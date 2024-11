Volltreffer auf und neben dem Platz: DFB-Star wird zum ersten Mal Vater!

Kai Havertz (25, vorn) freute sich am Dienstag noch über ein Tor, jetzt schwelgen er und seine Frau Sophia im Baby-Glück. © FILIPE AMORIM / AFP

Am Donnerstagnachmittag teilte das glückliche Paar mehrere Fotos auf Instagram, in denen das Model an der Seite des Fußballprofis stolz ihren Babybauch präsentiert.

"Unser größter Segen", schrieb die 25-Jährige zu der schwarz-weißen Bilderstrecke.

Der Stürmer des FC Arsenal und die gebürtige Kölnerin mit kolumbianischen Wurzeln sind schon seit 2018 zusammen sein. Im Juli 2023 gaben sie ihre Verlobung bekannt.

Nach dem EM-Aus der DFB-Elf diesen Sommer läuteten dann die Hochzeitsglocken im Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach, ehe nun ganz offenbar der nächste Schritt in Sachen Familienplanung anstand.