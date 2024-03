DFB-Elf speist vor der Heim-EM in neuem Thüringer Sterne-Restaurant

Die DFB-Kickers bereiten sich im Vorfeld der Heim-EM im Sommer auch in Thüringen vor. © Arne Dedert/dpa

Im neuen Thüringer Sterne-Restaurant "The First", wird im Mai die Deutsche Fußball Nationalmannschaft essen.

In dem Spa & GolfResort im Weimarer Land wird die DFB-Elf für ein Trainingslager vor der Heim-EM in Deutschland absteigen. Dann werden die Männer von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) als allererstes von den Spitzenköchen bekocht werden.

Während der Europameisterschaft wird das Quartier das Zuhause der englischen Nationalmannschaft um Bayern-Stürmer Harry Kane (30) sein.

In Thüringen gibt es laut dem am Dienstag in Hamburg vorgelegten Gourmetführer "Guide Michelin" eher wenig Sterne-Restaurant. Neben dem "The First" und dem "Masters" in Blankenhain gibt es noch das sogenannte "Björnsox" in Dermbach in der thüringischen Rhön.

Hinzu kommt das "Clara - Restaurant im Kaisersaal" in Erfurt, das seit Jahrzehnten zu den besten Adressen für Feinschmecker im Freistaat gehört. Die vier Restaurants tragen im neuen Führer jeweils einen Stern.