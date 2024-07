Oberdorf-Schock! Schwere Knieverletzung kostet DFB-Star Olympia

München - Das ist wahnsinnig bitter! Die deutschen Fußballerinnen müssen bei Olympia auf Lena Oberdorf (22) verzichten. In der letzten Partie vor den Spielen in Paris verletzte sich die Mittelfeldspielerin schwer am Knie , lag vor Schmerzen schreiend am Boden. Jetzt ist die Diagnose da - und die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich.

Lena Oberdorf (22) verdrehte sich beim 4:0-Sieg gegen Österreich das Knie - eine Verletzung mit Folgen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wie der DFB am heutigen Mittwoch mitteilte, habe die MRT-Untersuchung ergeben, dass Oberdorf sich eine Kreuzband- und Innenbandverletzung zugezogen hat und somit in Paris nicht an den Start gehen wird.

"Diese Nachricht tut weh! Unsere schlimmste Befürchtung ist eingetreten", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch (73), der sein Amt nach den Olympischen Spielen abgibt.

"Wir alle denken an Obi und fühlen mit ihr. Wir werden nun einmal mehr alle Kräfte für die Olympischen Spiele bündeln. Wir wollen und werden auch für Obi um die Medaille spielen."

Für die 51-malige Nationalspielerin, die in Paris eine zentrale Rolle in den Planungen von Hrubesch einnehmen sollte, will der DFB in den kommenden Tagen eine Spielerin nachnominieren.

Schon am 25. Juli startet die deutsche Nationalmannschaft gegen Australien ins olympische Fußballturnier.