtig gut anzuschauen, auch wenn Undav diesmal ins Abseits läuft.

Florian Wirtz trifft zum 2:0 für Deutschland gegen Finnland

48. Minute: Toooor für Deutschland! Florian Wirtz erhöht auf 2:0. Finnland versucht viel zu lässig den Aufbau spielerisch zu lösen. Undav muss nur einmal richtig in den Zweikampf gehen und die Pille nach innen geben. In der Mitte hat Wirtz keine Mühe zu vollenden.

46. Minute: Weiter geht's in Mainz ohne Wechsel. Der 2. Durchgang läuft.

Halbzeit: Das war es vom ersten Durchgang. Deutschland bestimmt das Spiel gegen Finnland klar. Die DFB-Elf wirkt konzentriert, brauchte aber eine Standardsituation zur Führung. Undav war zur Stelle. Ansonsten ist Hradecky im finnischen Tor ein schwer zu überwindendes Hindernis.

45. Minute: 2 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

41. Minute: Florian Wirtz versucht es im Anschluss an eine Standardsituation per Volley-Direktabnahme aus rund 25 Metern. Doch Hradecky packt einmal mehr zu.

40. Minute: Das wirkt fast schon brasilianisch! Über Karl, Wirtz, der die Hacke zu Hilfe nimmt, und Musiala kommt die Kugel in die Mitte. Ungefähr vom Elfmeterpunkt zieht Nathaniel Brown ab, trifft den Ball aber nicht richtig, sein Schuss geht vorbei am TOR.

38. Minute: Mit dem Führungstreffer geht den Deutschen das Offensivspiel wieder etwas leichter von der Hand. Die Kugel läuft locker durch die deutschen Reihen. Währenddessen gibt's im Mainzer Stadion die erste La-Ola-Welle.

Deniz Undav trifft zum Führungstor für Deutschland gegen Finnland

34. Minute: Tooooor für Deutschland! Undav trifft zur deutschen Führung. Wirtz fasst sich mal ein Hertz und zieht ab. Nachdem sein Schuss zur Ecke geklärt wird, führt die DFB-Elf die Standardsituation schnell aus. Karl flankt in die Mitte, Undav ist per Kopf zur Stelle.

Weil Deniz Undav (2.v.l.) per Kopf trifft, gibt es Streicheleinheiten für sein Haupt von den Team-Kollegen. © Tom Weller/dpa

27. Minute: Undav wird per Steckpass geschickt, versucht die Kugel an Hradecky vorbeizuspitzeln, doch der Keeper pariert.

Deniz Undav findet bisher in Florian Hradecky seinen Meister. © Christian Charisius/dpa

25. Minute: Im Gegenzug versucht es Finnland mit einem Tempo-Gegenstoß. Doch statt einem gefühlvollen Pass in den Strafraum wird der finnische Stürmer quasi angeschrubbt und der Ball geht sonstwohin.

24. Minute: In den letzten fünf Minuten hat sich die DFB-Elf eine kleine Auszeit genommen. Dann gibt es eine prima Kurzpass-Stafette. Florian Wirtz läuft einen Bogen in den Sechzehner, doch sowohl er als auch Lennart Karl kommen nicht zum Abschluss, weil ein Finne klären kann.

20. Minute: 20 Minuten sind 'rum. Deutschland ist klar tonangebend, probiert es immer wieder über die Flügel. Nathaniel Brown und Lennart Karl machen Dampf auf den Außenbahnen.

16. Minute: Deutschland attackiert die Finnen hoch. Meistens bleibt den Gästen so nur der lange Ball. Von einem Ausflug in den deutschen Strafraum ist der Außenseiter momentan noch weit entfernt.

13. Minute: Viel geht bei Deutschland über die rechte Seite. Dort bilden Lennart Karl, den die Mitspieler häufig suchen, und Kapitän Joshua Kimmich ein prima Tandem.

11. Minute: Musiala schließt ab vom linken Strafraumeck. Der Ball landet jedoch sicher in den Händen des finnischen Schlussmanns.

9. Minute: Kurzer Antritt von Florian Wirtz, den er mit einem Steilpass auf Nmecha kombiniert. Der Dortmunder kommt jedoch nicht richtig an den Ball ran.

Deutschlands Spielmacher Florian Wirtz bekommt es heute bei den Finnen mit dem Nürnberger Adam Markhiev zu tun. © Christian Charisius/dpa

Riesenchance für Deniz Undav

8. Minute: Die erste Chance für Deutschland! Über links geht es fix. Brown setzt sich am Flügel durch, spielt ihn in den Rückraum, wo Undav aus rund 6 Metern zum Schuss kommt. Hradecky zeigt einen Riesenreflex und pariert!

5. Minute: Das könnte ein Spiel auf ein Tor werden. Finnland ist (nur) auf Konter aus, wird allerdings von den Deutschen auch schon früh attackiert.

3. Minute: Von links hat Deutschland die erste Ecke. Die landet bei Karl, der schwungvoll losdribbelt. Sein Schuss wird geblockt. Die folgende Ecke fängt Hradecky sicher weg.

1. Minute: Das Spiel läuft: Deutschland spielt in blau-grün übernimmt sofort die Kontrolle Finnland in weiß steht defensiv.

Vor Anpfiff: Die Spieler betreten das Spielfeld. Rund 25.000 Fans sind im Stadion mit von der Partie. Die Nationalhymnen von Finnland und Deutschland ertönen. Gleich geht es los.

Jamal Musiala (2.v.r.) spielt heute gemeinsam mit Florian Wirtz (3.v.r.) im deutschen Mittelfeld. © Christian Charisius/dpa

Vor Anpfiff: Die deutschen Fans zeigen eine Choreografie: Schwarze, rote und gelbe Zettel wurden verteilt, mehrere deutsche Nationalspieler wurden im DFB-Trikot porträtiert. "Let's go" lautet die kurze, knackige Botschaft.

20.37 Uhr: Diese deutschen Spieler stehen heute im Fokus

Noch 10 Minuten bis zum Anpfiff. Nach dem deutschen Torwart-Theater der letzten Wochen kann Oliver Baumann heute zeigen, dass Bundestrainer Nagelsmann einen Fehler macht, wenn er mit Manuel Neuer als Nummer eins plant. Hinten links werden alle bei DFB-"Frischling" Nathaniel Brown genau hinsehen. Offensiv darf der erst 18-jährige Lennart Karl wirbeln, während vorn im Sturm Deniz Undav zeigen kann, dass die deutschen Fans ihn zurecht verehren.

Torhüter Oliver Baumann kann heute zeigen, was er kann. Er hütet gegen Finnland das deutsche Tor. © Christian Charisius/dpa

20.25 Uhr: Auf diese Spieler verzichtet Julian Nagelsmann heute

Auf zwei Spieler muss Julian Nagelsmann heute verzichten. Torhüter Manuel Neuer wird wegen muskulären Problemen noch geschont. Kai Havertz erzielte am Sonnabend im Champions-League-Finale das Führungstor und darf sich noch ein wenig erholen. Er soll am Dienstag zur Nationalmannschaft stoßen.

20.13 Uhr: Er pfeift heute das Länderspiel von Deutschland gegen Finnland

Der Mann an der Pfeife kommt heute aus Brasilien. Schiedsrichter der Begegnung ist Matheus Candançan. Ihm wird assistiert von Victor Imazu und Alex Ang Ribeiro. Vierter Offizieller ist Paulo Zanovelli.