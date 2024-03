DFB-Elf kommt nach Jena! Neuer, Müller, Kroos trainieren vor 15.000 Zuschauern

Die Deutsche Fußballnationalmannschaft um Madrid-Superstar Toni Kroos (34) wird sich vor der Europameisterschaft im eigenen Land in Thüringen aufhalten. © Arne Dedert/dpa

Wie Fußball Regionalligist Carl Zeiss Jena mitteilte, wird die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) am 27. Mai (Montagnachmittag) eine öffentliche Trainingseinheit in der "ad hoc arena im Ernst Abbe Sportfeld" absolvieren.

Laut Klubangaben können rund 15.000 Zuschauer den DFB-Kickern beim Trainieren zuschauen, denn der Eintritt wird an diesem Tag frei sein.

Der dreimalige DDR-Meister kündigte jedoch an, dass aus organisatorischen Gründen der kostenlose Erwerb eines Tickets notwendig ist, um beim Training live vor Ort dabei sein zu können. Die Karten für die Trainingseinheit von Neuer, Müller, Kroos und Co. sind laut den Thüringern ab dem 13. Mai von 19.03 Uhr an im DFB-Ticketportal erhältlich.