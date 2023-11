DFB sauer: BVB-Star lehnt Nominierung für Nationalmannschaft ab!

Karim Adeyemi (21) hat beim BVB keinen Stammplatz, aber regelmäßige Einsätze. © UWE KRAFT / AFP

Das 21-jährige BVB-Talent Karim Adeyemi gab im September 2021 sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Damals war Hansi Flick (58) noch Bundestrainer. Viermal erhielt der Linksaußen Einsatzzeiten.

Bei seinem ersten Einsatz erzielte der gebürtige Münchner sogar direkt ein Tor.

Aber der letzte Einsatz liegt nun schon über ein Jahr zurück! Bei der WM erhielt der Dortmunder keine Einsatzzeit, war dann vom Verletzungspech geplagt und vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr berücksichtigt worden.

Stattdessen trat er im Oktober für die U21 in der EM-Qualifikation auf. In der kommenden Länderspielpause will Adeyemi dort aber auch nicht mehr spielen.

Angeblich habe er diese Entscheidung mit dem DFB abgestimmt, um sich lieber auf mehr Einsatzzeiten unter BVB-Coach Edin Terzic (41) bewerben zu können.