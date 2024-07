Liebesrausch nach der EM: DFB-Star hat sich verlobt!

Bei der EM schied Maximilian Mittelstädt (27, r.) im Viertelfinale aus, im Anschluss landete er aber einen echten Liebes-Volltreffer. © Tom Weller/dpa

"She said yes", betitelte der Linksverteidiger des VfB Stuttgart das romantische Video, das er auf Instagram hochlud - viele Rosen, ein großes Schild mit dem Spruch "Will You Marry Me?" und Diamantring inklusive.

Seit Oktober 2023 sind die beiden ein Paar, machten die Beziehung an Silvester öffentlich und leben seither mit Hund Carlo zu dritt in Stuttgart.

Während der EM teilte die Influencerin bei RTL ihre Kennenlern-Geschichte: "Ja, wir haben uns über Instagram kennengelernt, haben viel geschrieben und uns war schnell klar, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wir haben dann auch mal telefoniert und uns getroffen. Und vom ersten Treffen an war eigentlich klar: Das matcht, das passt super."

So sehr, dass Mittelstädt ihr nur neun Monate später einen Antrag machte!