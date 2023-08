DFB-Legende fordert: Spieler mit eigener Meinung fördern und Experimente stoppen!

Für Horst Hrubesch (72) darf die Entwicklung des Nachwuchses nicht stehenbleiben: "Du musst dich immer wieder selbst hinterfragen." © Marcus Brandt/dpa

Genau deshalb hat es viel Gewicht, wenn er sich zur Jugendarbeit im DFB äußert.

Im ran-Interview erklärte er, dass zwar nicht alles so schwarz sei, wie es gerne gemalt würde, schließlich hieße es schon seit Jahren, dass Deutschland die "Straßenfußballer" fehlten.

Dennoch stellte der Nachwuchsdirektor des HSV fest: "Du darfst in der heutigen Zeit nicht schlafen und musst dich immer wieder selbst hinterfragen. Was können wir tun? Welche Möglichkeiten haben wir?"

Für Hrubesch ist der Knackpunkt der erfolgreichen Jugendförderung eindeutig: "Das Entscheidende wird sein, dass wir selbstständige Spieler entwickeln, die eine eigene Meinung haben, auf dem Platz mal etwas probieren und mit Mut eigene Entscheidungen treffen."

Auch er schlägt also in die Kerbe, dass es in Fußball-Deutschland an Lautsprechern mangelt, an Spielern, die den Mund aufmachen.